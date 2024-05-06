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TAKDİR VE TEŞEKKÜR BELGESİ KAÇ PUANLA ALINIR? 5 gün devamsızlık yapan belge alabilir mi? İşte, onur belgesi ve üstün başarı belgesi şartları

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#Takdir Belgesi Nasıl Alınır#Teşekkür Belgesi Hesaplama#Takdir Belgesi Hesaplama 2024
Oluşturulma Tarihi: Ocak 11, 2024 14:29

Takdir ve Teşekkür belgesi almaya hazırlanan öğrenciler şartları merak ediyor. Devamsızlık şartı ve not ortalamasının kaç olması gerektiği 19 Ocak cuma günü alınacak karneler öncesinde gündem oldu. Öğrenciler karne ile beraber başarı belgelerini öğretmenlerinden teslim alacak. 5,6,7,8,9.10,11 ve 12. sınıf öğrencileri ise karne notu hesaplaması yapmaya şimdiden başladı. Birinci dönem sonunda teşekkür, takdir ve üstün başarı belgeleri dağıtılacak. Not ortalamasına 70.00 altında olan öğrenciler Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları yönetmeliğine göre başarı belgesi alamıyor. MEB tarafından uygulanmaya başlayan yeni yönetmeliğe göre ise devamsızlık süresi özürsüz 10 günü aşan öğrenciler ne olursa olsun başarısız sayılacak. Bu sebeple öğrenciler devamsızlık sınırı ile ilgili bilgi sahibi olmak istiyor. Peki Takdir ve Teşekkür Belgesi nasıl alınır? 5 gün devamsızlık yapan Teşekkür ve Takdir alabilir mi? İşte, merak edilen soruların yanıtları…

1/5TAKDİR VE TEŞEKKÜR BELGESİ KAÇ PUANLA ALINIR 5 gün devamsızlık yapan belge alabilir mi İşte, onur belgesi ve üstün başarı belgesi şartları



2023-2024 eğitim öğretim yılında 1. dönem 19 Ocak cuma günü sona eriyor. İlk dönem sona ererken milyonlarca öğrenci karne heyecanı yaşayacak. Milli Eğitim Bakanlığı sınıf geçme, sınıf tekrar, devamsızlık, sınavlar hakkında dönem içerisinde bazı değişikliklere gitmişti. Yeni yönetmeliğe göre 50 başarı puanı sınıf geçmek için yeterli olmayacak. Ortaokul 5,6,7,8. sınıf ile lise 9,10,11 ve 12. sınıf öğrencileri ise belge alma şartlarını sağlıyor. Öğrencilerin başarı notları yeterli olsa dahi devamsızlık sınırını geçtiği durumlarda belge verilmiyor. Takdir ve Teşekkür belgesinin yanında okula ve derslere düzenli gelen, Türkçe’yi doğru, güzel etkili kullanan ve diğer şartları sağlayan öğrenciler Onur Belgesi alabiliyor. Ayrıca ortaöğrenim süresince en az üç öğretim yılının bütün döneminde takdir belgesi alanlara üstün başarı belgesi veriliyor. Peki Takdir ve Teşekkür belgesi nasıl hesaplanır? 5 gün devamsızlık yapan Takdir ve Teşekkür alabilir mi? İşte, Takdir, Teşekkür, Onur ve Üstün Başarı Belgesi alma şartları….

2/5TAKDİR VE TEŞEKKÜR BELGESİ NASIL ALINIR

TAKDİR VE TEŞEKKÜR BELGESİ NASIL ALINIR?

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğine göre okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu derslerdeki gayret ve başarılarıyla üstünlük gösteren, tüm derslerde başarılı olan dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70.00’dan aşağı olmayan ve davranış puanı 100 olan öğrencilere Takdir ve Teşekkür belgesi verilebiliyor.

Dönem sonu not ortalaması 70,00 ile 84,99 arasında olan öğrenciler Teşekkür Belgesi alabiliyor.

