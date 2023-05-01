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YKS sınav yerleri, 2023 üniversite sınavı için hazırlıklarını sürdüren adaylar tarafından merak ediliyor. ÖSYM, YKS sınav takvimi yayınladı. Buna göre TYT, AYT, YDT tarihi de belli oldu. Ayrıca MSÜ sınav sonucunun ardından öğrencilerin harp okulu ve astsubay meslek yüksekokullarının 2. seçim aşamasına katılabilmeleri için AYT ve TYT oturumlarına girmesi gerekiyor. Peki YKS sınav yerleri açıklandı mı? 2023 ÖSYM Üniversite sınavı yerleri ne zaman belli olacak? İşte TYT, AYT, YDT tarihi ve oturum süresi...