Jandarma tayinleri ne zaman açıklanacak? 2024 Jandarma tayin sonuçları için Bakan Yerlikaya'dan açıklama

Haberin Devamı

Jandarma tayinleri, Haziran ayı ile birlikte gündeme geliyor. İçişleri Bakanlığı sistemi üzerinden açıklanacak olan jandarma tayinleri ile şark (doğu) görevi ve batıya atama zamanı gelmiş olan jandarma atama sonuç listesi ilan edilecek. Peki, jandarma tayinleri ne zaman açıklanacak? İşte, o detaylar

JANDARMA TAYİN SONUÇLARI 2024 İÇİN BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Jandarma Genel Komutanlığı'nda 1662 subay, 7 bin 301 astsubay, 2 bin 63 uzman jandarma ve 21 bin 706 uzman erbaş olmak üzere 32 bin 732 personelin atamasının gerçekleştiğini bildirdi. Atamalarının yapıldığını vurgulayan Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Ataması yapılan personele yeni görevlerinde başarılar dileriz. Kutsal vatan toprağımızın, Mavi Vatan'ın huzur ve güvenliğinin teminatı olan kahraman polisimiz, kahraman jandarmamız, kahraman Sahil Güvenlik Komutanlığı mensuplarımız, dün olduğu gibi bugün de sonsuza kadar aziz milletimizin hizmetinde ve emrinde olmaya devam edecektir."