iPhone Fiyatları KDV düzenlemesi sonrası bir kez daha değişti! İşte, 10 Temmuz itibariyle iPhone 12,13,14 fiyatları

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iPhone fiyatları 10 Temmuz 2023 tarihinde Apple tarafından bir kez daha güncellendi. Apple, artan kur dolayısıyla Türkiye'deki ürünleri için son üç ay içerisinde beş kez zam kararı almıştı. Şirket Mayıs ayında iPhone modelleri ve diğer ürünlerine yüzde 10 zam yapmıştı. Haziran ayında ise 3 kez daha zam gerçekleşmişti. Son zam ise 10 Temmuz 2023 tarihinde KDV güncellemesi dolayısıyla geldi. İşte iPhone 12, 13, 14 modelleri için yeni zamlı fiyat listesi...

iPHONE 14 YENİ FİYAT LİSTESİ 2023

iPHONE 14 (128 GB): 48.304 TL

iPHONE 14 PLUS (128 GB): 53.389 TL

iPHONE 14 PRO (128 GB): 62.541 TL

iPHONE 14 PRO (1 TB): 82.880 TL

iPHONE 14 PRO MAX (128 GB): 67.118 TL

iPHONE 14 PRO MAX (1 TB): 87.457 TL

iPHONE 12, 13, SE FİYATLARI

iPHONE 13 MİNİ (128 GB): 36.609 TL

iPHONE 13 (128 GB): 40.677 TL

iPHONE 12 (64 GB): 36.609 TL

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iPhone SE (64 GB): 24.914 TL