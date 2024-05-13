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HAVA DURUMU TAHMİNLERİ İL İL | Yarın (14 Mayıs) hava nasıl olacak? İstanbul'da yağmur yağacak mı? Meteoroloji'den 6 ile kuvvetli yağış uyarısı!

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#Hava Durumu#Meteoroloji#İstanbul
HAVA DURUMU TAHMİNLERİ İL İL | Yarın (14 Mayıs) hava nasıl olacak İstanbulda yağmur yağacak mı Meteorolojiden 6 ile kuvvetli yağış uyarısı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 13, 2024 21:56

Son dakika hava durumu tahminlerini yayınlayan Meteoroloji'den sağanak uyarısı geldi. Hava sıcaklıkları mevsim normalleri altında seyrederken, salı günü birçok ilde yağış görülecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu raporuna göre Çorum il geneli, Çankırı'nın doğu, Kastamonu'nun güneydoğu, Sinop ve Samsun'un iç kesimleri ile Amasya'nın batı ilçelerinde sağanak yağış görülecek. Hava sıcaklıklarının salı günü batı ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 1-3 derece, doğu kesimlerinde 2-4 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor. Peki, yarın hava nasıl olacak? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 14 Mayıs hava durumu raporu.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Ege'nin doğusu, Doğu Akdeniz ve Isparta çevreleri, (Karaman hariç) İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusu, İç Anadolu'nun kuzeyi ve Batı Karadeniz'in doğusu ile İskenderun Körfezi çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI1: Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün Çorum il geneli, Çankırı'nın doğu, Kastamonu'nun güneydoğu, Sinop ve Samsun'un iç kesimleri ile Amasya'nın batı ilçelerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olması tahmin edildiğinden ani sel, su baskını, yıldırım ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA
Parçalı, doğusunun yer yer çok bulutlu, Bilecik çevrelerinin akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 8°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 9°C, 17°C
Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ 6°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ 8°C, 18°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

HAVA DURUMU TAHMİNLERİ İL İL | Yarın (14 Mayıs) hava nasıl olacak İstanbulda yağmur yağacak mı Meteorolojiden 6 ile kuvvetli yağış uyarısı

EGE
Parçalı, doğusunun yer yer çok bulutlu, Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin bu akşam saatlerinde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 2°C, 17°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ 10°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 12°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

UŞAK 2°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz ve Isparta çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Osmaniye ve Hatay çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

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ADANA 14°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde ve yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 18°C, 26°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

BURDUR 7°C, 21°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

HATAY 13°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HAVA DURUMU TAHMİNLERİ İL İL | Yarın (14 Mayıs) hava nasıl olacak İstanbulda yağmur yağacak mı Meteorolojiden 6 ile kuvvetli yağış uyarısı

İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, (Karaman hariç) bölgenin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 2°C, 15°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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ESKİŞEHİR 2°C, 16°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA 5°C, 16°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

YOZGAT 4°C, 12°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin doğusu ile iç kesimlerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kastamonu ile Sinop'un iç kesimlerinde bu akşam yerel kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU 2°C, 15°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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DÜZCE 5°C, 18°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

SİNOP 11°C, 16°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimleri bu akşam saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere, il geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 8°C, 14°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

HAVA DURUMU TAHMİNLERİ İL İL | Yarın (14 Mayıs) hava nasıl olacak İstanbulda yağmur yağacak mı Meteorolojiden 6 ile kuvvetli yağış uyarısı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Çorum çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA 8°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 11°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

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TOKAT 8°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 12°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Bitlis, Muş, Iğdır, Ağrı ve Şırnak çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM 3°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 4°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 8°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN 4°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HAVA DURUMU TAHMİNLERİ İL İL | Yarın (14 Mayıs) hava nasıl olacak İstanbulda yağmur yağacak mı Meteorolojiden 6 ile kuvvetli yağış uyarısı

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölgenin doğu kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

DİYARBAKIR 9°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZİANTEP 11°C, 23°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT 13°C, 19°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA 13°C, 24°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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#Hava Durumu#Meteoroloji#İstanbul

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