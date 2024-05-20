Temmuz ayında %25 kira zam sınırı kalkacak mı? Temmuz 2024 kira artış oranı ne kadar olacak? Bakan Şimşek açıkladı!

TEMMUZ AYI %25 KİRA ARTIŞI SINIRI DEVAM EDECEK Mİ, KALKACAK MI?

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TRT Haber özel röportajında kendisine yöneltilen soruları yanıtladı. Şimşek, kira artış sınırı ile ilgili, “Devam etmesi yönünde bir sebep görmüyorum. Piyasada fiyatlara müdahale edilmemesi gerektiğine inanıyorum. Bütün alanlarda müdahale edilmemeli. Arz artışı üzerinden fiyatların aşağı inmesi sağlanmalı. Bunun için yatırım, istihdam, üretim… Bizim müdahaleler daha çok şöyle olacak: Bütçe üzerinden harcama yapıyoruz ama bu harcamaları üretken alanlarda yapalım. Gıda arzı bunlardan bir tanesi. Rekabet gücü artınca maliyetler, fiyatlar düşüyor.