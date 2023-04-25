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Yurt dışında oy kullanma işlemi ne zaman başlıyor? Tarih belli oldu! İşte yurt dışında oy kullanma şartları...

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#14 Mayıs Seçimleri#Yurt Dışı Oy Kullanma İşlemi#YSK
Oluşturulma Tarihi: Nisan 25, 2023 09:57

14 Mayıs’ta düzenlenecek Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri için yurt dışında oy kullanma işlemi başlıyor. Yurt dışındaki seçmenlerin sandıkları 75 ülke ve 156 yerdeki yurt dışı temsilciliğinde sandık kurulları oluşturuldu. Seçim süreci için takvim işlerken yurt dışıdaki seçmenlerin oy kullanma tarihi de merak konusu oldu. Peki Yurt dışında oy kullanma işlemi ne zaman başlıyor? Oylar hangi hallerde geçersiz sayılacak? İşte ayrıntılar...

1/4Yurt dışında oy kullanma işlemi ne zaman başlıyor Tarih belli oldu İşte yurt dışında oy kullanma şartları...

Yurt dışında oy kullanma işlemi için tarih belli oldu. Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenler, tatil günleri dahil 24 saat süreyle oy kullanılabilecek. "Evet" ya da "Tercih" mührü basılmayan, birden fazla ittifaka, aynı ittifakta yer almayan parti veya adaya mühür basılması halinde oylar geçersiz olacak. Peki yurt dışında oy verme işlemi ne zaman başlayacak?

2/4YURT DIŞINDA OY KULLANMA NE ZAMAN BAŞLAYACAK

YURT DIŞINDA OY KULLANMA NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için gümrük kapıları ve yurt dışı temsilciliklerinde 27 Nisan Perşembe günü oy verme işlemi başlayacak.

TRT Haber'deki bilgiye göre gümrük kapıları ve yurt dışı temsilciliklerinde 27 Nisan Perşembe günü oy verme işlemi başlayacak. Gümrük kapılarında, oy verme 14 Mayıs Pazar günü saat 17.00'de bitecek. Yurt dışı temsilciliklerde ise oy verme işlemi 9 Mayıs'ta sona erecek.

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenler, tatil günleri dahil 24 saat süreyle oy kullanılabilecek.

3/4OYLARIN GEÇERSİZ SAYILACAĞI DURUMLAR

OYLARIN GEÇERSİZ SAYILACAĞI DURUMLAR

"Evet" ya da "Tercih" mührü basılmayan, birden fazla ittifaka, aynı ittifakta yer almayan parti veya adaya mühür basılması halinde oylar geçersiz olacak.

Oy pusulasının bütünlüğünün bozulacak şekilde yırtılması veya koparılması, pusula üzerine mühür dışında veya mühür yerine herhangi bir özel işaretin, isim, imza kaşesi veya parmak izinin basılması da kullanılan oyu geçersiz kılacak.

Ayrıca, oy pusulasının belirgin bir şekilde karalanması, çizilmesi veya işaretlenmesi, zarftan işaret amacı taşıyan herhangi bir madde çıkması hallerinde de oylar geçersiz sayılacak.

4/4YURT DIŞINDA OY KULLANMA ŞARTLARI NELER

YURT DIŞINDA OY KULLANMA ŞARTLARI NELER?

Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının Cumhurbaşkanı seçimi, milletvekili genel seçimi ve halkoylamasında oy kullanabilmesi için öncelikle yurt dışı seçmen kütüğüne kayıt yaptırmaları gerekir.

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#14 Mayıs Seçimleri#Yurt Dışı Oy Kullanma İşlemi#YSK