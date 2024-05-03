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Tarımsal destek ödemeleri ne zaman yatacak, yattı mı? 2024 Nisan çiftçi destek ödeme tarihi belli oldu! İşte tarımsal destek ödeme sorgulama ekranı bilgisi!

Güncelleme Tarihi:

#Tarımsal Destek Ödemesi#Tarım Ve Orman Bakanlığı#Çiftçi Destek Ödeme Tarihi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 04, 2024 01:38

Tarımsal destek ödeme tarihi 2024 son dakika açıklamayla belli oldu. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından çiftçilere verilen ödemeler ile ilgili Bakan Yumaklı'dan açıklama geldi. Yumaklı, 445 milyon 249 bin lira tarımsal destekleme ödemesinin hesaplara yatırıldığını bildirdi. Sürü Yöneticisi İstihdamı, Manda Desteği, Anaç Koyun Keçi Desteği, Sürü Yenileme Desteği, Malak Desteği, Kırsal Kalkınma Yatırım Desteği ve Toprak Analizi Desteği olmak üzere çiftçi destek ödemelerini vatandaşlar hesaplarından çekebilecekler. Peki, 2024 nisan tarımsal destekleme ödemeleri ne zaman yatacak, yattı mı? İşte, ödeme tarihi ve sorgulama ekranı bilgisi.

1/4Tarımsal destek ödemeleri ne zaman yatacak, yattı mı 2024 Nisan çiftçi destek ödeme tarihi belli oldu İşte tarımsal destek ödeme sorgulama ekranı bilgisi

2024 Çiftçi destek ödemeleri ne zaman yatacak, sorusu Bakan Yumaklı'nın açıklamasıyla yanıt buldu. Ödenekten yararlanan çiftçilerin gündeminde yer alan tarımsal destekleme ödemeleri hakkında sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Yumaklı, ödeme tarihlerini duyurdu. Açıklamaya göre başvurularını yaparak ödenekten yararlananlara sağlanan çiftçiye tarım desteği ödemeler 3 Mayıs Cuma günü ödenmeye başlandı. Tarımsal destek ödemesi sorgulamaları e-Devlet üzerinden gerçekleşiyor. İşte, 2024 nisan çiftçi destek ödeme tarihi ve detaylar.

2/4TARIMSAL DESTEK ÖDEMELERİ YATTI MI

TARIMSAL DESTEK ÖDEMELERİ YATTI MI?

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, tarımsal destekleme ödemelerinin bugün çiftçilerin hesabına aktarılacağını duyurdu. Bakan Yumaklı, destekleme ödemelerinin detaylarını da paylaştı. Bakan Yumaklı; Sürü Yöneticisi İstihdamı Desteği için 266 milyon 850 bin lira, Manda Desteği için 83 milyon 711 bin lira, Anaç Koyun Keçi Desteği olarak 32 milyon 851 bin lira, Sürü Yenileme Desteği için 25 milyon 919 bin 400 lira, Malak Desteği olarak 25 milyon 338 bin lira, Kırsal Kalkınma Yatırım Desteği için 10 milyon 133 bin 750 lira, Toprak Analizi Desteği için 445 bin 850 lira olmak üzere toplamda 445 Milyon 249 bin lira destekleme ödemesinin çiftçilerin hesabına aktarılacağını ifade etti.

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3/4ÇİFTÇİ DESTEK ÖDEMESİ NASIL SORGULANIR

ÇİFTÇİ DESTEK ÖDEMESİ NASIL SORGULANIR?

Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı olan vatandaşlar e-Devlet üzerinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleriyle Çiftçi Destek Ödemesi sorgulaması yapabilir.

4/4Tarımsal destek ödemeleri ne zaman yatacak, yattı mı 2024 Nisan çiftçi destek ödeme tarihi belli oldu İşte tarımsal destek ödeme sorgulama ekranı bilgisi

Sorgulama yapmak için e devlet ekranı üzerinden Çiftçi Kayıt Sistemi ekranına giriş yapmak yeterli. Ödeme sorgulamalarını yapacak olan vatandaşların e devlet şifresi temin etmeleri gerekiyor.

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