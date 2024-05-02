KATILIM ENDEKSİNE UYGUN HİSSELER MAYIS 2024: (XKTUM Endeksi 236 Hisse) BİST'te işlem gören katılım hisseleri hangileri

Güncelleme Tarihi:
BIST katılım endeksine uygun endeksler Borsa İstanbul tarafından yayımlandı. Yayımlanan bu liste, belirli periyodlarla güncellenmekte ve KAP tarafından duyurulmaktadır. İşte, BIST katılım endeksine uygun hisseler listesi
|Sıra No
|Pay Kodu
|Bülten Adı
|1
|BINHO
|1000 YATIRIMLAR HOL.
|2
|AVOD
|A.V.O.D GIDA VE TARIM
|3
|ACSEL
|ACIPAYAM SELULOZ
|4
|ADGYO
|ADRA GMYO
|5
|AFYON
|AFYON CIMENTO
|6
|AKCNS
|AKCANSA
|7
|ATEKS
|AKIN TEKSTIL
|8
|AKSGY
|AKIS GMYO
|9
|AKSA
|AKSA
|10
|AKSEN
|AKSA ENERJI
|11
|ALBRK
|ALBARAKA TURK
|12
|ALCTL
|ALCATEL LUCENT TELETAS
|13
|ALKA
|ALKIM KAGIT
|14
|ALKIM
|ALKIM KIMYA
|15
|ALVES
|ALVES KABLO
|16
|ASUZU
|ANADOLU ISUZU
|17
|ANELE
|ANEL ELEKTRIK
|18
|ARDYZ
|ARD BILISIM TEKNOLOJILERI
|19
|ARENA
|ARENA BILGISAYAR
|20
|ARTMS
|ARTEMIS HALI
|21
|ARZUM
|ARZUM EV ALETLERI
|22
|ASGYO
|ASCE GMYO
|23
|ASELS
|ASELSAN
|24
|ATAGY
|ATA GMYO
|25
|ATAKP
|ATAKEY PATATES
|26
|ATATP
|ATP YAZILIM
|27
|AVPGY
|AVRUPAKENT GMYO
|28
|BNTAS
|BANTAS AMBALAJ
|29
|BANVT
|BANVIT
|30
|BARMA
|BAREM AMBALAJ
|31
|BASGZ
|BASKENT DOGALGAZ GMYO
|32
|BAYRK
|BAYRAK TABAN SANAYI
|33
|BRKSN
|BERKOSAN YALITIM
|34
|BEYAZ
|BEYAZ FILO
|35
|BIMAS
|BIM MAGAZALAR
|36
|BIOEN
|BIOTREND CEVRE VE ENERJI
|37
|BRLSM
|BIRLESIM MUHENDISLIK
|38
|BOBET
|BOGAZICI BETON SANAYI
|39
|BORSK
|BOR SEKER
|40
|BORLS
|BORLEASE OTOMOTIV
|41
|BURCE
|BURCELIK
|42
|BURVA
|BURCELIK VANA
|43
|BUCIM
|BURSA CIMENTO
|44
|CATES
|CATES ELEKTRIK
|45
|CLEBI
|CELEBI
|46
|CELHA
|CELIK HALAT
|47
|CEMAS
|CEMAS DOKUM
|48
|CEMTS
|CEMTAS
|49
|CMBTN
|CIMBETON
|50
|COSMO
|COSMOS YAT. HOLDING
|51
|CWENE
|CW ENERJI
|52
|DAPGM
|DAP GAYRIMENKUL
|53
|DARDL
|DARDANEL
|54
|DGATE
|DATAGATE BILGISAYAR
|55
|DESA
|DESA DERI
|56
|DESPC
|DESPEC BILGISAYAR
|57
|DITAS
|DITAS DOGAN
|58
|DMRGD
|DMR UNLU MAMULLER
|59
|DOFER
|DOFER YAPI MALZEMELERI
|60
|DGNMO
|DOGANLAR MOBILYA
|61
|ARASE
|DOGU ARAS ENERJI
|62
|DOAS
|DOGUS OTOMOTIV
|63
|DOGUB
|DOGUSAN
|64
|EBEBK
|EBEBEK MAGAZACILIK
|65
|EDATA
|E-DATA TEKNOLOJI
|66
|EGGUB
|EGE GUBRE
|67
|EGPRO
|EGE PROFIL
|68
|EKOS
|EKOS TEKNOLOJI
|69
|EKSUN
|EKSUN GIDA
|70
|ELITE
|ELITE NATUREL ORGANIK GIDA
|71
|ENJSA
|ENERJISA ENERJI
|72
|ERCB
|ERCIYAS CELIK BORU
|73
|EREGL
|EREGLI DEMIR CELIK
|74
|ERSU
|ERSU GIDA
|75
|ESCOM
|ESCORT TEKNOLOJI
|76
|TEZOL
|EUROPAP TEZOL KAGIT
|77
|EYGYO
|EYG GMYO
|78
|FADE
|FADE GIDA
|79
|FMIZP
|F-M IZMIT PISTON
|80
|FONET
|FONET BILGI TEKNOLOJILERI
|81
|FORMT
|FORMET METAL VE CAM
|82
|FRIGO
|FRIGO PAK GIDA
|83
|FZLGY
|FUZUL GMYO
|84
|GEDZA
|GEDIZ AMBALAJ
|85
|GENTS
|GENTAS
|86
|GEREL
|GERSAN ELEKTRIK
|87
|GMTAS
|GIMAT MAGAZACILIK
|88
|GESAN
|GIRISIM ELEKTRIK SANAYI
|89
|GOLTS
|GOLTAS CIMENTO
|90
|GOODY
|GOOD-YEAR
|91
|GRTRK
|GRAINTURK TARIM
|92
|GUBRF
|GUBRE FABRIK.
