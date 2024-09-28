Hava durumu bugün nasıl? Ankara, İzmir ve İstanbul 28 Eylül Cumartesi hava durumu raporu: Meteoroloji'den güneşli hava müjdesi

Haberin Devamı

Hava durumu bugün nasıl? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava tahmin raporuna göre yarın yurt genelinde yağmur beklenmiyor. Ayrıca güneşli havanın da yurt genelinde etkili olması bekleniyor. İl ve bölgelere göre detaylar ise belli oldu. Peki, bugün hava durumu nasıl? Merak edenler için ayrıntıları haberimizde derledik. İşte Ankara, İzmir ve İstanbul 28 Eylül hava durumu raporu...

HAVA DURUMU BUGÜN NASIL?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, bu akşam ilk saatlerde Hakkari çevrelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey kesimlerde gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.

Haberin Devamı

EDİRNE 15°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.

İSTANBUL 20°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.

KIRKLARELİ 13°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.

KOCAELİ 18°C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR 10°C, 30°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR 18°C, 30°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA 17°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA 17°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 19°C, 37°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA 23°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

HATAY 19°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA 12°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.

ANKARA 14°C, 30°C

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.

ESKİŞEHİR 12°C, 31°C

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.

KONYA 14°C, 28°C

Az bulutlu ve açık

YOZGAT 9°C, 25°C

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.

Haberin Devamı

BOLU 10°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.

DÜZCE 14°C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.

SİNOP 20°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 16°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.

AMASYA 13°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.

ARTVİN 13°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN 17°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 19°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, bu akşam ilk saatlerde Hakkari çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.

Haberin Devamı

ERZURUM 6°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.

KARS 5°C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.

MALATYA 11°C, 29°C

Az bulutlu ve açık

VAN 8°C, 23°C

Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 16°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 18°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 19°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 22°C, 35°C

Az bulutlu ve açık