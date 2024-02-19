Vitrin hastalığına dikkat! Yürüyünce ortaya çıkıyor… ‘Kalp krizi ve felce neden oluyor’

“Diyabet, kalp hastalığı, kronik böbrek hastalığı dışında ayaklarda şişme, kızarıklık, yürüme güçlüğü ve iyileşmesi yavaş olan yaralar varsa periferik arter hastalığından şüphelenmelisiniz” diyen Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Aydın Yıldırım, şu bilgilerin altını çizdi:

“Yürüme gibi fiziksel aktivite ile başlayan ve dinlenmeden birkaç dakika sonra duran kas ağrınız veya zayıflığınız varsa akciğer hipertansiyonunuz da olabilir. Ancak başka belirtilerle karşılaşabilirsiniz veya hiç belirti yaşamayabilirsiniz. Ayrıca periferik arter hastalığı teşhisi koyulan hastaların, kalbe ve beyne giden arterlerde plak birikimi olabileceğinin farkında olması gerekiyor. Çünkü bu durum felç veya kalp krizi riskini ortaya çıkarıyor.”