Hava durumu tahminleri il il | Yarın (26 Mayıs) hava nasıl olacak? Yağmur yağacak mı? Meteoroloji duyurdu: 4 ile kuvvetli yağış geliyor...

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu (Eskişehir hariç), Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu (Mardin hariç) ile Sakarya çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğu Akdeniz'in Toroslar kesimi, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Hatay, Bingöl, Muş ve Bitlis çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda toz taşınımı bekleniyor.

HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde Sakarya çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 14°C, 27°C

Parçalı bulutlu

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İSTANBUL 15°C, 23°C

Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ 14°C, 23°C

Parçalı bulutlu

KOCAELİ 15°C, 22°C

Parçalı bulutlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Afyonkarahisar çevreleri ile yarın (Pazar) öğleden sonra bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 9°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın (Pazar) öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ 17°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR 17°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA 16°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde Doğu Akdeniz ile yarın (Pazar) öğleden sonra bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Akdeniz'in Toroslar kesimi ile Hatay çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA 18°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde kuzey çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

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ANTALYA 19°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, (doğu çevreleri hariç) il geneli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURDUR 12°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 18°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu gece saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın (Pazar) öğleden sonra (Eskişehir hariç) bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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ANKARA 11°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın (Pazar) öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 10°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA 11°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİVAS 9°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın (Pazar) öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 10°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatleri ile yarın (Pazar) öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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DÜZCE 13°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP 16°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 13°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ARTVİN 15°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

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SAMSUN 16°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ile yarın (Pazar) sabah saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TOKAT 13°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın (Pazar) öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 17°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin kuzeyi ile Bingöl, Muş ve Bitlis çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin güneydoğusunda toz taşınımı bekleniyor.

ERZURUM 7°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor.

KARS 6°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam ile yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor.

MALATYA 14°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın (Pazar) öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN 10°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) sabah saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, (Mardin hariç) bölge genelinin aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 13°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZİANTEP 14°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT 17°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA 18°C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı