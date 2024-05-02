TUS TERCİHLERİ NE ZAMAN 2024?

TUS tercih kılavuz ve kontenjan dağılımı, Mayıs ayının da gelmesiyle merak edilen konular arasında yer alıyor. TUS 1. dönem sınav sonuçları Nisan ayında ÖSYM tarafından ilan edildi. Adaylar, sınav sonucu ve puan durumunu öğrendikten sonra ÖSYM TUS tercih kılavuzuna odaklandı. Tercih işlemleri kılavuz doğrultusunda belirlenen tarihlerde ve kurallar çerçevesinde tamamlanacak ve elektronik ortamda AİS üzerinden gerçekleştirilecek. Peki TUS 1. Dönem tercihleri ne zaman? TUS tercih kılavuzu yayınlandı mı, kontenjanlar belli oldu mu? İşte konu hakkında bilgiler...