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KATILIM ENDEKSİNE UYGUN HİSSELER MAYIS 2024: (XKTUM Endeksi 236 Hisse) BİST'te işlem gören katılım hisseleri hangileri

Güncelleme Tarihi:

#Borsa#Borsa İstanbul#Bist
KATILIM ENDEKSİNE UYGUN HİSSELER MAYIS 2024: (XKTUM Endeksi 236 Hisse) BİSTte işlem gören katılım hisseleri hangileri
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 02, 2024 10:28

Borsada katılım endeksine uygun hisseler, Borsa İstanbul (BİST) tarafından belirlendi. Katılım endeksinde yer alıp almayacağı BİST tarafından belirlenen hisseler, belirli aralıklarla güncelleniyor. Peki, Mayıs 2024 itibariyle XKTUM BİST Katılım Endeksine uygun hisseler hangileri olacak? İşte, katılım endeksine uygun 236 hisse hakkında detaylı bilgiler

Haberin Devamı

BIST katılım endeksine uygun endeksler Borsa İstanbul tarafından yayımlandı. Yayımlanan bu liste, belirli periyodlarla güncellenmekte ve KAP tarafından duyurulmaktadır. İşte, BIST katılım endeksine uygun hisseler listesi

Sıra NoPay KoduBülten Adı
1BINHO1000 YATIRIMLAR HOL.
2AVODA.V.O.D GIDA VE TARIM
3ACSELACIPAYAM SELULOZ
4ADGYOADRA GMYO
5AFYONAFYON CIMENTO
6AKCNSAKCANSA
7ATEKSAKIN TEKSTIL
8AKSGYAKIS GMYO
9AKSAAKSA
10AKSENAKSA ENERJI
11ALBRKALBARAKA TURK
12ALCTLALCATEL LUCENT TELETAS
13ALKAALKIM KAGIT
14ALKIMALKIM KIMYA
15ALVESALVES KABLO
16ASUZUANADOLU ISUZU
17ANELEANEL ELEKTRIK
18ARDYZARD BILISIM TEKNOLOJILERI
19ARENAARENA BILGISAYAR
20ARTMSARTEMIS HALI
21ARZUMARZUM EV ALETLERI
22ASGYOASCE GMYO
23ASELSASELSAN
24ATAGYATA GMYO
25ATAKPATAKEY PATATES
26ATATPATP YAZILIM
27AVPGYAVRUPAKENT GMYO
28BNTASBANTAS AMBALAJ
29BANVTBANVIT
30BARMABAREM AMBALAJ
31BASGZBASKENT DOGALGAZ GMYO
32BAYRKBAYRAK TABAN SANAYI
33BRKSNBERKOSAN YALITIM
34BEYAZBEYAZ FILO
35BIMASBIM MAGAZALAR
36BIOENBIOTREND CEVRE VE ENERJI
37BRLSMBIRLESIM MUHENDISLIK
38BOBETBOGAZICI BETON SANAYI
39BORSKBOR SEKER
40BORLSBORLEASE OTOMOTIV
41BURCEBURCELIK
42BURVABURCELIK VANA
43BUCIMBURSA CIMENTO
44CATESCATES ELEKTRIK
45CLEBICELEBI
46CELHACELIK HALAT
47CEMASCEMAS DOKUM
48CEMTSCEMTAS
49CMBTNCIMBETON
50COSMOCOSMOS YAT. HOLDING
51CWENECW ENERJI
52DAPGMDAP GAYRIMENKUL
53DARDLDARDANEL
54DGATEDATAGATE BILGISAYAR
55DESADESA DERI
