Tarımsal destek ödemeleri ne zaman yatacak, yattı mı? 2024 Nisan çiftçi destek ödeme tarihi belli oldu! İşte tarımsal destek ödeme sorgulama ekranı bilgisi!

TARIMSAL DESTEK ÖDEMELERİ YATTI MI?

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, tarımsal destekleme ödemelerinin bugün çiftçilerin hesabına aktarılacağını duyurdu. Bakan Yumaklı, destekleme ödemelerinin detaylarını da paylaştı. Bakan Yumaklı; Sürü Yöneticisi İstihdamı Desteği için 266 milyon 850 bin lira, Manda Desteği için 83 milyon 711 bin lira, Anaç Koyun Keçi Desteği olarak 32 milyon 851 bin lira, Sürü Yenileme Desteği için 25 milyon 919 bin 400 lira, Malak Desteği olarak 25 milyon 338 bin lira, Kırsal Kalkınma Yatırım Desteği için 10 milyon 133 bin 750 lira, Toprak Analizi Desteği için 445 bin 850 lira olmak üzere toplamda 445 Milyon 249 bin lira destekleme ödemesinin çiftçilerin hesabına aktarılacağını ifade etti.