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Galatasaray - Parma CANLI İZLE || Galatasaray Parma maçı ne zaman, saat kaçta, canlı yayın hangi kanalda, şifreli mi?

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Galatasaray - Parma CANLI İZLE || Galatasaray Parma maçı ne zaman, saat kaçta, canlı yayın hangi kanalda, şifreli mi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 27, 2024 18:11

Galatasaray Parma maçı saat kaçta, hangi kanalda? Süper Kupa öncesi Galatasaray Parma ile kozlarını paylaşıyor. Raiffeisen Arena’da oynanacak Galatasaray Parma maçı detayları taraftarlar tarafından merak ediliyor. Galatasaray, 3 Ağustos’ta oynayacağı Süper Kupa maçı öncesinde son hazırlık maçına çıkacak. Peki, Galatasaray Parma hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray Parma maçı hangi kanalda, şifresiz mi? İşte detaylar...

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Süper Lig’in son şampiyonu Galatasaray yeni sezon öncesi son hazırlık maçına bugün Parma karşısında çıkıyor. Hazırlıklarını Avusturya’da sürdüren sarı kırmızılıların Linz’de bulunan Raiffeisen Arena’da İtalyan temsilcisi ile karşı karşıya geliyor. Galatasaray Parma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Galatasaray Parma hazırlık maçı canlı izle bilgisi...

GALATASARAY PARMA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Galatasaray Parma maçı 27 Temmuz 2024 Cumartesi akşamı 21.15’te başlayacak. Galatasaray'ın son hazırlık maçı sadece D-Smart ve D-Smart GO’dan canlı olarak yayınlanacak.

2 YENİLGİ 2 MAĞLUBİYET

Yeni sezonun ilk hazırlık maçında ev sahibi LASK Linz’e 3-2 kaybeden Galatasaray ardından Bundesliga 2 ekibi Fortuna Düsseldorf’a 5-2 yenildi. İlk galibiyetini Slovak ekibi Trencin’den 4-1’lik skorla alan Cimbom dördüncü hazırlık maçında yine bir İtalyan ekibi Lecce’yi 2-1’le geçti.

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