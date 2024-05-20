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Temmuz ayında %25 kira zam sınırı kalkacak mı? Temmuz 2024 kira artış oranı ne kadar olacak? Bakan Şimşek açıkladı!

Güncelleme Tarihi:

#Mehmet Şimşek#Kira Zammı Temmuz 2024#Kira Artış Sınırı Temmuz 2024
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 20, 2024 11:14

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TRT Haber özel röportajında kendisine yöneltilen soruları yanıtladı. Bakan Şimşek temmuz ayı kira zam sınırı ile ilgili de önemli açıklamalara yer verdi. Fahiş fiyat artışına yönelik 2 yıldır yapılan bu uygulama ile ilgili konuşan Şimşek, “Piyasada fiyatlara müdahale edilmemesi gerektiğine inanıyorum. Bütün alanlarda müdahale edilmemeli.” dedi. Peki, Temmuz 2024 kira artış oranı ne kadar olacak? Temmuz 2024 kira zammı açıklandı mı?

1/5Temmuz ayında %25 kira zam sınırı kalkacak mı Temmuz 2024 kira artış oranı ne kadar olacak Bakan Şimşek açıkladı

Temmuz ayı kira artış sınırı ile ilgili açıklama Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten geldi. TRT Haber özel röportajında soruları yanıtlayan Mehmet Şimşek önemli açıklamalara yer verdi. Yüzde 25 kira sınırlaması ile ilgili konuşan Şimşek, “Kira artışlarına %25 sınırının devam etmesi için bir sebep görmüyorum. Etmemesi gerektiğini düşünüyorum.” dedi. Peki, Temmuz ayı 2024 kira artış sınırı kalkacak mı?

2/5TEMMUZ AYI %25 KİRA ARTIŞI SINIRI DEVAM EDECEK Mİ, KALKACAK MI

TEMMUZ AYI %25 KİRA ARTIŞI SINIRI DEVAM EDECEK Mİ, KALKACAK MI?

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TRT Haber özel röportajında kendisine yöneltilen soruları yanıtladı. Şimşek, kira artış sınırı ile ilgili, “Devam etmesi yönünde bir sebep görmüyorum. Piyasada fiyatlara müdahale edilmemesi gerektiğine inanıyorum. Bütün alanlarda müdahale edilmemeli. Arz artışı üzerinden fiyatların aşağı inmesi sağlanmalı. Bunun için yatırım, istihdam, üretim… Bizim müdahaleler daha çok şöyle olacak: Bütçe üzerinden harcama yapıyoruz ama bu harcamaları üretken alanlarda yapalım. Gıda arzı bunlardan bir tanesi. Rekabet gücü artınca maliyetler, fiyatlar düşüyor.

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3/5Temmuz ayında %25 kira zam sınırı kalkacak mı Temmuz 2024 kira artış oranı ne kadar olacak Bakan Şimşek açıkladı

Biz tabii ki her şeyi piyasaya bırakamayız. Büyüme bir kompozisyondur. Dengeleyeceğiz. Üretimi artıracak politikaları devreye sokacağız. Türkiye’nin döviz ve dış açığı azalıyor. Kaynağa erişimde Türkiye’nin surunu yok.  Türkiye’ye ihtiyacımızın ötesinde bir döviz girişi var.

4/5Temmuz ayında %25 kira zam sınırı kalkacak mı Temmuz 2024 kira artış oranı ne kadar olacak Bakan Şimşek açıkladı

Bütün bunlara rağmen bir sürü kesin vatandaşımızı yanlış yönlendirdi. 1 Nisan’dan bu yana Türkiye’deki gerçek ve tüzel kişiler 12 milyar doları satıp TL aldılar. Seçim öncesi çok büyük bir fırsat maliyetine katlandılar. Bizim programımız çalışıyor, sonuç veriyor, Türkiye’ye kaynak girişinin kalitesi artacak.” ifadelerine yer verdi.

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5/5Temmuz ayında %25 kira zam sınırı kalkacak mı Temmuz 2024 kira artış oranı ne kadar olacak Bakan Şimşek açıkladı
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#Mehmet Şimşek#Kira Zammı Temmuz 2024#Kira Artış Sınırı Temmuz 2024

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