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YKS sınav yerleri açıklandı mı? 2023 ÖSYM Üniversite sınavı yerleri ne zaman belli olacak? İşte TYT, AYT, YDT tarihi ve oturum süresi!

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#YKS 2023#YKS Sınav Yerleri 2023#Üniversite Sınavı Ne Zaman
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 01, 2023 10:20

YKS sınav yerleri, 2023 üniversite sınavı için hazırlıklarını sürdüren adaylar tarafından merak ediliyor. ÖSYM, YKS sınav takvimi yayınladı. Buna göre TYT, AYT, YDT tarihi de belli oldu. Ayrıca MSÜ sınav sonucunun ardından öğrencilerin harp okulu ve astsubay meslek yüksekokullarının 2. seçim aşamasına katılabilmeleri için AYT ve TYT oturumlarına girmesi gerekiyor. Peki YKS sınav yerleri açıklandı mı? 2023 ÖSYM Üniversite sınavı yerleri ne zaman belli olacak? İşte TYT, AYT, YDT tarihi ve oturum süresi...

1/3YKS sınav yerleri açıklandı mı 2023 ÖSYM Üniversite sınavı yerleri ne zaman belli olacak İşte TYT, AYT, YDT tarihi ve oturum süresi

YKS 2023 için geri sayım devam ediyor. Adaylar üniversitede hedefindeki lisans ve ön lisans programlarına girmek için TYT, AYT, YDT oturumlarına katılacak. Ayrıca Milli Savunma Üniversitesi’nde eğitim alarak askeri okullara kayıt yaptırmak isteyen öğrenciler de 2. seçim aşamasına katılabilmek için Alan Yeterlilik Testi ve Temel Yeterlilik oturumlarına girmek zorunda. Adaylar 2023 üniversite sınavı için hazırlıklarını sürdürürken sınav giriş yerlerini de merakla bekliyor. Peki 2023 YKS sınav yerleri ve giriş belgesi ne zaman açıklanacak?

2/32023 YKS SINAV GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK

2023 YKS SINAV GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından düzenlenecek YKS için sınav giriş yerleri henüz açıklanmadı. Sınav giriş belgelerinin sınav tarihinden yaklaşık 10 gün önce erişime açılması bekleniyor.

Üniversite sınavına katılacak adaylar sınav giriş yerlerini ÖSYM'nın ais.osym.gov.tr adresi üzerinden görüntüleyebilecek.

3/3ÖSYM YKS SINAV TAKVİMİ

ÖSYM YKS SINAV TAKVİMİ

YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) Tarihi: 17 Haziran 2023 (Cumartesi).

YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) Tarihi: 18 Haziran 2023 (Pazar).

YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) Tarihi: 18 Haziran 2023 (Pazar).

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