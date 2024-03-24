YDS/1 SORULARI VE CEVAPLARI yayınlandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, ÖSYM YDS/1 cevap anahtarı 2024

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) için adaylar sınav merkezlerine ulaştı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2024-YDS/1), 24 Mart Pazar günü yapılacak. YDS/1 20 dilde uygulanacak. En fazla aday 96 bin 757 ile İngilizce'de sınava katılacak. 8 bin 282 aday Arapça, 4 bin 136 aday Almanca dillerinde sınava katılacak. Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce, Rusça dillerinden sınava katılacak adaylara çoktan seçmeli 80 soru sorulacak. Diğer dillerden sınava katılacak adaylara yabancı dilden Türkçe'ye ve Türkçe'den yabancı dile çeviri şeklinde uygulama yapılacak. Peki, YDS/1 soru kitapçığı ve cevap anahtarı açıklandı mı, ne zaman yayınlanacak? İşte YDS/1 cevap anahtarı 2024 PDF görüntüleme ekranı...