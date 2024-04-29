Yeni müfredat ne zaman başlayacak? Müfredat değişikliği hangi sınıflarda geçerli olacak? İşte, İlkokul, ortaokul ve lise kademelerinde uygulanacak sınıflar.

Yenilenen programlar, kademe ve sınıf düzeylerine göre şöyle: Okul öncesi öğretim programı 3-5 yaş; ilkokul-ortaokul kademeleri için fen bilimleri dersi 3-8. sınıf, hayat bilgisi dersi 1-3. sınıf; ilkokul matematik dersi 1-4. sınıf, ilkokul Türkçe dersi 1-4. sınıf, insan hakları, vatandaşlık ve demokrasi dersi 4. sınıf; ortaokul matematik dersi 5-8. sınıf, ortaokul Türkçe dersi 5-8. sınıf, sosyal bilgiler dersi 4-7. sınıf, TC inkılap tarihi ve Atatürkçülük dersi 8. sınıf, din kültürü ve ahlak bilgisi dersi 4-8. sınıf.