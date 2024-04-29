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YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? 2024 üniversite sınavı TYT AYT sınav giriş belgesi bilgisi

Güncelleme Tarihi:

#YKS 2024#Yks Giriş Belgesi#Üniversite Sınavı 2024
Oluşturulma Tarihi: Nisan 29, 2024 09:49

YKS sınav yerleri 2024 yılında sınava katılacak adaylar tarafından sorgulanıyor. YKS'ye kaç gün kaldı sorusu milyonlarca aday tarafından merak ediliyor. Hayalindeki bölümü kazanmak isteyen öğrenciler üniversite sınavları için sıkı çalışma programına girdi. YKS 2024 ne zaman sorusu da bu sebeple araştırılmaya başlandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayınlanan takvime göre üniversite sınavlarının yapılacağı tarihler netleştirildi. Yükseköğretim Kurumları Sınavı; Temel Yeterlilik Testi, Alan Yeterlilik Testi ve Yabancı Dil Testi olmak üzere 3 oturumdan oluşuyor. Peki, YKS, TYT, AYT, YDT 2024 ne zaman yapılacak? Üniversite sınavlarına kaç gün kaldı?

1/5YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak 2024 üniversite sınavı TYT AYT sınav giriş belgesi bilgisi

YKS sınav yerleri için adayların heyecanlı bekleyişi devam ediyor. Milyonlarca gencin lisans düzeyindeki eğitim hayatına merhaba demek için katılım göstereceği üniversite sınavı için geri sayım başladı. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tarihleri ÖSYM tarafından yayınlanan takvimle aylar öncesinden netleştirildi. Sınava girecek adaylar aylar öncesinden sıkı ve yoğun bir tempoda çalışmaya başlıyor. Üniversiteye hazırlanan ve hayalindeki bölümü kazanmak isteyen adaylar YKS ile son basamağı aşmak istiyor. Adaylar, 2024 Yılı Sınav Takvimi’ne "osym.gov.tr" internet sitesinden ulaşabiliyor. Peki, YKS'ye kaç gün kaldı? YKS sınav yerleri 2024 belli oldu mu? İşte YKS, TYT, AYT, YDT sınav tarihi 2024!

2/5YKS 2024 NE ZAMAN YAPILACAK

YKS 2024 NE ZAMAN YAPILACAK?

YKS 2024 08 Haziran 2024 tarihinde yapılacak. YKS’nin 1. Oturumu olan TYT 8 Haziran Cumartesi, AYT ve YDT ise 9 Haziran Pazar günü yapılacak. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından paylaşılan bilgiye göre sınavın sonuçları ise 17 Temmuz'da açıklanacak. İşte YKS oturumları ve sınav tarihleri...

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3/5YKS SINAV YERLERİ 2024 NE ZAMAN AÇIKLANACAK

YKS SINAV YERLERİ 2024 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS sınav yerleri sınav giriş belgelerinin açıklanmasıyla birlikte kesinleşecek. Sınav giriş belgelerinin ise kesin olmamakla beraber sınavdan bir hafta öncesinde açıklanması bekleniyor.

4/5ÜNİVERSİTE SINAVI TARİHLERİ 2024

ÜNİVERSİTE SINAVI TARİHLERİ 2024

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 1. Oturum (TYT) ➡️ 08.06.2024

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2. Oturum (AYT) ➡️ 09.06.2024

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 3. Oturum (YDT) ➡️  09.06.2024

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5/5YKS GEÇ BAŞVURULARI BİTTİ

YKS GEÇ BAŞVURULARI BİTTİ

YKS geç başvuruları 7 - 8 Mart tarihlerinde sona erdi. Böylelikle YKS sınav tarihi için geri sayım da başlamış oldu.

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#YKS 2024#Yks Giriş Belgesi#Üniversite Sınavı 2024

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