Not ortalaması 85,00 ve daha yukarı olan öğrenciler ise Takdir Belgesi almaya hak kazanıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğine göre başarı puanları kaç olursa olsun, 5 gün devamsızlık yapan öğrenciye takdir ya da teşekkür belgesi verilmiyor.

Öğrencilerin Takdir ve Teşekkür Belgesi alabilmek için özürsüz devamsızlık süresinin 5 (beş) günü geçmemesi gerekiyor.

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3/55,6,7,8,9,10,11,12. SINIF TAKDİR VE TEŞEKKÜR BELGESİ HESAPLAMA

5,6,7,8,9,10,11,12. SINIF TAKDİR VE TEŞEKKÜR BELGESİ HESAPLAMA

Takdir ve Teşekkür Belgesi hesaplaması yapılırken öğrencilerin not ortalaması belirleyici oluyor.

1. Yazılı puanı, 2. yazılı puanı ve varsa 3. yazılı puanlarının toplanması ve toplam sınav sayısına bölünmesiyle öğrenci o derse ait not ortalamasını hesaplayabiliyor.

Ardından ise tüm dersler için bu işlem yapılırken ders başına çıkan not ortalamalarının hepsini toplayarak toplam ders sayısına bölerek tüm dönemin not ortalamasını hesaplayabilir.

 

4/5ONUR BELGESİ NASIL ALINIR, ŞARTLARI NELER

ONUR BELGESİ NASIL ALINIR, ŞARTLARI NELER?

Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu puan şartına bağlı kalmadan;
a) Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanarak örnek olmak,
b) Bilimsel projelerle sosyal etkinliklere katılmak, bu çalışmalarda liderlik yapmak,
yapılan etkinliklerde eğitime katkıda bulunmak ve üstün başarı göstermek,
c) Okul araç-gereç ve donanımlarıyla çevreyi koruma ve gözetmede davranışlarıyla örnek olmak,
ç) Görgü kurallarına uymada ve insan ilişkilerinde örnek olmak,
d) Trafik kurallarına uymada örnek davranışlar sergilemek,
e) Bilişim araçlarını kullanmada iyi örnek olacak davranışlar sergilemek,
f) Okula ve derslere düzenli olarak gelmek, bu yönde arkadaşlarına iyi örnek olmak,
g) (Değ: 1/7/2015-29403 RG) Zorunlu göç mağdurları, mülteci ve sığınmacılar, gazi ve şehit yakınları, doğal afetlerden etkilenenler, yaşlı, yetim, öksüz, güçsüz, engelli ve benzeri durumda olanlar ile diğer yardıma ihtiyaç duyanlara yönelik yürütülen toplum hizmetlerinde görev almak,
ğ) Alınan sağlık ve güvenlik tedbirlerine uyarak konuyla ilgili örnek davranışlar sergilemek gibi davranışlardan örnek oluşturacak bir ya da birkaçını gösteren davranış puanı indirilmemiş öğrencileri; öğretim yılı içinde herhangi bir ödül alıp almadığına bakılmaksızın öğrenci, öğretmen veya okul yönetiminin teklifi, onur kurulunun uygun görüşü doğrultusunda onur belgesiyle ödüllendirir. Bir öğretim yılı içinde iki ve daha fazla onur belgesi alan öğrencilere okulun onur listesinde yer verilir.
(2) Ayrıca öğretmenler kurulu, ders yılı başında yukarıda belirtilen davranışların dışında da onur belgesiyle ödüllendirilebilecek davranışları belirler. Belirlenen davranışlar okul yönetimince onur kuruluyla okul öğrenci ödül ve disiplin kuruluna bildirilir.

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5/5ÜSTÜN BAŞARI BELGESİ NASIL ALINIR

ÜSTÜN BAŞARI BELGESİ NASIL ALINIR?

Ortaöğrenim süresince en az üç öğretim yılının bütün döneminde takdir belgesi alanları üstün başarı belgesi ile ödüllendirir.

Üstün başarı belgesi almaya hak kazanan öğrencilere okulun iftihar listesinde yer verilir

 

 

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