|93
|GRSEL
|GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK
|94
|HATSN
|HATSAN GEMI
|95
|HKTM
|HIDROPAR HAREKET KONTROL
|96
|HUBVC
|HUB GIRISIM
|97
|HUNER
|HUN YENILENEBILIR ENERJI
|98
|ICUGS
|ICU GIRISIM
|99
|IDGYO
|IDEALIST GMYO
|100
|IHEVA
|IHLAS EV ALETLERI
|101
|IHLGM
|IHLAS GAYRIMENKUL
|102
|IHGZT
|IHLAS GAZETECILIK
|103
|IHYAY
|IHLAS YAYIN HOLDING
|104
|INGRM
|INGRAM BILISIM
|105
|INTEM
|INTEMA
|106
|INVES
|INVESTCO HOLDING
|107
|ISKPL
|ISIK PLASTIK
|108
|IEYHO
|ISIKLAR ENERJI YAPI HOL.
|109
|ISDMR
|ISKENDERUN DEMIR CELIK
|110
|IZINV
|IZ YATIRIM HOLDING
|111
|IZFAS
|IZMIR FIRCA
|112
|JANTS
|JANTSA JANT SANAYI
|113
|KFEIN
|KAFEIN YAZILIM
|114
|KLKIM
|KALEKIM KIMYEVI MADDELER
|115
|KLSER
|KALESERAMIK
|116
|KRDMA
|KARDEMIR (A)
|117
|KRDMB
|KARDEMIR (B)
|118
|KRDMD
|KARDEMIR (D)
|119
|KARSN
|KARSAN OTOMOTIV
|120
|KRTEK
|KARSU TEKSTIL
|121
|KARYE
|KARTAL YEN. ENERJI
|122
|KTLEV
|KATILIMEVIM TAS. FIN.
|123
|KATMR
|KATMERCILER EKIPMAN
|124
|KAYSE
|KAYSERI SEKER FABRIKASI
|125
|KRVGD
|KERVAN GIDA
|126
|KZBGY
|KIZILBUK GYO
|127
|KCAER
|KOCAER CELIK
|128
|KNFRT
|KONFRUT GIDA
|129
|KONTR
|KONTROLMATIK TEKNOLOJI
|130
|KONYA
|KONYA CIMENTO
|131
|KONKA
|KONYA KAGIT
|132
|KGYO
|KORAY GMYO
|133
|KRGYO
|KORFEZ GMYO
|134
|KRPLS
|KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ
|135
|KOPOL
|KOZA POLYESTER
|136
|KRSTL
|KRISTAL KOLA
|137
|KRONT
|KRON TEKNOLOJI
|138
|KUTPO
|KUTAHYA PORSELEN
|139
|KBORU
|KUZEY BORU
|140
|LMKDC
|LIMAK DOGU ANADOLU
|141
|LINK
|LINK BILGISAYAR
|142
|LOGO
|LOGO YAZILIM
|143
|LKMNH
|LOKMAN HEKIM SAGLIK
|144
|MAKTK
|MAKINA TAKIM
|145
|MANAS
|MANAS ENERJI YONETIMI
|146
|MTRKS
|MATRIKS BILGI DAGITIM
|147
|MAVI
|MAVI GIYIM
|148
|MEDTR
|MEDITERA TIBBI MALZEME
|149
|MEGAP
|MEGA POLIETILEN
|150
|MEKAG
|MEKA BETON
|151
|MNDRS
|MENDERES TEKSTIL
|152
|MERCN
|MERCAN KIMYA
|153
|MERKO
|MERKO GIDA
|154
|MHRGY
|MHR GMYO
|155
|MIATK
|MIA TEKNOLOJI
|156
|MIPAZ
|MILPA
|157
|MPARK
|MLP SAGLIK
|158
|MOBTL
|MOBILTEL ILETISIM
|159
|MNDTR
|MONDI TURKEY
|160
|EGEPO
|NASMED EGEPOL
|161
|NTGAZ
|NATURELGAZ
|162
|NETAS
|NETAS TELEKOM.
