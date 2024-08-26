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Hava durumu tahminleri il il yayınlandı | Yarın (27 Ağustos) hava nasıl olacak? Meteoroloji'den İstanbul'a son dakika kuvvetli yağış uyarısı!

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#Hava Durumu#Meteoroloji#İstanbul
Hava durumu tahminleri il il yayınlandı | Yarın (27 Ağustos) hava nasıl olacak Meteorolojiden İstanbula son dakika kuvvetli yağış uyarısı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 26, 2024 20:44

Son dakika hava durumu tahminlerini yayınlayan Meteoroloji'den sağanak uyarısı geldi. Bunaltıcı sıcakların ardından yurdun birçok bölgesinde yağış etkili olurken, salı günü İstanbul'da yağış bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu değerlendirmelerine göre yarın İstanbul'da kuzey ilçeleri ve boğaz çevresi başta olmak üzere yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Yapılan açıklamada vatandaşların sel baskını, yıldırım, yerel dolu yağışına karşı tedbirli olmaları istendi. Peki, yarın hava nasıl olacak? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 27 Ağustos hava durumu raporu.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin kuzeyi ile zamanla güney ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri ve İskenderun Körfezi çevreleri, İç Anadolu'nun kuzeybatı ve güney kesimleri, Karadeniz'in iç kesimleri ile Düzce, Sinop ve Samsun çevreleri ve Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İstanbul ve Kocaeli'nin kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL'A SAĞANAK GELİYOR

Meteoroloji ve AFAD'dan İstanbul için yapılan açıklamada ise, 'Yarın sabah saatleri ile öğle saatleri arasında İstanbul'da kuzey ilçeleri ve boğaz çevresi başta olmak üzere yerel kuvvetli (15-30 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.' ifadeleri kullanıldı.

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HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 21°C, 34°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Salı) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL 22°C, 31°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, gece saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 21°C, 31°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Salı) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ 22°C, 32°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey kesimleri yerel kuvvetli olmak üzere, gece saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Hava durumu tahminleri il il yayınlandı | Yarın (27 Ağustos) hava nasıl olacak Meteorolojiden İstanbula son dakika kuvvetli yağış uyarısı

EGE
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra İç Ege'nin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, bu akşam saatlerinde Denizli ile Aydın'ın doğusundaki yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

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AFYONKARAHİSAR 16°C, 29°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR 24°C, 32°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA 24°C, 34°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA 19°C, 32°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Hava durumu tahminleri il il yayınlandı | Yarın (27 Ağustos) hava nasıl olacak Meteorolojiden İstanbula son dakika kuvvetli yağış uyarısı

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AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, bölgenin iç kesimleri ile İskenderun Körfezi çevrelerinin yer yer çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 24°C, 35°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey kesimleri yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 26°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri ve doğu kıyıları bu akşam ve yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 25°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu, İskenderun Körfezi çevreleri yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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ISPARTA 16°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu, bu akşam ve yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU
Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzeybatı ve güney kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 17°C, 31°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam batı kesimleri, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra il geneli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANKIRI 15°C, 32°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Hava durumu tahminleri il il yayınlandı | Yarın (27 Ağustos) hava nasıl olacak Meteorolojiden İstanbula son dakika kuvvetli yağış uyarısı

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ESKİŞEHİR 16°C, 29°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Güney çevrelerinde bu akşam saatlerinde beklenen yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KONYA 17°C, 32°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Zonguldak ve Bartın kıyı kesimleri dışında kalan yerlerin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, bu akşam saatlerinde Sinop ile Kastamonu'nun kıyısındaki yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

BOLU 14°C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU 13°C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP 21°C, 30°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 19°C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimleri yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin iç kesimleri ve Samsun çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 18°C, 34°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ARTVİN 17°C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 22°C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 22°C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri bu akşam ve yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Hava durumu tahminleri il il yayınlandı | Yarın (27 Ağustos) hava nasıl olacak Meteorolojiden İstanbula son dakika kuvvetli yağış uyarısı

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Kars ve Ardahan ile Erzurum'un kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 13°C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey kesimleri yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 10°C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 19°C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN 15°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 20°C, 38°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 21°C, 34°C
Az bulutlu

SİİRT 24°C, 37°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 25°C, 36°C
Az bulutlu ve açık

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#Hava Durumu#Meteoroloji#İstanbul

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