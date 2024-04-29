Yeni müfredat ne zaman başlayacak? Müfredat değişikliği hangi sınıflarda geçerli olacak? İşte, İlkokul, ortaokul ve lise kademelerinde uygulanacak sınıflar.

Yeni müfredatın geçerli olduğu sınıflar, ilkokul, ortaokul ve lise kademelerinde belirlendi. Yaklaşık 20 milyondan fazla öğrencinin merakla beklediği müfredat değişikliği MEB tarafından erişime açıldı. Yeni müfredatta, değişen dünyada değişen durum ve ihtiyaçlara göre yeniden düzenlenebilecek şekilde esnek bir yapı benimsendi. Milli Eğitim Bakanlığı açıklamasına göre yeni müfredat değişikliği 2024 2025 eğitim öğretim yılından itibaren başlayacak. İşte, yeni müfredat ne zaman başlayacak? sorusunun yanıtına yönelik bilgiler.