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Ulusal Staj Programı ne zaman açıklanır? Tüm dikkatler o siteye çevrildi!

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#Ulusal Staj Programı#Ulusal Staj Programı Başvuru Sonucu#Ulusal Staj Programı Başvuru Sonuçları
Oluşturulma Tarihi: Nisan 30, 2024 16:34

Ulusal staj programı başvuru sonuçları, 12 Mart'ta sona eren sürecin ardından merak konusu oldu. Kariyer Kapısı üzerinden başvurularını gerçekleştiren öğrenciler, uygun görülen kamu kurumlarında staj öğrenimlerine başlayacaklar. Değerlendirme sürecini Cumhurbaşkanlığı Kariyer Ofisi'nin gerçekleştirdiği ulusal staj programı başvuru süreci, sonuçları ile erişime açılacak. Peki, Ulusal staj programı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, o detaylar

1/4Ulusal Staj Programı ne zaman açıklanır Tüm dikkatler o siteye çevrildi

Ulusal staj programı başvuru sonuçları, bünyesinde pek çok kamu kurumunu bulunduran bu programa başvuran pek çok öğrencinin yakından araştırdığı konu oluyor. Gençlerin fırsat eşitliği çerçevesinde ve liyakat esaslarına uygun olarak kamu kurumları ve özel sektör kuruluşlarınca sunulan staj olanaklarından faydalanmasını sağlamak adına Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından başlatılan Ulusal Staj Programı (USP) pek çok gencin programlara yetiştirilmesine imkan tanıyacak. Peki, Ulusal staj programı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, o detaylar

2/4ULUSAL STAJ PROGRAMI BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK

ULUSAL STAJ PROGRAMI BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yapılan duyuruya göre belge kontrolü ve değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından stajyer havuzunun işverenlere açılacağı ifade edildi. Tam tarih bilgisinin önümüzdeki hafta itibariyle netlik kazanması bekleniyor.

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3/4ULUSAL STAJ PROGRAMINA KİMLER BAŞVURABİLİR

ULUSAL STAJ PROGRAMINA KİMLER BAŞVURABİLİR?

Türkiye, KKTC ve yurt dışında üniversitelerde eğitimine devam eden ve not ortalaması* 4 üzerinden en az 2 (diğer sistemlerde dengi) olan;

• Örgün eğitim veren lisans programlarının 2., 3. veya 4. sınıf öğrencileri (tıp fakültesi ve öğretmenlik bölümleri hariç),
• Örgün eğitim veren ön lisans programlarının 1. veya 2. sınıf öğrencileri


4/4Ulusal Staj Programı ne zaman açıklanır Tüm dikkatler o siteye çevrildi

• Yurt dışındaki üniversitelerde, not ortalaması 4 üzerinden en az 2 (diğer sistemlerde dengi) olan yüksek lisans/doktora eğitimine devam eden Türk Vatandaşı veya Mavi Kart sahibi öğrenciler.

*Genel not ortalamaları henüz netleşmemiş olduğu için, başvuru döneminde ön lisans 1. sınıf öğrencilerinden bu şart aranmamaktadır, ancak staj tarihinde not ortalamasının 4 üzerinden en az 2 (diğer sistemlerde dengi) olması beklenmektedir.

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#Ulusal Staj Programı#Ulusal Staj Programı Başvuru Sonucu#Ulusal Staj Programı Başvuru Sonuçları

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