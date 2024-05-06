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Trendyol Anneler Günü hediyesi 2024 gerçek mi, iPhone hediyesi doğru mu? Açıklama geldi!

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#Trendyol Anneler Günü Hediyesi 2024#Trendyol İphone Hediyesi 2024#Trendyol Anneler Günü Kampanyası
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 06, 2024 10:47

Son dönemde birçok kişi Trendyol Anneler Günü Hediyesi kazandığına dair mesajlar almaya başladı. Trendyol iPhone Anneler Günü hediyesi çeşitli sosyal medya hesapları tarafından gönderilirken kafalarda karışıklığa sebep oldu. WhatsApp ya da diğer mecralar üzerinden gelen Trendyol Anneler Günü hediyesi sonrası gözler resmi hesaplara çevrildi. Konuyla ilgili Trendyol Destek hesabı, sosyal medyadan gelen bir soru üzerine açıklamada bulundu. Peki, Trendyol Anneler Günü hediyesi 2024 gerçek mi, iPhone hediyesi doğru mu? İşte detaylar…

1/4Trendyol Anneler Günü hediyesi 2024 gerçek mi, iPhone hediyesi doğru mu Açıklama geldi

2024 yılı Anneler Günü yaklaşıyor. Anneler Günü bu yıl 12 Mayıs Pazar günü kutlanacak. Birçok kişi de annesine hediye almak için fırsat kolluyor. Yılın belirli dönemlerinde çeşitli kampanyalar ve indirimler düzenleyen Trendyol’un Anneler Günü sebebiyle hediye verdiği iddia edildi. Trendyol Anneler Günü hediyesi doğru mu? sorusu ile ilgili araştırmalar sürerken konuyla ilgili Trendyol Destek hesabı açıklamada bulundu. İşte o açıklama…

2/4TRENDYOL ANNELER GÜNÜ HEDİYESİ 2024 GERÇEK Mİ, iPHONE HEDİYESİ DOĞRU MU

TRENDYOL ANNELER GÜNÜ HEDİYESİ 2024 GERÇEK Mİ, iPHONE HEDİYESİ DOĞRU MU?

Son günlerde sosyal mecralarda dolaşan Trendyol’un Anneler Günü 2024 hediyesi ile ilgili resmi bir kampanyası ya da duyurusu bulunmuyor. Bir sosyal medya kullanıcısının X (Twitter) üzerinden sorduğu soruya Trendyol Destek ekibi şu cevabı verdi: “Merhaba, iletmiş olduğunuz bağlantı firmamıza ait değildir. Gerekli incelemenin yapılması adına ilgili ekiplerimize bilgilendirme sağladık. Bu yönde iletilen bağlantı ve yönlendirmelere itimat etmemenizi rica eder, geri bildiriminiz için teşekkür ederiz.”

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3/4Trendyol Anneler Günü hediyesi 2024 gerçek mi, iPhone hediyesi doğru mu Açıklama geldi

Bu tarz kampanyalar genelde firmaların sosyal medya hesapları ve resmi siteleri üzerinden paylaşılıyor. Dolandırıcıların böyle özel günleri fırsat bilerek gönderdiği mesajlar ise birçok kullanıcıyı mağdur ediyor. Bu sebeple de “Trendyol Anneler Günü iPhone hediyesi” gibi ibareler gerçeği yansıtmıyor.

4/4Trendyol Anneler Günü hediyesi 2024 gerçek mi, iPhone hediyesi doğru mu Açıklama geldi
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