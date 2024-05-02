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TUS TERCİHLERİ NE ZAMAN 2024 || TUS 1. dönem kontenjanları ve taban puanları açıklandı mı, ÖSYM tercih kılavuzu yayınlandı mı? ÖSYM TUS tercih takvimi son durum!

Güncelleme Tarihi:

#TUS 2024#TUS Tercihleri Ne Zaman#ÖSYM TUS 1. Dönem Kılavuzu
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 02, 2024 18:41

TUS tercih kılavuzu ile yapılacak olan tercih başvurularında geri sayım devam ediyor. 2024-TUS tercih tarihleri ve kontenjanları, sınav sonuçlarının da belli olmasıyla adaylar tarafından mercek altına alındı. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı 17 Mart günü uygulandı. 2024 TUS 1. dönem sınav sonuçları da 17 Nisan'da ÖSYM sonuç açıklama sistemi üzerinden erişime açıldı ve adayların sınavdan aldıkları puan sonucu ilan edildi. Şimdi ise gözler ÖSYM TUS tercih kılavuzu ile TUS kontenjanları ve tercih takvimine çevrildi. Birçok bölümün taban puanları ve kontenjan bilgisi, ÖSYM TUS tercih kılavuzu ile belli olacak. İlan edilecek süreçte adaylar işlemlerini kılavuz doğrultusunda tamamlayacak. Peki 2024 TUS tercihleri ne zaman? ÖSYM TUS tercih kılavuzu ile kontenjan ve puan durumu açıklandı mı? İşte ayrıntılar...

1/4TUS TERCİHLERİ NE ZAMAN 2024 || TUS 1. dönem kontenjanları ve taban puanları açıklandı mı, ÖSYM tercih kılavuzu yayınlandı mı ÖSYM TUS tercih takvimi son durum

TUS tercih kılavuz ve kontenjan dağılımı, Mayıs ayının da gelmesiyle merak edilen konular arasında yer alıyor. TUS 1. dönem sınav sonuçları Nisan ayında ÖSYM tarafından ilan edildi. Adaylar, sınav sonucu ve puan durumunu öğrendikten sonra ÖSYM TUS tercih kılavuzuna odaklandı. Tercih işlemleri kılavuz doğrultusunda belirlenen tarihlerde ve kurallar çerçevesinde tamamlanacak ve elektronik ortamda AİS üzerinden gerçekleştirilecek. Peki TUS 1. Dönem tercihleri ne zaman? TUS tercih kılavuzu yayınlandı mı, kontenjanlar belli oldu mu? İşte konu hakkında bilgiler...

2/4TUS TERCİHLERİ NE ZAMAN 2024

TUS TERCİHLERİ NE ZAMAN 2024?

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2024-TUS 1. Dönem) tercih tarih takvimi ve kılavuzla ilgili detaylar henüz netleşmedi. Konuyla ilgili açıklama geldiğinden haberimizde yer vereceğiz.

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3/4TUS 1. DÖNEM KONTENJANLARI AÇIKLANDI MI

TUS 1. DÖNEM KONTENJANLARI AÇIKLANDI MI?

TUS kontenjanları henüz açıklanmadı. Kontenjanların tercih kılavuzunun yayınlanmasıyla beraber ÖSYM tarafından açıklanması bekleniyor.

4/4TUS TERCİHLERİ NE ZAMAN 2024 || TUS 1. dönem kontenjanları ve taban puanları açıklandı mı, ÖSYM tercih kılavuzu yayınlandı mı ÖSYM TUS tercih takvimi son durum
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