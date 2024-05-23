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Kurban kesmek farz mı? Kimler kurban kesmekle yükümlü? İşte Diyanet'ten gelen açıklama

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#Kurban Bayramı#Kurban#Dini Hükmü
Kurban kesmek farz mı Kimler kurban kesmekle yükümlü İşte Diyanetten gelen açıklama
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 23, 2024 15:46

Kurban Bayramı 2024 tarihinin yaklaşmasıyla birlikte gözler Kurban ibadetinin dini hükmüne çevrildi. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından merak edilen detaylarla ilgili açıklama geldi. Peki, Kurban kesmek farz mı? Kimler Kurban kesmekle yükümlü? İşte merak edilip araştırılan soruların cevabı...

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Kurban kesmek farz mı? Kimler kurban kesmekle yükümlü? Kurban Bayramı tarihinin yaklaşmasıyla birlikte gözler bu soruların cevabına çevrildi. Merak edilen sorularla ilgili Diyanet'ten açıklama geldi. Peki, Kurban kesmek farz mı, dini hükmü nedir? İşte Diyanet tarafından yapılan açıklamanın ayrıntıları...

KURBAN KESMEK FARZ MI?

Sözlükte yaklaşmak, Allah’a (c.c.) yakınlaşmaya vesile olan şey anlamlarına gelen kurban, dinî bir terim olarak, Allah’a yaklaşmak ve O’nun rızasına ermek için ibadet maksadıyla, belirli şartları taşıyan hayvanı usûlüne uygun olarak kesmeyi ve bu amaçla kesilen hayvanı ifade eder. Kurban Bayramı’nda kesilen kurbana "udhiyye", hacda kesilen kurbana ise "hedy" denir.

Akıl sağlığı yerinde, hür, mukim ve dinî ölçülere göre zengin sayılan mümin, İlâhî rızayı kazanmak gayesiyle kurbanını kesmekle hem Cenâb-ı Hakka yaklaşmakta, hem de maddî durumlarının yetersiz olması sebebiyle kurban kesemeyenlere yardımda bulunmaktadır. Bu ibadetin ruhunda Hakk’a yakınlık ve halka fedakârlıkta bulunma anlayışı vardır. Kurban, bir Müslümanın bütün varlığını, gerektiğinde Allah yolunda feda etmeye hazır olduğunun bir nişanesidir.

Mezheplerin çoğuna göre, udhiyye kurbanı kesmek sünnettir (İbn Rüşd, Bidâyetü'l-müctehid, 1/429). Hanefî mezhebinde ise tercih edilen görüş, kurbanın vacip olduğudur (Merğinânî, el-Hidâye, 8/146). Kurban, -fıkhî hükmü ne olursa olsun- Müslüman toplumların belirli simgesi ve şiarı sayılan ibadetlerden biri olarak asırlardan beri özellikle milletimizin dinî hayatında önemli bir yer tutmaktadır.

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KİMLER KURBAN KESMEKLE YÜKÜMLÜ?

Kurban kesmek, akıl sağlığı yerinde, büluğa ermiş, temel ihtiyaçları ve borçlarından başka nisap miktarı mala sahip olup seferi olmayan her Müslümanın yerine getirmekle yükümlü olduğu malî bir ibadettir. Bu malın artıcı (nâmî) olup olmadığına ve üzerinden bir yıl geçip geçmediğine bakılmaz. Buna göre yukarıda zikredilen şartları taşıyıp, temel ihtiyaçlarından ve borcundan başka 80,18 gr. altın veya değerinde para ya da eşyaya sahip olan kimselerin kurban kesmesi gerekir.

 

 

 

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#Kurban Bayramı#Kurban#Dini Hükmü

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