56DESPCDESPEC BILGISAYAR
57DITASDITAS DOGAN
58DMRGDDMR UNLU MAMULLER
59DOFERDOFER YAPI MALZEMELERI
60DGNMODOGANLAR MOBILYA
61ARASEDOGU ARAS ENERJI
62DOASDOGUS OTOMOTIV
63DOGUBDOGUSAN
64EBEBKEBEBEK MAGAZACILIK
65EDATAE-DATA TEKNOLOJI
66EGGUBEGE GUBRE
67EGPROEGE PROFIL
68EKOSEKOS TEKNOLOJI
69EKSUNEKSUN GIDA
70ELITEELITE NATUREL ORGANIK GIDA
71ENJSAENERJISA ENERJI
72ERCBERCIYAS CELIK BORU
73EREGLEREGLI DEMIR CELIK
74ERSUERSU GIDA
75ESCOMESCORT TEKNOLOJI
76TEZOLEUROPAP TEZOL KAGIT
77EYGYOEYG GMYO
78FADEFADE GIDA
79FMIZPF-M IZMIT PISTON
80FONETFONET BILGI TEKNOLOJILERI
81FORMTFORMET METAL VE CAM
82FRIGOFRIGO PAK GIDA
83FZLGYFUZUL GMYO
84GEDZAGEDIZ AMBALAJ
85GENTSGENTAS
86GERELGERSAN ELEKTRIK
87GMTASGIMAT MAGAZACILIK
88GESANGIRISIM ELEKTRIK SANAYI
89GOLTSGOLTAS CIMENTO
90GOODYGOOD-YEAR
91GRTRKGRAINTURK TARIM
92GUBRFGUBRE FABRIK.
93GRSELGUR-SEL TURIZM TASIMACILIK
94HATSNHATSAN GEMI
95HKTMHIDROPAR HAREKET KONTROL
96HUBVCHUB GIRISIM
97HUNERHUN YENILENEBILIR ENERJI
98ICUGSICU GIRISIM
99IDGYOIDEALIST GMYO
100IHEVAIHLAS EV ALETLERI
101IHLGMIHLAS GAYRIMENKUL
102IHGZTIHLAS GAZETECILIK
103IHYAYIHLAS YAYIN HOLDING
104INGRMINGRAM BILISIM
105INTEMINTEMA
106INVESINVESTCO HOLDING
107ISKPLISIK PLASTIK
108IEYHOISIKLAR ENERJI YAPI HOL.
109ISDMRISKENDERUN DEMIR CELIK
110IZINVIZ YATIRIM HOLDING
111IZFASIZMIR FIRCA
112JANTSJANTSA JANT SANAYI
113KFEINKAFEIN YAZILIM
114KLKIMKALEKIM KIMYEVI MADDELER
115KLSERKALESERAMIK
116KRDMAKARDEMIR (A)
117KRDMBKARDEMIR (B)
118KRDMDKARDEMIR (D)
119KARSNKARSAN OTOMOTIV
120KRTEKKARSU TEKSTIL
121KARYEKARTAL YEN. ENERJI
122KTLEVKATILIMEVIM TAS. FIN.
123KATMRKATMERCILER EKIPMAN
124KAYSEKAYSERI SEKER FABRIKASI
125KRVGDKERVAN GIDA
126KZBGYKIZILBUK GYO
127KCAERKOCAER CELIK
128KNFRTKONFRUT GIDA
129KONTRKONTROLMATIK TEKNOLOJI
130KONYAKONYA CIMENTO
131KONKAKONYA KAGIT
132KGYOKORAY GMYO
133KRGYOKORFEZ GMYO
134KRPLSKOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ
135KOPOLKOZA POLYESTER
136KRSTLKRISTAL KOLA
137KRONTKRON TEKNOLOJI
138KUTPOKUTAHYA PORSELEN
139KBORUKUZEY BORU
140LMKDCLIMAK DOGU ANADOLU
141LINKLINK BILGISAYAR
142LOGOLOGO YAZILIM
143LKMNHLOKMAN HEKIM SAGLIK
144MAKTKMAKINA TAKIM
145MANASMANAS ENERJI YONETIMI
146MTRKSMATRIKS BILGI DAGITIM
