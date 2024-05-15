×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERBilgi Haberleri

Hava durumu tahminleri il il yayınlandı | Bugün (15 Mayıs) hava nasıl olacak? Meteoroloji'den 6 ile son dakika yağış uyarısı!

Güncelleme Tarihi:

#Hava Durumu#Meteoroloji#Hava Nasıl Olacak
Hava durumu tahminleri il il yayınlandı | Bugün (15 Mayıs) hava nasıl olacak Meteorolojiden 6 ile son dakika yağış uyarısı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 15, 2024 00:00

Son dakika hava durumu tahminleri il il Meteoroloji tarafından yayınlandı. Soğuk hava birçok ilde etkili olurken, çarşamba günü için sağanak uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu raporuna göre bugün Adana, Rize ve Artvin, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinde sağanak yağış görülecek. Hava sıcaklıklarının da tüm yurtta 2-4 derece artacağı tahmin ediliyor. Peki, bugün hava nasıl olacak? Yağmur yağacak mı? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 15 Mayıs hava durumu değerlendirmeleri.

Haberin Devamı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve az bulutlu, Akdeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Adana, Rize ve Artvin, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 10°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 10°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 9°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ 8°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

Hava durumu tahminleri il il yayınlandı | Bugün (15 Mayıs) hava nasıl olacak Meteorolojiden 6 ile son dakika yağış uyarısı

EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Haberin Devamı

A.KARAHİSAR 5°C, 21°C
Parçalı bulutlu

DENİZLİ 14°C, 28°C
Parçalı bulutlu

İZMİR 13°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

UŞAK 8°C, 21°C
Parçalı bulutlu

AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri ile Adana çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 16°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 18°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu yarın öğle saatlerinden sonra batısı ile iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURDUR 11°C, 23°C
Parçalı bulutlu

HATAY 12°C, 26°C
Parçalı bulutlu

Hava durumu tahminleri il il yayınlandı | Bugün (15 Mayıs) hava nasıl olacak Meteorolojiden 6 ile son dakika yağış uyarısı

İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 6°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 4°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA 9°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

YOZGAT 3°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra Karabük çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 5°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE 7°C, 20°C
Parçalı bulutlu

SİNOP 10°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK 9°C, 15°C
Parçalı bulutlu

Haberin Devamı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri ile Rize ve Artvin çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 5°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel sağanak yağışlı

SAMSUN 9°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu

Hava durumu tahminleri il il yayınlandı | Bugün (15 Mayıs) hava nasıl olacak Meteorolojiden 6 ile son dakika yağış uyarısı

TOKAT 5°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel sağanak yağışlı

TRABZON 10°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 0°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor Yağışların, güney ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Haberin Devamı

KARS 0°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 8°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN 4°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Hava durumu tahminleri il il yayınlandı | Bugün (15 Mayıs) hava nasıl olacak Meteorolojiden 6 ile son dakika yağış uyarısı

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 8°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZİANTEP 11°C, 24°C
Parçalı bulutlu

SİİRT 10°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Haberin Devamı

ŞANLIURFA 14°C, 26°C
Parçalı bulutlu

Haberle ilgili daha fazlası:
#Hava Durumu#Meteoroloji#Hava Nasıl Olacak

BAKMADAN GEÇME!

Hava durumu tahminleri il il yayınlandı | Bugün (15 Mayıs) hava nasıl olacak Meteorolojiden 6 ile son dakika yağış uyarısı

Hava durumu tahminleri il il yayınlandı | Bugün (15 Mayıs) hava nasıl olacak? Meteoroloji'den 6 ile son dakika yağış uyarısı!

#Hava Durumu
Bahar Dora kimdir, gerçek adı ne Baharın Dorası Yasemin Kay Allen kaç yaşında, hangi dizi ve filmlerde oynadı İşte Yasemin Kay Allenin hayatı ve biyografisi

Bahar Dora kimdir, gerçek adı ne? Bahar'ın Dora'sı Yasemin Kay Allen kaç yaşında, hangi dizi ve filmlerde oynadı? İşte Yasemin Kay Allen'in hayatı ve biyografisi

#Bahar
Kademeli emeklilik çıkacak mı, çıktı mı Gözler Torba Yasa kararında İşte 2024 kademeli emeklilik tablosu son dakika haberleri ve gelişmeleri

Kademeli emeklilik çıkacak mı, çıktı mı? Gözler Torba Yasa kararında! İşte 2024 kademeli emeklilik tablosu son dakika haberleri ve gelişmeleri!

#Kademeli Emeklilik Şartları
Türkiye - Japonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda Filenin Sultanları 2024 Voleybol Milletler Ligi ilk maçına çıkıyor

Türkiye - Japonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Filenin Sultanları 2024 Voleybol Milletler Ligi ilk maçına çıkıyor!

#Milletler Ligi
SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUCU SORGULAMA EKRANI (Tıkla öğren) | Milli Piyango Online 14 Mayıs 2024 canlı Süper Loto sonuçları açıklandı; 17 milyon TL ikramiye devretti

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUCU SORGULAMA EKRANI (Tıkla öğren) | Milli Piyango Online 14 Mayıs 2024 canlı Süper Loto sonuçları açıklandı; 17 milyon TL ikramiye devretti!

#Süper Loto Sorgulama

EN SON HABERLER

Hava durumu tahminleri il il yayınlandı | Bugün (15 Mayıs) hava nasıl olacak Meteorolojiden 6 ile son dakika yağış uyarısı

Hava durumu tahminleri il il yayınlandı | Bugün (15 Mayıs) hava nasıl olacak? Meteoroloji'den 6 ile son dakika yağış uyarısı!

#Hava Durumu
Bahar Dora kimdir, gerçek adı ne Baharın Dorası Yasemin Kay Allen kaç yaşında, hangi dizi ve filmlerde oynadı İşte Yasemin Kay Allenin hayatı ve biyografisi

Bahar Dora kimdir, gerçek adı ne? Bahar'ın Dora'sı Yasemin Kay Allen kaç yaşında, hangi dizi ve filmlerde oynadı? İşte Yasemin Kay Allen'in hayatı ve biyografisi

#Bahar
Kademeli emeklilik çıkacak mı, çıktı mı Gözler Torba Yasa kararında İşte 2024 kademeli emeklilik tablosu son dakika haberleri ve gelişmeleri

Kademeli emeklilik çıkacak mı, çıktı mı? Gözler Torba Yasa kararında! İşte 2024 kademeli emeklilik tablosu son dakika haberleri ve gelişmeleri!

#Kademeli Emeklilik Şartları
Türkiye - Japonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda Filenin Sultanları 2024 Voleybol Milletler Ligi ilk maçına çıkıyor

Türkiye - Japonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Filenin Sultanları 2024 Voleybol Milletler Ligi ilk maçına çıkıyor!

#Milletler Ligi
SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUCU SORGULAMA EKRANI (Tıkla öğren) | Milli Piyango Online 14 Mayıs 2024 canlı Süper Loto sonuçları açıklandı; 17 milyon TL ikramiye devretti

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUCU SORGULAMA EKRANI (Tıkla öğren) | Milli Piyango Online 14 Mayıs 2024 canlı Süper Loto sonuçları açıklandı; 17 milyon TL ikramiye devretti!

#Süper Loto Sorgulama