Tiktok yasaklanıyor mu? TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Yayman'dan son dakika açıklama geldi! Türkiye'de Tiktok kapanıyor mu?

Özellikle bu platformda içerik paylaşımları noktasında çok ciddi eleştiriler var. Size de geliyor yani artık mızrağın çuvala sığmadığı bir durumla karşı karşıyayız. Son tahlilde, hepimiz milletvekilleri olarak söz hürriyetini, fikir hürriyetini savunuyoruz. Hepimiz sansüre, yasaklamalara karşıyız. Fakat son tahlilde de bir kamu düzeninin sağlanması gerekiyor. Hepimizin çocukları var. Çocukların korunması, ailenin korunması, gençlerin daha sağlıklı bir ruh yapısıyla büyümesi gerekiyor. Kişisel olarak komisyonumuz da zaten yasaklamalara karşıyız fakat son tahlilde de bu konuyla ilgili bizim komisyonumuzun bir şey yapması gerekiyor. Bunu da ben komisyonumuzun takdirlerine ve tartışmalarına sunmak istiyorum. Tiktok’u Amerika'da yasaklıyorlar. Biz yasaklamalara karşıyız, fakat Türkiye'de de bu işin sonu yasaklamaya kadar gidecek. Çünkü, maalesef ama maalesef, burada asla sözle, tavsiyeyle, ricayla mesafe alamadığımız bir ilişki var" diye konuştu.