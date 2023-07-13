Köprü ve otoyol ücretleri ne kadar oldu? Temmuz 2023 köprü ve otoyolların yeni ücret bilgileri

Haberin Devamı

Köprü ve otoyol ücretleri için ücret tarifesi Karayolları Genel Müdürlüğü ve özel otoyol işletmeleri tarafından belirlendi. Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) tarafından açıklanan yeni ücretlere göre hafif ticari, motosiklet ve otomobil ücretlerinin her birine 25 kuruşluk artış yapıldı.

Köprü ve otoyol ÜCRETLERİ (TEMMUZ 2023)

15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinin geçiş ücreti, tek yön otomobil için 8 lira 25 kuruştan, 8 lira 50 kuruşa çıktı.



Hafif ticari araçlar için 10 lira 75 kuruştan 11 liraya, motosikletler için 3 lira 25 kuruştan 3 lira 50 kuruşa yükseldi.



Zam sonrası özel şirketler tarafından işletilen yol ve köprülerin fiyatları ise Osmangazi Köprüsü 190 lira, Çanakkale Köprüsü 205 lira, Ankara- Niğde Otoyolu 140 lira şeklinde oldu.