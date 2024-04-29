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Yeni müfredat ne zaman başlayacak? Müfredat değişikliği hangi sınıflarda geçerli olacak? İşte, İlkokul, ortaokul ve lise kademelerinde uygulanacak sınıflar.

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#Yeni Müfredat 2024#Yeni Müfredat Ne Zaman#Müfredat Değişikliği Hangi Sınıflarda Geçerli
Oluşturulma Tarihi: Nisan 29, 2024 16:28

MEB yeni müfredat ne zaman başlayacak sorusu öğrenciler tarafından merak ediliyor. Millî Eğitim Bakanlığınca kamuoyunun görüşüne açılan "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" adını taşıyan yeni müfredatın başlayacağı tarih, veli ve öğrenciler tarafından merak ediliyor. Uzun süredir üzerinde çalışan yeni müfredat taslağı "gorusoneri.meb.gov.tr" adresinden erişime açıldı. Özgün bir eğitim felsefesini içeren yeni müfredat değişikliği belirlenen sınıflarda uygulanmaya başlayacak. Lise, ilkokul-ortaokul ve okul öncesi öğretim programında belirlenen sınıflarda geçerli olan müfredat değişikliği ile yüzde 35'lik oranda bir seyreltme yapıldı. Peki, YENİ MÜFREDAT 2024 NE ZAMAN UYGULANACAK? | MEB yeni müfredat değişikliği hangi sınıflar için geçerli? İlkokul, ortaokul ve lise kademeleri belirlendi!

1/5Yeni müfredat ne zaman başlayacak Müfredat değişikliği hangi sınıflarda geçerli olacak İşte, İlkokul, ortaokul ve lise kademelerinde uygulanacak sınıflar.

Yeni müfredatın geçerli olduğu sınıflar, ilkokul, ortaokul ve lise kademelerinde belirlendi. Yaklaşık 20 milyondan fazla öğrencinin merakla beklediği müfredat değişikliği MEB tarafından erişime açıldı. Yeni müfredatta, değişen dünyada değişen durum ve ihtiyaçlara göre yeniden düzenlenebilecek şekilde esnek bir yapı benimsendi. Milli Eğitim Bakanlığı açıklamasına göre yeni müfredat değişikliği 2024 2025 eğitim öğretim yılından itibaren başlayacak. İşte, yeni müfredat ne zaman başlayacak? sorusunun yanıtına yönelik bilgiler.

2/5YENİ MÜFREDAT NE ZAMAN BAŞLAYACAK

YENİ MÜFREDAT NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yeni müfredat, gelecek eğitim öğretim yılından itibaren okul öncesi, ilkokul birinci sınıf, ortaokul beşinci sınıf ve lise dokuzuncu sınıflarda kademeli şekilde uygulanmaya başlanacak.

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3/5MÜFREDAT DEĞİŞİKLİĞİ HANGİ SINIFLAR İÇİN GEÇERLİ

MÜFREDAT DEĞİŞİKLİĞİ HANGİ SINIFLAR İÇİN GEÇERLİ?

Yeni müfredat, özgün bir eğitim felsefesi içeriyor. Yeni modeliyle millî bilince sahip, ahlaklı, erdemli, milleti ve insanlık için faydalı ve güzel olanı yapmayı ideal edinmiş; beden, zihin, kalp ve ruh bütünlüğüne sahip bilge nesiller hedefleniyor.

4/5Yeni müfredat ne zaman başlayacak Müfredat değişikliği hangi sınıflarda geçerli olacak İşte, İlkokul, ortaokul ve lise kademelerinde uygulanacak sınıflar.

Yenilenen programlar, kademe ve sınıf düzeylerine göre şöyle: Okul öncesi öğretim programı 3-5 yaş; ilkokul-ortaokul kademeleri için fen bilimleri dersi 3-8. sınıf, hayat bilgisi dersi 1-3. sınıf; ilkokul matematik dersi 1-4. sınıf, ilkokul Türkçe dersi 1-4. sınıf, insan hakları, vatandaşlık ve demokrasi dersi 4. sınıf; ortaokul matematik dersi 5-8. sınıf, ortaokul Türkçe dersi 5-8. sınıf, sosyal bilgiler dersi 4-7. sınıf, TC inkılap tarihi ve Atatürkçülük dersi 8. sınıf, din kültürü ve ahlak bilgisi dersi 4-8. sınıf.

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5/5Yeni müfredat ne zaman başlayacak Müfredat değişikliği hangi sınıflarda geçerli olacak İşte, İlkokul, ortaokul ve lise kademelerinde uygulanacak sınıflar.

Lise kademeleri için biyoloji dersi 9-12. sınıf, coğrafya dersi 9-12. sınıf, felsefe dersi 10-11. sınıf, fizik dersi 9-12. sınıf, kimya dersi 9-12. sınıf, matematik dersi 9-12. sınıf, TC inkılap tarihi ve Atatürkçülük dersi 12. sınıf, tarih dersi 9-11. sınıf, Türk dili ve edebiyatı dersi 9-12. sınıf, din kültürü ve ahlak bilgisi dersi 9-12. sınıf.

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