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SÜPER LOTO SONUÇLARI SORGULAMA (Milli Piyango Online ekranı) - 30 Nisan Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı! (Hangi numaralar kazandırdı?)

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#Süper Loto Çekiliş Sonuçları#Süper Loto Sorgulama#30 Nisan Süper Loto Sonuçları
Oluşturulma Tarihi: Nisan 30, 2023 22:27

Büyük ikramiyesiyle çekilen Süper Loto çekiliş sonuçları belli oldu. Sisal Şans tarafından noter huzurunda gerçekleşen haftanın son Süper Loto canlı çekilişi, 30 Nisan 2023 akşamı Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den yayınlandı. Bu akşamki Süper Loto çekiliş sonuçlarına göre 12.373.250,41 TL'lik büyük ikramiye 6 bilen çıkmayınca devretti. Toplam 6 kategoride düzenlenen çekilişte 5 bilen ve 4 bilenler diğer ikramiyelere kavuştu. Bu akşamki Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı millipiyangoonline.com'dan ikramiye kazançları öğrenilebilecek. İşte, 30 Nisan 2023 Süper Loto çekiliş sonuçları ve online ikramiye sorgulama sayfası.

1/3SÜPER LOTO SONUÇLARI SORGULAMA (Milli Piyango Online ekranı) - 30 Nisan Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı (Hangi numaralar kazandırdı)

30 Nisan 2023 tarihli Süper Loto çekiliş sonuçları için geri sayım sona erdi. Haftanın 3 günü düzenlenen Süper Loto'da pazar akşamı bir çekiliş heyecanı daha yaşandı. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den saat 21:30'da gerçekleşen Süper Loto'nun bu akşamki çekilişinde büyük ikramiye devretti. Heyecan dolu çekilişte 5 bilen 17 kişi ise 31.969,75 TL kazandı. Milli Piyango Online platformlarından oynanan Süper Loto çekiliş sonuçlarını ve bilet sorgulamalarını aşağıdaki ekran üzerinden öğrenebilirsiniz.

SÜPER LOTO SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

2/3SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI

SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI

Süper Loto sonuçları pazar akşamı açıklandı. Heyecan dolu çekilişte 6 bilen çıkmayınca büyük ikramiye devretti.

Süper Loto çekiliş sonuçları millipiyangoonline ekranı üzerinden yayınlanıyor.

3/3SÜPER LOTO KURALLARI

SÜPER LOTO KURALLARI

1 ile 60 sayı arasından 6 adet sayının bilinmesine dayanan bir oyun olan Süper Loto’da en az 2, en fazla 6 adet sayıyı doğru tahmin ederek farklı miktarlarda ikramiye kazanılıyor. Kazanma oranı oynanan kolon ve bilinen numara adedine göre değişiyor.

Oyunseverler kolonları kendileri doldurabildiği gibi ayrıca sayıları doğrudan bayiye söyleyerek veya “Sen Seç” ile terminalden rastgele sayı seçtirerek de Süper Loto oynayabiliyor. 18 yaşından büyük herkesin oynayabileceği Süper Loto’da her kolonun fiyatı ise 3 TL. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.millipiyangoonline.com/super-loto/kurallar adresinden ulaşmak mümkün.

Tüm çekilişler canlı yayınlanıyor!

Şisal Şans’ın son teknolojiyi kullanarak oluşturulan teknik altyapı ile noter huzurunda gerçekleştirdiği çekilişler canlı olarak yayınlanmaya devam ediyor. Tüm çekiliş süreçleri “Dünya Piyango Birliği” (World Lottery Association) standart ve kurallarına uygun şekilde organize ediliyor ve en büyük öncelik şeffaflığa veriliyor.

Dünya Piyango Birliği sertifikalı, son teknoloji ürünü yeni çekiliş makineleriyle kurulmuş olan ve ŞANS MERKEZİ adı verilen çekiliş stüdyosunda düzenlenen çekilişler, www.millipiyangoonline.com sitesinden canlı olarak yayınlanıyor ve dileyen herkes çekilişe katılabiliyor.

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