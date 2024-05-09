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Tiktok yasaklanıyor mu? TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Yayman'dan son dakika açıklama geldi! Türkiye'de Tiktok kapanıyor mu?

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#Tiktok#Abd#Türkiye
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 09, 2024 23:31

ABD'de TikTok uygulamasının yasaklanmasının önünü açan yasa tartışmalara neden olurken, Türkiye'de Tiktok yasaklanacak mı? sorusu da gündeme geldi. ABD Temsilciler Meclisi’nde yapılan oylamada, Çinli ByteDance’ın sahibi olduğu sosyal medya platformu TikTok’un ABD’de yasaklanmasına dair ilk onay verilmişti. TikTok ve Çinli sahibi ByteDance, sosyal medya uygulamasının devredilmesinin, devredilmemesi halinde ise yasaklanmasının önünü açan yasa nedeniyle ABD hükümetine dava açmıştı. Türkiye'de de TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Yayman yaptığı açıklamada, "Tiktok Türkiye'de yasaklanabilir" dedi. Peki, Tiktok kapatılacak mı, yasaklanacak mı? İşte, o konu hakkında ayrıntılı bilgiler.

1/6Tiktok yasaklanıyor mu TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Yaymandan son dakika açıklama geldi Türkiyede Tiktok kapanıyor mu

Tiktok yasaklanacak mı, sorusu ABD'nin ardından Türkiye'de gündeme geldi. Geçtiğimiz günlerde Çinli ByteDance firmasının ana ortağı olduğu TikTok'un ABD'de devredilmesinin, devredilmemesi halinde ise yasaklanmasının önünü açan yasa tasarısı 24 Nisan'da ABD Başkanı Joe Biden tarafından imzalanarak yürürlüğe girdi. TikTok'un ABD'deki internet uygulama mağazalarından çıkarılması ön görülürken, Türkiye için de önemli açıklama geldi. TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, kamuoyunun bir süredir takip ettiği Türkiye'de Tiktok kapatılacak mı? sorusunun yanıtına yönelik değerlendirmelerde bulundu. Konunun Aralık ayında komisyona geldiğini söyleyen Yayman, "Çocukların korunması, ailenin korunması, gençlerin daha sağlıklı bir ruh yapısıyla büyümesi gerekiyor." dedi. İşte, o konu hakkında ayrıntılar.

2/6TÜRKİYEDE TİKTOK YASAKLANACAK MI

TÜRKİYE'DE TİKTOK YASAKLANACAK MI?

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Dijital Mecralar Komisyonu, başta Dijital Gündemdeki son gelişmeleri görüşmek üzere AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman başkanlığında toplandı.

Yayman, sosyal medya platformlarından biri olan Tiktok ile ilgili son gelişmelerden bahsederek, "Aralık ayında komisyonumuza geldi, arkadaşları dinledik; burada çok önemli, temel sorular soruldu. Kamu Politikaları Direktörü dedi ki; 'Bu soruların bir kısmına sözlü cevap vereceğiz, bir kısmına da yazılı cevap vereceğiz' dedi. Biz de, 'Tamam, olur' dedik. Fakat gelen cevaplar ikna edici ve tatmin edici değil. Ne de sorulan sorulara karşılık geliyor.

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3/6Tiktok yasaklanıyor mu TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Yaymandan son dakika açıklama geldi Türkiyede Tiktok kapanıyor mu

Özellikle bu platformda içerik paylaşımları noktasında çok ciddi eleştiriler var. Size de geliyor yani artık mızrağın çuvala sığmadığı bir durumla karşı karşıyayız. Son tahlilde, hepimiz milletvekilleri olarak söz hürriyetini, fikir hürriyetini savunuyoruz. Hepimiz sansüre, yasaklamalara karşıyız. Fakat son tahlilde de bir kamu düzeninin sağlanması gerekiyor. Hepimizin çocukları var. Çocukların korunması, ailenin korunması, gençlerin daha sağlıklı bir ruh yapısıyla büyümesi gerekiyor. Kişisel olarak komisyonumuz da zaten yasaklamalara karşıyız fakat son tahlilde de bu konuyla ilgili bizim komisyonumuzun bir şey yapması gerekiyor. Bunu da ben komisyonumuzun takdirlerine ve tartışmalarına sunmak istiyorum. Tiktok’u Amerika'da yasaklıyorlar. Biz yasaklamalara karşıyız, fakat Türkiye'de de bu işin sonu yasaklamaya kadar gidecek. Çünkü, maalesef ama maalesef, burada asla sözle, tavsiyeyle, ricayla mesafe alamadığımız bir ilişki var" diye konuştu.

4/6ABDDE YASA TASARISI

ABD'DE YASA TASARISI

Çinli ByteDance firmasının ana ortağı olduğu TikTok'un ABD'de devredilmesinin, devredilmemesi halinde ise yasaklanmasının önünü açan yasa tasarısı 24 Nisan'da ABD Başkanı Joe Biden tarafından imzalanarak yürürlüğe girmişti.

"Ulusal güvenlik tehdidi oluşturduğu" gerekçesiyle TikTok'un yasaklanmasının önünü açan yasa, Çin ByteDance firmasına platformu devretmesi için 19 Ocak 2025'e kadar süre veriyor. Aksi takdirde TikTok'un ABD'deki internet uygulama mağazalarından çıkarılması öngörülüyor.Cumhuriyetçiler ve Demokratların ortak oylarıyla kabul edilen tasarıya destek verenler, Pekin merkezli ByteDance firmasının TikTok aracılığıyla elde ettiği, Amerikan vatandaşlarına ait bilgilerin Çin yönetimine iletildiğini savunuyor.

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5/6Tiktok yasaklanıyor mu TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Yaymandan son dakika açıklama geldi Türkiyede Tiktok kapanıyor mu

Tasarıya karşı çıkan Kongre üyeleri, TikTok'un veri toplayıp Çin'e ilettiği iddiasının ispata muhtaç olduğunu ve uygulamanın yasaklanmasının "ifade özgürlüğünün kısıtlanması" anlamına gelebileceğini belirtiyor.TikTok yönetimi ise bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını ve ABD'de diğer sosyal medya platformları gibi tamamen Amerikan yasalarına göre çalıştıklarını iddia ediyor.

6/6TİKTOK ABD HÜKÜMETİNE DAVA AÇTI

TİKTOK ABD HÜKÜMETİNE DAVA AÇTI

TikTok ve Çinli sahibi ByteDance, sosyal medya uygulamasının devredilmesinin, devredilmemesi halinde ise yasaklanmasının önünü açan yasa nedeniyle ABD hükümetine dava açtı.

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#Tiktok#Abd#Türkiye

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