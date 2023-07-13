×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA
HABERLERBilgi Haberleri

Köprü ve otoyol ücretleri ne kadar oldu? Temmuz 2023 köprü ve otoyolların yeni ücret bilgileri

Güncelleme Tarihi:

#Köprü Ve Otoyol#Köprü Ücreti#Otoyol Ücreti
Köprü ve otoyol ücretleri ne kadar oldu Temmuz 2023 köprü ve otoyolların yeni ücret bilgileri
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 13, 2023 07:32

Köprü ve otoyolların yeni ücret tutarları, KDV düzenlemesinin ardından kamuoyu ile paylaşıldı. Karayolları Genel Müdürlüğü ve özel işletmelerin kullanımında yer alan köprü ve otoyolların geçiş ücretleri, KDV'deki yüzde 2'lik artışla birlikte bir kez daha güncellendi. Peki, köprü ve otoyol ücretleri Temmuz 2023'te ne kadar oldu? İşte, pek çok vatandaşı ilgilendiren o ücret tarifesi

Haberin Devamı

Köprü ve otoyol ücretleri için ücret tarifesi Karayolları Genel Müdürlüğü ve özel otoyol işletmeleri tarafından belirlendi. Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) tarafından açıklanan yeni ücretlere göre hafif ticari, motosiklet ve otomobil ücretlerinin her birine 25 kuruşluk artış yapıldı.

Köprü ve otoyol ÜCRETLERİ (TEMMUZ 2023)

15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinin geçiş ücreti, tek yön otomobil için 8 lira 25 kuruştan, 8 lira 50 kuruşa çıktı.

Hafif ticari araçlar için 10 lira 75 kuruştan 11 liraya, motosikletler için 3 lira 25 kuruştan 3 lira 50 kuruşa yükseldi.

Zam sonrası özel şirketler tarafından işletilen yol ve köprülerin fiyatları ise Osmangazi Köprüsü 190 lira, Çanakkale Köprüsü 205 lira, Ankara- Niğde Otoyolu 140 lira şeklinde oldu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Köprü Ve Otoyol#Köprü Ücreti#Otoyol Ücreti

BAKMADAN GEÇME!

DEPREM KREDİSİ: 800 Bin TL kredi, 500 bin TL hibe imkanı... Deprem konut ve kentsel dönüşüm kredisi detayları belli oldu

DEPREM KREDİSİ: 800 Bin TL kredi, 500 bin TL hibe imkanı... Deprem konut ve kentsel dönüşüm kredisi detayları belli oldu

#Deprem
KPSS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak KPSS 2023 sınav yerleri bilgisi

KPSS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? KPSS 2023 sınav yerleri bilgisi

#Kpss
Kıdem tazminatı tavanı (TEMMUZ 2023): Kıdem tazminatı tavanı ne kadar, kaç TL oldu

Kıdem tazminatı tavanı (TEMMUZ 2023): Kıdem tazminatı tavanı ne kadar, kaç TL oldu?

#Kıdem Tazminatı
TORBA YASA MADDELERİ VE İÇERİĞİ 2023 | Yeni torba yasada neler var, Resmi Gazetede yayımlandı mı Torba teklif Meclisten geçti mi Dikkat çeken memur maaşı zammı

TORBA YASA MADDELERİ VE İÇERİĞİ 2023 | Yeni torba yasada neler var, Resmi Gazete'de yayımlandı mı? Torba teklif Meclis'ten geçti mi? Dikkat çeken memur maaşı zammı!

#Torba Yasa Maddeleri
Tarım Kredi Market 11-13 Temmuz indirimli ürünler katalogu… Temizlik, kişisel bakım, kasap ve temel gıda ürünlerinde indirim fırsatı

Tarım Kredi Market 11-13 Temmuz indirimli ürünler katalogu… Temizlik, kişisel bakım, kasap ve temel gıda ürünlerinde indirim fırsatı

#Tarım Kredi Kooperatif Market

EN SON HABERLER

DEPREM KREDİSİ: 800 Bin TL kredi, 500 bin TL hibe imkanı... Deprem konut ve kentsel dönüşüm kredisi detayları belli oldu

DEPREM KREDİSİ: 800 Bin TL kredi, 500 bin TL hibe imkanı... Deprem konut ve kentsel dönüşüm kredisi detayları belli oldu

#Deprem
KPSS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak KPSS 2023 sınav yerleri bilgisi

KPSS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? KPSS 2023 sınav yerleri bilgisi

#Kpss
Kıdem tazminatı tavanı (TEMMUZ 2023): Kıdem tazminatı tavanı ne kadar, kaç TL oldu

Kıdem tazminatı tavanı (TEMMUZ 2023): Kıdem tazminatı tavanı ne kadar, kaç TL oldu?

#Kıdem Tazminatı
TORBA YASA MADDELERİ VE İÇERİĞİ 2023 | Yeni torba yasada neler var, Resmi Gazetede yayımlandı mı Torba teklif Meclisten geçti mi Dikkat çeken memur maaşı zammı

TORBA YASA MADDELERİ VE İÇERİĞİ 2023 | Yeni torba yasada neler var, Resmi Gazete'de yayımlandı mı? Torba teklif Meclis'ten geçti mi? Dikkat çeken memur maaşı zammı!

#Torba Yasa Maddeleri
Tarım Kredi Market 11-13 Temmuz indirimli ürünler katalogu… Temizlik, kişisel bakım, kasap ve temel gıda ürünlerinde indirim fırsatı

Tarım Kredi Market 11-13 Temmuz indirimli ürünler katalogu… Temizlik, kişisel bakım, kasap ve temel gıda ürünlerinde indirim fırsatı

#Tarım Kredi Kooperatif Market