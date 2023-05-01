YKS sınav yerleri açıklandı mı? 2023 ÖSYM Üniversite sınavı yerleri ne zaman belli olacak? İşte TYT, AYT, YDT tarihi ve oturum süresi!

YKS 2023 için geri sayım devam ediyor. Adaylar üniversitede hedefindeki lisans ve ön lisans programlarına girmek için TYT, AYT, YDT oturumlarına katılacak. Ayrıca Milli Savunma Üniversitesi’nde eğitim alarak askeri okullara kayıt yaptırmak isteyen öğrenciler de 2. seçim aşamasına katılabilmek için Alan Yeterlilik Testi ve Temel Yeterlilik oturumlarına girmek zorunda. Adaylar 2023 üniversite sınavı için hazırlıklarını sürdürürken sınav giriş yerlerini de merakla bekliyor. Peki 2023 YKS sınav yerleri ve giriş belgesi ne zaman açıklanacak?