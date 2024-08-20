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Son dakika hava durumu tahminleri il il 21 Ağustos 2024 | Yarın hava nasıl olacak? Meteoroloji'den Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'a kuvvetli yağış uyarısı!

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#Hava Durumu#Meteoroloji#İstanbul
Son dakika hava durumu tahminleri il il 21 Ağustos 2024 | Yarın hava nasıl olacak Meteorolojiden Edirne, Kırklareli ve Tekirdağa kuvvetli yağış uyarısı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 20, 2024 22:53

Son dakika hava durumu tahminleri Meteoroloji tarafından il il yayınlandı. Sıcaklıklar İstanbul'da mevsim normallerinin üzerinde seyrederken, Marmara Bölgesi'ne sağanak uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu raporuna göre Edirne ve Kırklareli çevreleri ile Tekirdağ'ın iç, Hakkâri ve Van'ın doğu kesimlerinde sağanak yağış görülecek. Bolu, Karabük ve Kastamonu çevrelerinde ise yağışların kuvvetli olması bekleniyor. Peki, yarın hava nasıl olacak? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 21 Ağustos hava durumu değerlendirmeleri.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülkemizin kuzeybatı kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Edirne ve Kırklareli çevreleri ile Tekirdağ'ın iç, Hakkâri ve Van'ın doğu kesimlerinin, yarın (Çarşamba) öğleden sonra Marmara'nın güneyi, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Kütahya, Eskişehir, Çankırı ve Sinop çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Bolu, Karabük ve Kastamonu çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Edirne ve Kırklareli çevreleri ile Tekirdağ'ın iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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EDİRNE 21°C, 37°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL 22°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 20°C, 34°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ 22°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

Son dakika hava durumu tahminleri il il 21 Ağustos 2024 | Yarın hava nasıl olacak Meteorolojiden Edirne, Kırklareli ve Tekirdağa kuvvetli yağış uyarısı

EGE
Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra Kütahya çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR 18°C, 34°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

İZMİR 24°C, 34°C
Az bulutlu ve açık

MANİSA 25°C, 37°C
Az bulutlu ve açık

MUĞLA 22°C, 33°C
Az bulutlu ve açık

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 26°C, 35°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA 26°C, 32°C
Az bulutlu ve açık

HATAY 26°C, 33°C
Az bulutlu ve açık

ISPARTA 20°C, 35°C
Az bulutlu ve açık

Son dakika hava durumu tahminleri il il 21 Ağustos 2024 | Yarın hava nasıl olacak Meteorolojiden Edirne, Kırklareli ve Tekirdağa kuvvetli yağış uyarısı

İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, zamanla kuzey kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra Eskişehir ve Çankırı çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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ANKARA 20°C, 37°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ÇANKIRI 19°C, 38°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 18°C, 35°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA 22°C, 37°C
Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra Bolu, Karabük, Kastamonu ve Sinop çevrelerinin yerel sağanak ve yer yer dolu yağışı ile birlikte gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

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BOLU 16°C, 33°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU 17°C, 34°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Son dakika hava durumu tahminleri il il 21 Ağustos 2024 | Yarın hava nasıl olacak Meteorolojiden Edirne, Kırklareli ve Tekirdağa kuvvetli yağış uyarısı

SİNOP 22°C, 32°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 20°C, 27°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Az bulutlu ve açık, batısının yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

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AMASYA 22°C, 41°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ARTVİN 21°C, 35°C
Az bulutlu ve açık

SAMSUN 23°C, 31°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

TRABZON 24°C, 30°C
Az bulutlu ve açık

DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, doğusunun yer yer parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Van ve Hakkâri’nin doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Son dakika hava durumu tahminleri il il 21 Ağustos 2024 | Yarın hava nasıl olacak Meteorolojiden Edirne, Kırklareli ve Tekirdağa kuvvetli yağış uyarısı

ERZURUM 14°C, 31°C
Az bulutlu ve açık

KARS 11°C, 30°C
Az bulutlu ve açık

MALATYA 22°C, 38°C
Az bulutlu ve açık

VAN 14°C, 29°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde doğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 23°C, 42°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 23°C, 41°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT 26°C, 40°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 27°C, 42°C
Az bulutlu ve açık

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#Hava Durumu#Meteoroloji#İstanbul

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