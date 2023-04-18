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SÜPER LOTO SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI (Bilet İkramiye) | Milli Piyango Online 18 Nisan Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı; 75 milyonu aşan ikramiye sahibini buldu!

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#Süper Loto Çekiliş Sonuçları#18 Nisan Süper Loto Sonuçları#Süper Loto Nereye Çıktı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 18, 2023 22:18

Süper Loto çekiliş sonuçları ile bu akşam 75 milyon TL'yi aşan büyük ikramiye sahibini buldu. Heyecanla beklenen 18 Nisan Süper Loto canlı çekilişi, Sisal Şans tarafından noter huzurunda gerçekleşti. . Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den heyecanla takip edilen Süper Loto sonuçları www.millipiyangoonline.com internet adresinden ilan edildi ve bu akşamki Süper Loto sonuçlarına göre 6 bilen 1 kişi 75.863.402,00 TL'nin sahibi oldu. Çekiliş sonrası şans oyunu tutkunları Süper Loto nereye çıktı sorusunun yanıtına odaklandı. Süper Loto sonuç sorgulama ekranından ikramiye tutarları öğrenilebilecek. İşte, 18 Nisan 2023 Süper Loto online sorgulama sayfası ve çekilişle ilgili detaylar.

1/3SÜPER LOTO SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI (Bilet İkramiye) | Milli Piyango Online 18 Nisan Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı; 75 milyonu aşan ikramiye sahibini buldu

18 Nisan Süper Loto sonuçları bu akşam belli oldu. Şans oyunu tutkunlarının sabırsızlıkla beklediği Süper Loto'da salı akşamı bir çekiliş heyecanı daha yaşandı. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den saat 21:30'da gerçekleşen çekiliş noter huzurunda tamamlandı. Bu akşamki Süper Loto canlı çekilişinde 75 milyon TL'yi aşan büyük ikramiye 6 bilen 1 kişiye çıktı. 5 bilen 8 kişi de 84.006,55 TL'nin sahibi oldu. Milli Piyango Online platformlarından oynanan Süper Loto çekiliş sonuçlarını ve bilet sorgulamalarını aşağıdaki ekran üzerinden öğrenebilirsiniz.

SÜPER LOTO SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

2/3SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI

SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI

Süper Loto sonuçları salı akşamı açıklandı. Heyecan dolu çekilişte 6 bilen 1 kişi 75 milyon 863 bin 402 TL'yi kazandı.

Süper Loto çekiliş sonuçları millipiyangoonline ekranı üzerinden yayınlanıyor.

3/3SÜPER LOTO KURALLARI

SÜPER LOTO KURALLARI

1 ile 60 sayı arasından 6 adet sayının bilinmesine dayanan bir oyun olan Süper Loto’da en az 2, en fazla 6 adet sayıyı doğru tahmin ederek farklı miktarlarda ikramiye kazanılıyor. Kazanma oranı oynanan kolon ve bilinen numara adedine göre değişiyor.

Oyunseverler kolonları kendileri doldurabildiği gibi ayrıca sayıları doğrudan bayiye söyleyerek veya “Sen Seç” ile terminalden rastgele sayı seçtirerek de Süper Loto oynayabiliyor. 18 yaşından büyük herkesin oynayabileceği Süper Loto’da her kolonun fiyatı ise 3 TL. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.millipiyangoonline.com/super-loto/kurallar adresinden ulaşmak mümkün.

Tüm çekilişler canlı yayınlanıyor!

Şisal Şans’ın son teknolojiyi kullanarak oluşturulan teknik altyapı ile noter huzurunda gerçekleştirdiği çekilişler canlı olarak yayınlanmaya devam ediyor. Tüm çekiliş süreçleri “Dünya Piyango Birliği” (World Lottery Association) standart ve kurallarına uygun şekilde organize ediliyor ve en büyük öncelik şeffaflığa veriliyor.

Dünya Piyango Birliği sertifikalı, son teknoloji ürünü yeni çekiliş makineleriyle kurulmuş olan ve ŞANS MERKEZİ adı verilen çekiliş stüdyosunda düzenlenen çekilişler, www.millipiyangoonline.com sitesinden canlı olarak yayınlanıyor ve dileyen herkes çekilişe katılabiliyor.

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