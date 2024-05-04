Yemeksepeti çöktü mü? Son dakika 4 Mayıs 2024 Yemeksepeti'nde sorun mu var? "Beklenmeyen bir hata.."

Yemeksepeti çöktü mü son dakika? Türkiye’nin en fazla kullanılan çevrimiçi yemek sipariş sitesine zaman zaman erişim problemleri yaşanıyor. Kullanıcılar ise sorunu ve çözümünü merak ediyor. Yemek siparişi veya market alışverişi yapmak isteyen kullanıcılar hata ile karşılaşıyor. Kullanıcıların raporlamaları doğrultusunda Yemeksepeti’nde sorun olduğu biliniyor. Telefonlarıyla yemeksepetine giriş yapmaya çalışan kullanıcılar son gelişmeleri merak ediyor. Peki Yemeksepeti’nde sorun mu var, neden açılmıyor? İşte, 4 Mayıs Yemeksepeti sorunu ve diğer detaylar…