147MAVIMAVI GIYIM
148MEDTRMEDITERA TIBBI MALZEME
149MEGAPMEGA POLIETILEN
150MEKAGMEKA BETON
151MNDRSMENDERES TEKSTIL
152MERCNMERCAN KIMYA
153MERKOMERKO GIDA
154MHRGYMHR GMYO
155MIATKMIA TEKNOLOJI
156MIPAZMILPA
157MPARKMLP SAGLIK
158MOBTLMOBILTEL ILETISIM
159MNDTRMONDI TURKEY
160EGEPONASMED EGEPOL
161NTGAZNATURELGAZ
162NETASNETAS TELEKOM.
163NIBASNIGBAS NIGDE BETON
164NUHCMNUH CIMENTO
165OBAMSOBA MAKARNACILIK
166ODASODAS ELEKTRIK
167ONCSMONCOSEM ONKOLOJIK SISTEMLER
168ORGEORGE ENERJI ELEKTRIK
169OYAKCOYAK CIMENTO
170OYLUMOYLUM SINAI YATIRIMLAR
171OZRDNOZERDEN AMBALAJ
172OZSUBOZSU BALIK
173PNLSNPANELSAN CATI CEPHE
174PARSNPARSAN
175PASEUPASIFIK EURASIA LOJISTIK
176PSGYOPASIFIK GMYO
177PATEKPASIFIK TEKNOLOJI
178PCILTPC ILETISIM MEDYA
179PGSUSPEGASUS
180PEKGYPEKER GMYO
181PENGDPENGUEN GIDA
182PENTAPENTA TEKNOLOJI URUNLERI DAGITIM
183PETUNPINAR ET VE UN
184PNSUTPINAR SUT
185PKARTPLASTIKKART
186PLTURPLATFORM TURIZM
187POLHOPOLISAN HOLDING
188POLTKPOLITEKNIK METAL
189RALYHRAL YATIRIM HOLDING
190RODRGRODRIGO TEKSTIL
191RUBNSRUBENIS TEKSTIL
192SAFKRSAFKAR EGE SOGUTMACILIK
193SANELSANEL MUHENDISLIK
194SANFMSANIFOAM ENDUSTRI
195SANKOSANKO PAZARLAMA
196SASASASA POLYESTER
197SEKURSEKURO PLASTIK
198SELECSELCUK ECZA DEPOSU
199SELGDSELCUK GIDA
200SELVASELVA GIDA
201SRVGYSERVET GMYO
202SILVRSILVERLINE ENDUSTRI
203SNGYOSINPAS GMYO
204SMRTGSMART GUNES ENERJISI TEK.
205SMARTSMARTIKS YAZILIM
206SOKESOKE DEGIRMENCILIK
207SONMESONMEZ FILAMENT
208SUNTKSUN TEKSTIL
209SURGYSUR TATIL EVLERI GMYO
210SUWENSUWEN TEKSTIL
211TABGDTAB GIDA 
212TKFENTEKFEN HOLDING
213TDGYOTREND GMYO
214TUKASTUKAS
215TMSNTUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR
216TUPRSTUPRAS
217TUREXTUREKS TURIZM TASIMACILIK
218MARBLTUREKS TURUNC MADENCILIK
219THYAOTURK HAVA YOLLARI
220TRILCTURK ILAC SERUM
221PRKABTURK PRYSMIAN KABLO
222ULUSEULUSOY ELEKTRIK
223ULUUNULUSOY UN SANAYI
224USAKUSAK SERAMIK
225VAKKOVAKKO TEKSTIL
226VBTYZVBT YAZILIM
227VRGYOVERA KONSEPT GMYO
228VERUSVERUSA HOLDING
229VESTLVESTEL
230VESBEVESTEL BEYAZ ESYA
231YATASYATAS
232YYLGDYAYLA GIDA
233YEOTKYEO TEKNOLOJI ENERJI
234YUNSAYUNSA
235ZEDURZEDUR ENERJI
236ZRGYOZIRAAT GMYO

 

 

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