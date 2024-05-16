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Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı (Canlı Çekiliş Tıkla Öğren) 16 Mayıs 2024 | Milli Piyango Online Süper Loto çekiliş sonuçları belli oldu, 22 milyon TL ikramiye pazar gününe devretti!

Güncelleme Tarihi:

#Süper Loto Sonuçları#Milli Piyango Online#16 Mayıs Süper Loto Çekiliş Sonuçları
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 16, 2024 22:16

Süper Loto sonucu sorgulama ekranı 16 Mayıs tarihinde yapılan canlı çekiliş sonrası Milli Piyango Online üzerinden erişime açıldı. Haftanın 2. Süper Loto çekilişi 16 Mayıs 2024 Perşembe akşamı Sisal Şans tarafından noter huzurunda gerçekleşti. Saat 21.30'da başlayan canlı çekiliş Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den de yayınlandı. Heyecanla beklenen çekiliş sonrası bu akşamki Süper Loto sonuçları ve kazandıran numaralar ilan edildi. 6 bilen çıkmayınca 22.646.872,57 TL'lik büyük ikramiye pazar günkü çekilişe devretti. Süper Loto çekiliş sonucu öğrenme ekranı Milli Piyango Online ile 5 bilen, 4 bilen, 3 bilen ve 2 bilen ikramiyeler öğrenilebilecek. İşte, 16 Mayıs 2024 Süper Loto sonuçları tek tıkla öğrenme ekranı ve çekiliş sonuçlarıyla ilgili bilgiler.

1/4Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı (Canlı Çekiliş Tıkla Öğren) 16 Mayıs 2024 | Milli Piyango Online Süper Loto çekiliş sonuçları belli oldu, 22 milyon TL ikramiye pazar gününe devretti

16 Mayıs Süper Loto çekiliş sonuçları ile kazandıran numaralar belli oldu. Büyük ikramiyesiyle, Süper Loto çekilişi Sisal Şans tarafından çekildi. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den saat 21:30'da başlayan Süper Loto'nun bu akşamki çekilişinde ikramiye devretti. 5 bilen 11 kişi de 101.527,05 TL kazandı. Bu akşamki Süper Loto çekiliş sonuçlarını ve bilet sorgulamalarını aşağıdaki ekran üzerinden öğrenebilirsiniz. İşte, 16 Mayıs Süper Loto sonucu sorgulama ekranı ve çekiliş sonuçlarıyla ilgili bilgiler.

SÜPER LOTO SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

2/416 MAYIS SÜPER LOTO SONUÇLARI

16 MAYIS SÜPER LOTO SONUÇLARI

Süper Loto'nun bu akşam saat 21.30'da gerçekleştirilen çekilişinde, 6 bilen çıkmadı ve tam 22.646.872,57 TL ikramiye devretti.

Süper Loto çekiliş sonuçları millipiyangoonline ekranı üzerinden yayınlanıyor.

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3/4SÜPER LOTO SONUÇ SORGULAMA

SÜPER LOTO SONUÇ SORGULAMA

Süper Loto çekiliş sonuçları ile ikramiye sorgulamaları Milli Piyango Online üzerinden yayınlandı. Bilet seri numarası ile kazancınızı online öğrenebilirsiniz.

BİLET NUMARASI İLE SÜPER LOTO SONUCU SORGULAMA EKRANI-TIKLAYINIZ

4/4SÜPER LOTO KURALLARI

SÜPER LOTO KURALLARI

Süper Loto, 1 ile 60 sayı arasından 6 adet sayının bilinmesine dayanan bir oyundur. Süper Loto ile en az 2, en fazla 6 adet sayıyı doğru tahmin ederek farklı miktarlarda ikramiye kazanabilirsin.

Süper Loto’yu online oynamak için www.millipiyangoonline.com ve/veya Milli Piyango uygulaması üzerinden profil oluşturabilir ve hemen kupon oluşturmaya başlayabilirsin. Ayrıca en yakın Milli Piyango satış bayilerimizi ziyaret ederek, ikramiye ve kazanma oranı artarak yenilenen Süper Loto’yu oynamaya devam edebilirsin.

Kazanma oranı oynadığın kolon ve bildiğin numara adedine göre değişir:

Birinci kategori “6 bilen” için kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamı doğru tahmin edilmelidir.

İkinci kategori “5 bilen” için kazanan kombinasyonun 5 numarası doğru tahmin edilmelidir.

Üçüncü kategori “4 bilen” için kazanan kombinasyonun 4 numarası doğru tahmin edilmelidir.

Dördüncü kategori “3 bilen” için kazanan kombinasyonun 3 numarası doğru tahmin edilmelidir.

Beşinci kategori “2 bilen” için kazanan kombinasyonun 2 numarası doğru tahmin edilmelidir.

Kolonları kendin doldurabilir, önceden oynanmış hazır bilet satın alabilir, oynayacağın rakamı doğrudan bayiye söyleyebilir veya “Sen Seç” ile terminalden rastgele rakam seçtirebilirsin.

Süper Loto çekilişleri her hafta Salı, Perşembe ve Pazar günleri yapılır. Süper Loto çekilişlerini Milli Piyango TV üzerinden canlı olarak izleyebilir veya sonuçlar sayfasından çekiliş sonuçlarını takip edebilirsin.

Oynadığın her kolon sadece 10 TL’dir.

18 yaşından büyük olan herkes Süper Loto oynayabilir.

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