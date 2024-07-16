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OBP ne demek, nasıl hesaplanır?

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OBP ne demek, nasıl hesaplanır
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 16, 2024 10:12

OBP nedir ve ne demek sorusu, sınav sonuç ekranında binlerce adayın gündeminde yer alıyor. YKS sonuçları sonrası okul puanı yerleştirme puanı içerisine ekleniyor mu sorusu, birçok öğrencinin gündeminde yer alıyor. 2024 YKS sonuçlarının açıklandığı ekranda TYT ve AYT puanlarını görüntüleyebilen öğrenciler, buradan alacakları bilgilere göre tercihleri için hazırlıklarına başlayacak. Peki, YKS sonuçları içerisine okul puanı ekleniyor mu? İşte, TYT ve AYT puanına okul puanı dahil mi sorusunun cevabı

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YKS sonuçları değerlendirme sürecinde önemli bir yer tutan okul puanı ya da diğer bir ifadeyle Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP), sınav sonuçları içerisinde yer alıyor. YKS sınav sonuçları içerisinde okul puanını da görebilecek olan öğrenciler, yerleştirme puanları ile tercihlerini buna göre gerçekleştirecek. 

YKS sonuçlarında şu bilgiler yer alıyor:
* Testlerdeki doğru ve yanlış cevap sayısı
* TYT puanı ve başarı sırası
* varsa AYT ile YDT puanları ve başarı sıraları
* Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP)
* Yerleştirme puanları ve başarı sıraları

OKUL PUANI (OBP) NASIL HESAPLANIYOR?

Ortaöğretim bitirme notları en küçüğü 250, en büyüğü 500 olmak üzere ortaöğretim başarı puanına dönüştürülecektir.

Ortaöğretimde alınan 100 üzerinden diploma notu, 5 ile çarpılarak Ortaöğretim Başarı Puanına (OBP) dönüştürülecektir.

Böylece, 50 olan en düşük diploma notu için OBP 250 olacak, en yüksek 100 olan diploma notu için de OBP 500 olacaktır.

Diploma notu bildirilmeyen adayların diploma notu ile 50’nin altında olan diploma notları, 50 olarak değerlendirmeye alınacaktır. Ortaöğretim Başarı Puanının (OBP) hesaplanmasında Türkiye geneli dikkate alınacak, okul bazında işlem yapılmayacaktır.

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Her aday için hesaplanmış olan OBP; 0,12 katsayısı ile çarpılarak sınav puanlarına eklenecek ve böylece adayların yerleştirme puanları hesaplanacaktır.

TYT puanı 150’nin altında olan adaylar için yerleştirme puanı (Y-TYT) hesaplanmayacaktır.

SAY, SÖZ, EA, DİL puanı 180’in altında olan adaylar için ilgili yerleştirme puanı (Y-SAY, Y-SÖZ, Y-EA, Y-DİL) hesaplanmayacaktır.

TYT puanı olmayan, TYT puanı hesaplanmayan veya TYT puanı 150’nin altında olan adayların, AYT ve/veya YDT’ye girmiş olsalar da SAY, SÖZ, EA, DİL için sınav/yerleştirme puanları (Y-SAY, Y-SÖZ, Y-EA, Y-DİL) hesaplanmayacaktır.

TYT puanı 150’nin üstünde olan adaylardan AYT ve/veya YDT’ye giren ve cevaplamış oldukları testlere bağlı olarak 180 ve üzeri puan alanların ilgili yerleştirme puanları hesaplanacaktır.

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