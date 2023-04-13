İSTANBUL TOKİ ÖDEMELERİ

TOKİ İstanbul 2+1 evlerin fiyatı 608 bin lira ile 770 bin lira arasında değişecek. 3+1’ler ise 850 bin lira ile 950 bin lira arasında olacak. Yüzde 10 peşinat ödeyen hak sahiplerine 240 ay vade imkanı sunulacak.