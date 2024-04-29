YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? 2024 üniversite sınavı TYT AYT sınav giriş belgesi bilgisi

YKS sınav yerleri için adayların heyecanlı bekleyişi devam ediyor. Milyonlarca gencin lisans düzeyindeki eğitim hayatına merhaba demek için katılım göstereceği üniversite sınavı için geri sayım başladı. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tarihleri ÖSYM tarafından yayınlanan takvimle aylar öncesinden netleştirildi. Sınava girecek adaylar aylar öncesinden sıkı ve yoğun bir tempoda çalışmaya başlıyor. Üniversiteye hazırlanan ve hayalindeki bölümü kazanmak isteyen adaylar YKS ile son basamağı aşmak istiyor. Adaylar, 2024 Yılı Sınav Takvimi’ne "osym.gov.tr" internet sitesinden ulaşabiliyor. Peki, YKS'ye kaç gün kaldı? YKS sınav yerleri 2024 belli oldu mu? İşte YKS, TYT, AYT, YDT sınav tarihi 2024!