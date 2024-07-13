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KPSS'de 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu? 2024 KPSS'de yanlış doğruyu siler mi?

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#Kpss#Kpss Hesaplama#Kpss 4 Yanlış 1 Doğru
KPSSde 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu 2024 KPSSde yanlış doğruyu siler mi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 13, 2024 15:46

KPSS2de 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu sorusu pek çok adayın merak ettiği konular arasında yer alıyor. Adayların doğru cevaba ulaşamayan sorularda rastgele işaretlemeler yaparak avantaj elde etmelerini engellemek amacıyla geliştirilen bu sistem, uzun yıllardır ÖSYM tarafından kullanılıyor. Peki, KPSS'de 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu? 2024 KPSS'de yanlış doğruyu siler mi? İşte, o detaylar

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ÖSYM tarafından KPSS'de 4 yanlış 1 doğruyu götürür mü sorusuna verilen cevapta,

"Hangi düzeyde olursa olsun, sınavda uygulanmış olan testlerin her birinde, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının 1/4'ü çıkarılmak suretiyle her test ayrı olmak üzere adayın her testten aldığı ham puanlar hesaplanacaktır." ifadeleri yer alıyor. 

Özetle, 2024 yılında KPSS'de 4 yanlış 1 doğruyu götürecektir.

A, B, C ve D düzeylerinde uygulanan genel yetenek ve genel kültür testlerinin her birinde bir teste ait ham puanların ortalaması ve standart sapması bulunduktan sonra, ham puanlar bu ortalama ve standart sapma kullanılarak ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir. A, B, C ve D düzeylerinde, genel yetenek ve genel kültür testleri standart puanlarının her biri 0,5 ile çarpılacak ve bulunan puanlar toplanarak her aday için bir ağırlıklı standart puan (ASP) hesaplanacaktır.

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