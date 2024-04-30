Ulusal Staj Programı ne zaman açıklanır? Tüm dikkatler o siteye çevrildi!

Ulusal staj programı başvuru sonuçları, bünyesinde pek çok kamu kurumunu bulunduran bu programa başvuran pek çok öğrencinin yakından araştırdığı konu oluyor. Gençlerin fırsat eşitliği çerçevesinde ve liyakat esaslarına uygun olarak kamu kurumları ve özel sektör kuruluşlarınca sunulan staj olanaklarından faydalanmasını sağlamak adına Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından başlatılan Ulusal Staj Programı (USP) pek çok gencin programlara yetiştirilmesine imkan tanıyacak. Peki, Ulusal staj programı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, o detaylar