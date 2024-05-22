İl dışı yer değiştirme takvimi duyuruldu! İl dışı yer değiştirme başvurusu ve tercihleri ne zaman yapılacak?

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İl dışı atama ve tayin başvurusu ile farklı bir şehirde görevine devam etmek isteyen öğretmenler, Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesi üzerinden yayımlanan kılavuz bilgilerini araştırmaya başladı. Peki, iller arası tayin ve atama başvurusu için gerekli olan şartlar neler olacak? İşte, il dışı tayin hususunda bakanlığın yayımladığı bilgiler

İL DIŞI YER DEĞİŞTİRME VE TAYİN BAŞVURULARI NASIL VE NE ZAMAN YAPILACAK?

3 yıllık görev süresini tamamlayan, zorunlu çalışma yükümlülüğü olmayan öğretmenler, aşağıdaki iller kapsamında il dışı yer değiştirme başvurusunda bulunabilecek. Başvurular, 3-9 Haziran tarih aralığında gerçekleşecek.