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YDS/1 SORULARI VE CEVAPLARI yayınlandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, ÖSYM YDS/1 cevap anahtarı 2024

Güncelleme Tarihi:

#YDS/1 Soruları Ve Cevapları#YDS/1 Cevap Anahtarı 2024#YDS/1 Soru Kitapçığı
Oluşturulma Tarihi: Mart 24, 2024 10:17

YDS/1 soruları ve cevapları 24 Mart Pazar günü gerçekleşecek olan sınav ile araştırılmaya başlandı. 402 bina ve 4 bin 974 salon kullanılacağı sınavda emniyet dahil 17 bin 519 görevli yer alacak. Sınav, 87 sınav merkezinde saat 10.15'te başlayacak. Adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. 13.15'te sona erecek sınavda ek süre verilmesine uygun bulunan engelli adaylar 30 dakika ilave sürelerini kullanabilecekler. 2024 YDS İngilizce, Almanca, Arapça, Fransızca, Rusça soru kitapçığı ve cevap anahtarı ÖSYM tarafından sınavın ardından yayınlanacak. Adaylar YDS/1 cevap anahtarı ile verdikleri yanıtları görüntüleyebilecekler. Peki, YDS/1 soru ve cevapları ne zaman yayınlanacak? İşte, ÖSYM YDS/1 cevap anahtarı 2024

1/3YDS/1 SORULARI VE CEVAPLARI yayınlandı mı, ne zaman açıklanacak İşte, ÖSYM YDS/1 cevap anahtarı 2024

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) için adaylar sınav merkezlerine ulaştı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2024-YDS/1), 24 Mart Pazar günü yapılacak. YDS/1 20 dilde uygulanacak. En fazla aday 96 bin 757 ile İngilizce'de sınava katılacak. 8 bin 282 aday Arapça, 4 bin 136 aday Almanca dillerinde sınava katılacak. Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce, Rusça dillerinden sınava katılacak adaylara çoktan seçmeli 80 soru sorulacak. Diğer dillerden sınava katılacak adaylara yabancı dilden Türkçe'ye ve Türkçe'den yabancı dile çeviri şeklinde uygulama yapılacak. Peki, YDS/1 soru kitapçığı ve cevap anahtarı açıklandı mı, ne zaman yayınlanacak? İşte YDS/1 cevap anahtarı 2024 PDF görüntüleme ekranı...

2/3YDS/1 SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK

YDS/1 SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YDS sınavı 24 Mart Pazar günü saat 13.15'te tamamlanacak. YDS soru kitapçığı ve cevap anahtarının aynı gün içinde açıklanması bekleniyor. Sınavın soru ve cevaplarının yüzde 10'u erişime açılmaktadır. ÖSYM tarafından açıklama geldiğinde haberimizde yer vereceğiz.

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3/3YDS/1 SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK

YDS/1 SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav sonuçları 25 Nisan'da açıklanacak. T.C. kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C. kimlik numarası ve fotoğraf bulunmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günleri açık bulundurulacak.

 

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