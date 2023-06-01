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Mesai saatleri düşüyor mu? Bakan Bilgin'den çalışma saatleri açıklaması

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Mesai saatleri düşüyor mu Bakan Bilginden çalışma saatleri açıklaması
Oluşturulma Tarihi: Haziran 01, 2023 10:20

Çalışma saatleri Bakan Bilgin'in gündeminde "6 saat" açıklamalarıyla yer buldu... Çalışma saatleri değişiyor mu, çalışma saatleri kısalıyor mu soruları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in 6 saat mesai açıklamaları çerçevesinde merak uyandırdı. Dünyada örneklerinin görülmeye başlandığı kısa çalışma saatleri için açıklamada bulunan Bakan Bilgin, verimlilik açısından akademik çalışmalar yapıldığına değindi. Açıklama sonrası çalışma saatlerinin ne kadar olacağı da merak konusu oldu. Peki, çalışma mesai saatleri kısalacak mı? İşte, o detaylar

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