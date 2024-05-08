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TUS KONTENJANLARI VE TABAN PUANLARI 2024 | TUS tercihleri ne zaman, başladı mı? ÖSYM TUS 1. Dönem tercih kılavuzu yayınlandı mı? ÖSYM TUS tercih ekranı bilgisi!

Güncelleme Tarihi:

#TUS Kontenjanları#ÖSYM#TUS Taban Puanları 2024
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 08, 2024 02:25

TUS kontenjanları, taban puanları 2024, adayların gündeminde yer almaya devam ediyor. ÖSYM tarafından 2024-TUS 1. Dönem ve 2024-STS Tıp Doktorluğu sınav sonuçları 17 Nisan tarihinde erişime açıldı. TUS tercih kılavuzunda genel bilgiler, temel ilke ve kurallar, yer alacak. Adaylar Adli Tıp, Göğüs hastalıkları, Genel Cerrahi, Göz Hastalıkları, Beyin ve Sinir Cerrahisi ve diğer birçok bölümün TUS taban puanları, kontenjanlarını ile özel şartları kılavuzdan öğrenerek tercihlerini gerçekleştirecekler. Peki, TUS kontenjanları 2024 açıklandı mı, tercih kılavuzu ne zaman yayınlanır? 2024 1. Dönem TUS tercihleri ne zaman? İşte, o konular hakkında ayrıntılar...

1/5TUS KONTENJANLARI VE TABAN PUANLARI 2024 | TUS tercihleri ne zaman, başladı mı ÖSYM TUS 1. Dönem tercih kılavuzu yayınlandı mı ÖSYM TUS tercih ekranı bilgisi

TUS tercih tarihleri 2024 ve tercih kılavuzu ÖSYM.gov.tr üzerinden erişime açılacak. Söz konusu sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından ÖSYM TUS 1. Dönem tercih kılavuzu ile TUS kontenjan ve taban puanlar için beklentiler arttı. Adaylar tercihlerini kılavuzda yer alan özel koşullar ve açıklamalara göre tamamlayacaklar. TUS taban puanları ve kontenjanları tercih kılavuzunda yer alacak. Ancak henüz TUS tercih kılavuzu 2024 yayınlanmadı. Peki, TUS 1. Dönem tercihleri ne zaman? TUS tercih kılavuzu yayınlandı mı? İşte, o konular hakkında ayrıntılı bilgiler.

2/5TUS 2024 TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK

TUS 2024 TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2024-TUS 1. Dönem) tercih tarih takvimi ve kılavuzla ilgili detaylar henüz netleşmedi. Konuyla ilgili açıklama geldiğinden haberimizde yer vereceğiz.

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3/5TUS KONTENJANLARI AÇIKLANDI MI

TUS KONTENJANLARI AÇIKLANDI MI?

TUS kontenjanları henüz açıklanmadı. Kontenjanların tercih kılavuzunun yayınlanmasıyla beraber ÖSYM tarafından açıklanması bekleniyor.

4/52024 TUS TABAN PUANLARI VE KONTENJANLARI

2024 TUS TABAN PUANLARI VE KONTENJANLARI

Geçtiğimiz sene 2. Dönem TUS taban puanları ve kontenjanları ilan edilmişti. Kılavuzda bölümlerin toplam alım yapacağı kontenjan, özel ve genel şartları ve diğer bilgiler yer alıyor. 2024 TUS 2. Dönem kontenjanlarına aşağıdaki ekrandan ulaşabilirsiniz.

TUS 2. DÖNEM KONTENJANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

 

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5/5TUS KONTENJANLARI VE TABAN PUANLARI 2024 | TUS tercihleri ne zaman, başladı mı ÖSYM TUS 1. Dönem tercih kılavuzu yayınlandı mı ÖSYM TUS tercih ekranı bilgisi

2023 TUS TABAN PUANLAR İÇİN TIKLAYINIZ

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#TUS Kontenjanları#ÖSYM#TUS Taban Puanları 2024

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