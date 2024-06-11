Kurban Bayramı arife gününde oruç tutmanın fazileti nedir? Diyanet'ten yanıt geldi!

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Kurban Bayramı arife günü oruç tutulur mu? Kuran Bayramı arife günü oruç tutmanın fazileti nedir? Bayram öncesinde bu iki sorunun da cevabı en çok merak edilenler arasında ilk sırlarda yer alıyor. Peki, Kurban Bayramı arife günü oruç tutulur mu? İşte Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından konuyla ilgili elen yanıt...

KURBAN BAYRAMI ARİFE GÜNÜ ORUÇ TUTMANIN FAZİLETİ NEDİR?

Zilhiccenin ilk dokuz günü oruç tutmak müstehap kabul edilmiştir. İsteyen tamamını tutabileceği gibi birkaç gününü de tutabilir.



Zilhicce’nin dokuzuncu günü olan Arefe gününün dinde önemli bir yeri vardır. Hz. Peygamber (s.a.s.) bugünü oruçlu geçirme ile ilgili olarak “Arefe günü tutulacak orucun önceki ve sonraki senenin günahlarına kefaret olacağını Allah’tan ümit ediyorum.” (Müslim, Sıyâm, 196-197 [1162]) buyurmuştur. Fakat hacda olanların, yapacakları ibadetleri aksatmamaları, sıkıntı ve hâlsizliğe düşmemeleri gerekçesiyle Arefe günü oruç tutmamaları daha uygundur (Ebû Dâvûd, Savm, 63 [2440]; İbn Mâce, Sıyâm, 40 [1732]).