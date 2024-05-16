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TOGG T10F ne zaman çıkacak, özellikleri neler, batarya menzili kaç km?

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#TOGG T10F#TOGG T10F Özellikleri#TOGG T10F Ne Zaman Çıkacak
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 16, 2024 09:57

Türkiye’nin yerli otomobili TOGG’un yeni modeli TOGG T10F Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından incelendi. İlk olarak 2019 yılında T10X ile birlikte bir konsept olarak tanıtılan 2024 yılında da üretim versiyonuyla görücüye çıkan TOGG T10F sedan bir otomobil olarak piyasaya çıkacak. TOGG T10F özellikleri de araba tutkunları tarafından merak edilmeye başlandı. Peki, TOGG T10F ne zaman çıkacak, kaç kilometre menzili var?

1/5TOGG T10F ne zaman çıkacak, özellikleri neler, batarya menzili kaç km

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Togg'un yeni modeli T10F'i inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. 2025 yılında piyasaya çıkması beklenen TOGG 10F modeli özellikleri ve tasarımı ile ön plana çıkıyor. T10F adı, Togg'daki model koduna karşılık gelen bir atamaya sahiptir. "T" harfi, aracın menşe ülkesi olan Türkiye'yi ve Togg markasını, "10" rakamları kompakt C segmentini ve "F" harfi ise fastback sedan gövde tipini ifade etmektedir.

2/5TOGG T10F NE ZAMAN ÇIKACAK

TOGG T10F NE ZAMAN ÇIKACAK?

Araç ilk olarak Gebze'de Bilişim Vadisi'nde gerçekleştirilen etkinlikte T10X ile birlikte bir konsept olarak tanıtıldı. Ocak 2022 tarihinde Las Vegas'ta düzenlenen CES 2022 fuarında dünya çapında tanıtıldı ve T10S (sedan) adını aldı.

9 Ocak 2024 tarihinde düzenlenen CES 2024 fuarında seri üretim versiyonuyla tanıtıldı ve T10F adını aldı. Aracın 2025 yılının Mart veya Nisan ayında piyasaya sürülmesi beklenmektedir.

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3/5TOGG T10F ÖZELLİKLERİ NELER

TOGG T10F ÖZELLİKLERİ NELER?

T10F'nin 0-100 kilometre/saat hızlanması 4,6 saniye olan, 700 Nm tork üreten çift motorlu AWD (dört çeker) versiyonu ise 530 kilometreye varan bir menzil sunmayı hedefliyor. Standart menzilli model 52,4 kWh batarya kapasitesine sahipken, uzun menzilli modelde bu kapasite 88,5 kWh'ye çıkacak.

T10F, RWD (standart menzil arkadan itiş), RWD (uzun menzil arkadan itiş) ve çift motorlu olmak üzere üç farklı teknik ve iki farklı donanım özelliğiyle pazara çıkacak. 160 kW / 217 beygir güç ve 350 Nm tork üreten T10F, RWD (arkadan itiş), iki farklı batarya seçeneğiyle 350+ ve 600 kilometreye varan menzillere sahip olacak.

4/5TOGG T10F BATARYASI KAÇ KM MENZİLİ VAR

TOGG T10F BATARYASI KAÇ KM MENZİLİ VAR?

Togg, T10F için 350 km menzil için 52,4 kWh kapasiteli lityum iyon pil ile 600 km menzil sağlayan 88,5 kWh kapasiteli daha büyük lityum iyon pil olmak üzere iki pil seçeneği sunmaktadır. T10F, DC şarj cihazıyla 180 kW'a kadar şarj kapasitesine sahiptir ve pilin 28 dakikada %20'den %80'e çıkmasını sağlamaktadır. Piller, Bursa'nın Gemlik ilçesindeki Siro tesislerinde üretilmektedir.

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5/5TOGG T10F ne zaman çıkacak, özellikleri neler, batarya menzili kaç km
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