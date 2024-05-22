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İl dışı yer değiştirme takvimi duyuruldu! İl dışı yer değiştirme başvurusu ve tercihleri ne zaman yapılacak?

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İl dışı yer değiştirme takvimi duyuruldu İl dışı yer değiştirme başvurusu ve tercihleri ne zaman yapılacak
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 22, 2024 17:09

Milli Eğitim Bakanlığı'nın tarafından yayımlanan kılavuzla İl dışı atama ve tayin başvurusu ile ilgili bilgiler açıklandı. Görev süresinde bulundukları ilde 3 seneyi dolduran öğretmenler, bu konu hakkında bilgi sahibi olmak için araştırma yapıyor. Peki, İl dışı tayin ataması ne zaman yapılacak? İşte 2024 İller arası atama kılavuzu...

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İl dışı atama ve tayin başvurusu ile farklı bir şehirde görevine devam etmek isteyen öğretmenler, Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesi üzerinden yayımlanan kılavuz bilgilerini araştırmaya başladı. Peki, iller arası tayin ve atama başvurusu için gerekli olan şartlar neler olacak? İşte, il dışı tayin hususunda bakanlığın yayımladığı bilgiler

İL DIŞI YER DEĞİŞTİRME VE TAYİN BAŞVURULARI NASIL VE NE ZAMAN YAPILACAK?

3 yıllık görev süresini tamamlayan, zorunlu çalışma yükümlülüğü olmayan öğretmenler, aşağıdaki iller kapsamında il dışı yer değiştirme başvurusunda bulunabilecek. Başvurular, 3-9 Haziran tarih aralığında gerçekleşecek.

 

 

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