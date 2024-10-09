×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERBilgi Haberleri

İUP maaşları ne zaman yatacak? İUP (TYP) maaşları ne zaman yatar?

Güncelleme Tarihi:

#İup#İup Maaşları#İup Maaşları Ne Zaman Yatacak
İUP maaşları ne zaman yatacak İUP (TYP) maaşları ne zaman yatar
Oluşturulma Tarihi: Ekim 09, 2024 09:34

İUP (İşgücü Uyum Programı) maaşları yattı mı sorusu merak konusu oldu. İŞKUR tarafından yürütülen ve işsiz bireylerin istihdam edilebilirliklerini artırmak amacıyla uygulanan bir eğitim ve rehberlik programı olan İUP, ilk maaş dönemine giriyor. Kişilerin mevcut işgücü piyasasına uyum sağlamalarını kolaylaştırmak, mesleki becerilerini geliştirmek için ortaya çıkan İUP, maaşlarının ne zaman yatacağı ile gündemde yer alıyor. Peki, İUP maaşları ne zaman yatacak? İUP (TYP) maaşları ne zaman yatar? İşte, o detaylar

Haberin Devamı

İUP maaşları, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından hesaplara yatırılacak. Peki, İUP maaşları ne zaman yatacak? İUP (TYP) maaşları ne zaman yatar? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

İUP MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

şgücü Uyum Programı (İUP) kapsamında çalışanların maaşlarının ne zaman yatacağına dair net bir tarih henüz açıklanmış değil. Ancak, maaş ödemelerinin önümüzdeki günlerde hesaplara yatırılması bekleniyor. İlgili kurumlar, bu konuyla ilgili resmi bir açıklama yapacaklarını duyurdu. Ödemeler, programda çalışılan gün sayısına göre hesaplanmakta olup, Ekim ayından itibaren maaşlarda artış yapılacağı ve aylık miktarın 12 bin TL'ye çıkarılacağı belirtiliyor​

İUP’un Amacı ve İşleyişi

  • Mesleki Eğitim: Program, işsiz bireylere teorik ve uygulamalı derslerle mesleki eğitim verir. Eğitim sürecinde bireylerin becerileri geliştirilir ve onların istihdam edilebilirlikleri artırılır.
  • Maddi Destek: Eğitim süresince katılımcılara cep harçlığı olarak maddi destek sağlanır. Bu sayede işsiz bireylerin geçimlerini sağlamalarına katkıda bulunulur.
  • İstihdam Sağlama: Eğitimi tamamlayan bireyler, iş gücü piyasasında ihtiyaç duyulan niteliklere uygun olarak istihdam edilme şansına sahip olur.

İUP, hem bireysel hem de işverenler için faydalı bir program olarak, işsizlikle mücadelede önemli bir rol oynar.

Haberle ilgili daha fazlası:
#İup#İup Maaşları#İup Maaşları Ne Zaman Yatacak

BAKMADAN GEÇME!

İUP maaşları ne zaman yatacak İUP (TYP) maaşları ne zaman yatar

İUP maaşları ne zaman yatacak? İUP (TYP) maaşları ne zaman yatar?

#İup
YARIN SATIŞTA A101 AKTÜEL 10 EKİM KATALOĞU 2024|| A101 aktüel bu hafta neler getiriyor A101 katalog Yürüyüş Bandı, Benzinli Motosiklet getiriyor...

YARIN SATIŞTA! A101 AKTÜEL 10 EKİM KATALOĞU 2024|| A101 aktüel bu hafta neler getiriyor? A101 katalog Yürüyüş Bandı, Benzinli Motosiklet getiriyor...

#A101 Aktüel Ürünler Kataloğu
Instagram hata tespit arıza raporu 9 Ekim || Instagram çöktü mü, dondu mu, ne sorun var İşte güncel tablo

Instagram hata tespit arıza raporu 9 Ekim || Instagram çöktü mü, dondu mu, ne sorun var? İşte güncel tablo

#Instagram
Twitter çöktü mü, dondu mu 9 Ekim hata tespit raporu || Twitterda ne sorun var, kapatıldı mı

Twitter çöktü mü, dondu mu? 9 Ekim hata tespit raporu || Twitter'da ne sorun var, kapatıldı mı?

#Twitter
SON DEPREMLER 9 EKİM AFAD VE KANDİLLİ || Son deprem nerede ne zaman saat kaçta oldu İşte güncel depremler tablosu

SON DEPREMLER 9 EKİM AFAD VE KANDİLLİ || Son deprem nerede ne zaman saat kaçta oldu? İşte güncel depremler tablosu

#Deprem

EN SON HABERLER

İUP maaşları ne zaman yatacak İUP (TYP) maaşları ne zaman yatar

İUP maaşları ne zaman yatacak? İUP (TYP) maaşları ne zaman yatar?

#İup
YARIN SATIŞTA A101 AKTÜEL 10 EKİM KATALOĞU 2024|| A101 aktüel bu hafta neler getiriyor A101 katalog Yürüyüş Bandı, Benzinli Motosiklet getiriyor...

YARIN SATIŞTA! A101 AKTÜEL 10 EKİM KATALOĞU 2024|| A101 aktüel bu hafta neler getiriyor? A101 katalog Yürüyüş Bandı, Benzinli Motosiklet getiriyor...

#A101 Aktüel Ürünler Kataloğu
Instagram hata tespit arıza raporu 9 Ekim || Instagram çöktü mü, dondu mu, ne sorun var İşte güncel tablo

Instagram hata tespit arıza raporu 9 Ekim || Instagram çöktü mü, dondu mu, ne sorun var? İşte güncel tablo

#Instagram
Twitter çöktü mü, dondu mu 9 Ekim hata tespit raporu || Twitterda ne sorun var, kapatıldı mı

Twitter çöktü mü, dondu mu? 9 Ekim hata tespit raporu || Twitter'da ne sorun var, kapatıldı mı?

#Twitter
SON DEPREMLER 9 EKİM AFAD VE KANDİLLİ || Son deprem nerede ne zaman saat kaçta oldu İşte güncel depremler tablosu

SON DEPREMLER 9 EKİM AFAD VE KANDİLLİ || Son deprem nerede ne zaman saat kaçta oldu? İşte güncel depremler tablosu

#Deprem