|163
|NIBAS
|NIGBAS NIGDE BETON
|164
|NUHCM
|NUH CIMENTO
|165
|OBAMS
|OBA MAKARNACILIK
|166
|ODAS
|ODAS ELEKTRIK
|167
|ONCSM
|ONCOSEM ONKOLOJIK SISTEMLER
|168
|ORGE
|ORGE ENERJI ELEKTRIK
|169
|OYAKC
|OYAK CIMENTO
|170
|OYLUM
|OYLUM SINAI YATIRIMLAR
|171
|OZRDN
|OZERDEN AMBALAJ
|172
|OZSUB
|OZSU BALIK
|173
|PNLSN
|PANELSAN CATI CEPHE
|174
|PARSN
|PARSAN
|175
|PASEU
|PASIFIK EURASIA LOJISTIK
|176
|PSGYO
|PASIFIK GMYO
|177
|PATEK
|PASIFIK TEKNOLOJI
|178
|PCILT
|PC ILETISIM MEDYA
|179
|PGSUS
|PEGASUS
|180
|PEKGY
|PEKER GMYO
|181
|PENGD
|PENGUEN GIDA
|182
|PENTA
|PENTA TEKNOLOJI URUNLERI DAGITIM
|183
|PETUN
|PINAR ET VE UN
|184
|PNSUT
|PINAR SUT
|185
|PKART
|PLASTIKKART
|186
|PLTUR
|PLATFORM TURIZM
|187
|POLHO
|POLISAN HOLDING
|188
|POLTK
|POLITEKNIK METAL
|189
|RALYH
|RAL YATIRIM HOLDING
|190
|RODRG
|RODRIGO TEKSTIL
|191
|RUBNS
|RUBENIS TEKSTIL
|192
|SAFKR
|SAFKAR EGE SOGUTMACILIK
|193
|SANEL
|SANEL MUHENDISLIK
|194
|SANFM
|SANIFOAM ENDUSTRI
|195
|SANKO
|SANKO PAZARLAMA
|196
|SASA
|SASA POLYESTER
|197
|SEKUR
|SEKURO PLASTIK
|198
|SELEC
|SELCUK ECZA DEPOSU
|199
|SELGD
|SELCUK GIDA
|200
|SELVA
|SELVA GIDA
|201
|SRVGY
|SERVET GMYO
|202
|SILVR
|SILVERLINE ENDUSTRI
|203
|SNGYO
|SINPAS GMYO
|204
|SMRTG
|SMART GUNES ENERJISI TEK.
|205
|SMART
|SMARTIKS YAZILIM
|206
|SOKE
|SOKE DEGIRMENCILIK
|207
|SONME
|SONMEZ FILAMENT
|208
|SUNTK
|SUN TEKSTIL
|209
|SURGY
|SUR TATIL EVLERI GMYO
|210
|SUWEN
|SUWEN TEKSTIL
|211
|TABGD
|TAB GIDA
|212
|TKFEN
|TEKFEN HOLDING
|213
|TDGYO
|TREND GMYO
|214
|TUKAS
|TUKAS
|215
|TMSN
|TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR
|216
|TUPRS
|TUPRAS
|217
|TUREX
|TUREKS TURIZM TASIMACILIK
|218
|MARBL
|TUREKS TURUNC MADENCILIK
|219
|THYAO
|TURK HAVA YOLLARI
|220
|TRILC
|TURK ILAC SERUM
|221
|PRKAB
|TURK PRYSMIAN KABLO
|222
|ULUSE
|ULUSOY ELEKTRIK
|223
|ULUUN
|ULUSOY UN SANAYI
|224
|USAK
|USAK SERAMIK
|225
|VAKKO
|VAKKO TEKSTIL
|226
|VBTYZ
|VBT YAZILIM
|227
|VRGYO
|VERA KONSEPT GMYO
|228
|VERUS
|VERUSA HOLDING
|229
|VESTL
|VESTEL
|230
|VESBE
|VESTEL BEYAZ ESYA
|231
|YATAS
|YATAS
|232
|YYLGD
|YAYLA GIDA
|233
|YEOTK
|YEO TEKNOLOJI ENERJI
|234
|YUNSA
|YUNSA
|235
|ZEDUR
|ZEDUR ENERJI
|236
|ZRGYO
|ZIRAAT GMYO