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TOKİ İstanbul Avrupa Yakası çekimi 13 Nisan'da devam ediyor. 1 Nisan'da başlayan Başakşehir, Esenler, Arnavutköy TOKİ kura çekimi 13 Nisan canlı yayınla toki.tv ve YouTube resmi hesaplarından paylaşılıyor. İstanbul TOKİ kura sonucu sorgulama e-Devlet üzerinden yapılabiliyor. TOKİ Başakşehir, Esenler, Arnavutköy TOKİ kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ İstanbul kura sonuçları nasıl, nereden öğrenilir? İşte, Başakşehir, Esenler, Arnavutköy TOKİ kura sonucu sorgulama ekranı ve hak kazananların isim listesi...