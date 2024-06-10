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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Anadolu’nun doğusu ile Tunceli, Bingöl çevreleri ve Artvin’in iç kesimleri ile Edirne'nin kuzey ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BAKAN ÖZHASEKİ'DEN SICAK HAVA UYARISI
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki Twitter (X) üzerinden sıcak hava uyarısında bulundu. Özhaseki açıklamasında şunları ifade etti;
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı; Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün hava tahmin raporuna göre salı gününden itibaren sıcaklıklarda artış beklenmektedir. Sıcaklıkların yer yer mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği çarşamba gününden itibaren;
Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ile Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde 8 ila 12 derece,
Diğer bölgelerde ise 4 ila 8 derece artış olacağı tahmin edilmektedir.
Bazı illerimizde 40 derecenin üzerine çıkacak sıcaklıklar nedeniyle;
Özellikle kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımız ve yaşlılarımız başta olmak üzere tüm vatandaşlarımızın günün en sıcak saatleri olan 11 ila 16 saatleri arasında daha dikkatli ve tedbirli olmalarını,
Ayrıca Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün, yetkili kurumların uyarılarını dikkate almalarını ve akciğerlerimiz olan ormanlarımız konusunda çok dikkatli olmalarını istirham ediyorum.
İL İL HAVA DURUMU DEĞERLENDİRMELERİ
MARMARA
Az bulutlu ve açık, bu akşam saatlerinde Edirne'nin kuzey ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE 22°C, 41°C
Az bulutlu ve açık, bu akşam saatlerinde kuzey ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL 22°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
KIRKLARELİ 20°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
KOCAELİ 22°C, 39°C
Az bulutlu ve açık
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 16°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ 23°C, 41°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR 23°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA 25°C, 43°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 22°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA 26°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 21°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA 19°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 17°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR 18°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
KAYSERİ 13°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA 16°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 15°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
DÜZCE 19°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
SİNOP 21°C, 30°C
Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK 21°C, 28°C
Az bulutlu ve açık
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun çok bulutlu, yarın öğle saatlerinde Artin'in iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 16°C, 36°C
Az bulutlu
ARTVİN 15°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TOKAT 15°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON 20°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu ve Tunceli ile Bingöl çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 9°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS 8°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA 15°C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu
VAN 11°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı