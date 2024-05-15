Hava durumu tahminleri il il yayınlandı | Bugün (15 Mayıs) hava nasıl olacak? Meteoroloji'den 6 ile son dakika yağış uyarısı!

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve az bulutlu, Akdeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Adana, Rize ve Artvin, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 10°C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 10°C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 9°C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ 8°C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

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A.KARAHİSAR 5°C, 21°C

Parçalı bulutlu

DENİZLİ 14°C, 28°C

Parçalı bulutlu

İZMİR 13°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

UŞAK 8°C, 21°C

Parçalı bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri ile Adana çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 16°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 18°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu yarın öğle saatlerinden sonra batısı ile iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURDUR 11°C, 23°C

Parçalı bulutlu

HATAY 12°C, 26°C

Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 6°C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 4°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA 9°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

YOZGAT 3°C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra Karabük çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 5°C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE 7°C, 20°C

Parçalı bulutlu

SİNOP 10°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK 9°C, 15°C

Parçalı bulutlu

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ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri ile Rize ve Artvin çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 5°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel sağanak yağışlı

SAMSUN 9°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

TOKAT 5°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel sağanak yağışlı

TRABZON 10°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 0°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor Yağışların, güney ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

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KARS 0°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 8°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN 4°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 8°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZİANTEP 11°C, 24°C

Parçalı bulutlu

SİİRT 10°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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ŞANLIURFA 14°C, 26°C

Parçalı bulutlu