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TOKİ İSTANBUL AVRUPA YAKASI KURA ÇEKİMİ CANLI || Başakşehir, Esenler, Arnavutköy TOKİ kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ İstanbul kura sonucu sorgulama ekranı (e-Devlet)

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#TOKİ İstanbul Kura Çekimi#TOKİ Kura Sonuçları#Başakşehir Esenler, Arnavutköy TOKİ Kura
Oluşturulma Tarihi: Nisan 13, 2023 09:47

TOKİ İstanbul Avrupa Yakası çekimi 13 Nisan'da devam ediyor. 1 Nisan'da başlayan Başakşehir, Esenler, Arnavutköy TOKİ kura çekimi 13 Nisan canlı yayınla toki.tv ve YouTube resmi hesaplarından paylaşılıyor. İstanbul TOKİ kura sonucu sorgulama e-Devlet üzerinden yapılabiliyor. TOKİ Başakşehir, Esenler, Arnavutköy TOKİ kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ İstanbul kura sonuçları nasıl, nereden öğrenilir? İşte, Başakşehir, Esenler, Arnavutköy TOKİ kura sonucu sorgulama ekranı ve hak kazananların isim listesi...

1/4TOKİ İSTANBUL AVRUPA YAKASI KURA ÇEKİMİ CANLI || Başakşehir, Esenler, Arnavutköy TOKİ kura sonuçları açıklandı mı TOKİ İstanbul kura sonucu sorgulama ekranı (e-Devlet)

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi İlk Evim İlk İş Yerim TOKİ kura çekimi 1-19 Nisan 2023 tarihlerinde İstanbul Avrupa Yakası Başakşehir, Esenler, Arnavutköy için gerçekleştiriliyor. Noter huzurunda düzenlenen İstanbul TOKİ kura çekilişi canlı yayını saat 10:00'da başlıyor. Başvuruda bulunanlar bütün kuraları toki.tv ve YouTube hesaplarından izlenebiliyor.

2/4TOKİ İSTANBUL AVRUPA YAKASI KURA ÇEKİLİŞİ

TOKİ İSTANBUL AVRUPA YAKASI KURA ÇEKİLİŞİ

2+1 ve 3+1 konutlar için İstanbul TOKİ Arnavutköy, Başakşehir, Esenler kura çekimi devam ediyor. TOKİ kura sonucu 28.340 konut 1-19 Nisan 2023 tarihlerinde hak sahibini bulacak. TOKİ Başakşehir, Esenler, Arnavutköy kura çekilişi saat 10:00'da başlıyor ve Bağcılar Olimpik Spor Merkezi Salonu'nda noter huzurunda düzenleniyor. TOKİ kuraları, toki.tv ve YouTube sayfasından canlı olarak takip edilebiliyor.

3/4TOKİ KURA SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR

TOKİ KURA SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?

TOKİ kura sonuçları e-Devlet üzerinden sorgulanabiliyor. Kura sonucu isim listesi genellikle kuralar tamamlandıktan 1 gün sonra yayınlanıyor.

TOKİ KURA SONUCU SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

4/4İSTANBUL TOKİ ÖDEMELERİ

İSTANBUL TOKİ ÖDEMELERİ

TOKİ İstanbul 2+1 evlerin fiyatı 608 bin lira ile 770 bin lira arasında değişecek. 3+1’ler ise 850 bin lira ile 950 bin lira arasında olacak. Yüzde 10 peşinat ödeyen hak sahiplerine 240 ay vade imkanı sunulacak.

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