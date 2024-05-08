TUS KONTENJANLARI VE TABAN PUANLARI 2024 | TUS tercihleri ne zaman, başladı mı? ÖSYM TUS 1. Dönem tercih kılavuzu yayınlandı mı? ÖSYM TUS tercih ekranı bilgisi!

TUS tercih tarihleri 2024 ve tercih kılavuzu ÖSYM.gov.tr üzerinden erişime açılacak. Söz konusu sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından ÖSYM TUS 1. Dönem tercih kılavuzu ile TUS kontenjan ve taban puanlar için beklentiler arttı. Adaylar tercihlerini kılavuzda yer alan özel koşullar ve açıklamalara göre tamamlayacaklar. TUS taban puanları ve kontenjanları tercih kılavuzunda yer alacak. Ancak henüz TUS tercih kılavuzu 2024 yayınlanmadı. Peki, TUS 1. Dönem tercihleri ne zaman? TUS tercih kılavuzu yayınlandı mı? İşte, o konular hakkında ayrıntılı bilgiler.