Trendyol Anneler Günü hediyesi 2024 gerçek mi, iPhone hediyesi doğru mu? Açıklama geldi!

TRENDYOL ANNELER GÜNÜ HEDİYESİ 2024 GERÇEK Mİ, iPHONE HEDİYESİ DOĞRU MU?

Son günlerde sosyal mecralarda dolaşan Trendyol’un Anneler Günü 2024 hediyesi ile ilgili resmi bir kampanyası ya da duyurusu bulunmuyor. Bir sosyal medya kullanıcısının X (Twitter) üzerinden sorduğu soruya Trendyol Destek ekibi şu cevabı verdi: “Merhaba, iletmiş olduğunuz bağlantı firmamıza ait değildir. Gerekli incelemenin yapılması adına ilgili ekiplerimize bilgilendirme sağladık. Bu yönde iletilen bağlantı ve yönlendirmelere itimat etmemenizi rica eder, geri bildiriminiz için teşekkür ederiz.”