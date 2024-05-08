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Son dakika... Şarkıcı Kalben tutuklandı mı, neden gözaltına alındı? Kalben Sağdıç kimdir, kaç yaşında, nereli?

Güncelleme Tarihi:

#Kalben#Kalben Kimdir#Kalben Sağdıç
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 08, 2024 13:52

Sıra dışı tarzı ve dansıyla son günlerin gündemden düşmeyen ismi Kalben gözaltına alındı. Ünlü şarkıcı Kalben son dakika bilgileri hayranları tarafından merak ediliyor. Polis tarafından “şüpheli” olarak gözaltına alınan Kalben Sağdıç hakkında başlatılan tahkikat devam ediyor. Peki, Şarkıcı Kalben tutuklandı mı, neden gözaltına alındı? Kalben kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte merak edilenler...

1/3Son dakika... Şarkıcı Kalben tutuklandı mı, neden gözaltına alındı Kalben Sağdıç kimdir, kaç yaşında, nereli

Şarkılarıyla geniş bir kitleye sahip olan müzisyen Kalben Sağdıç son dakika gelişmeleri hayranlarını üzdü. Şarkıcı Kalben Sağdıç, Beyoğlu'nda yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Beyoğlu'nda şarkıcı Kalben Sağdıç'ın evine baskın yaptı. Peki, Kalben kimdir, neden gözaltına alındı? İşte detaylar...

2/3KALBEN NEDEN GÖZALTINA ALINDI

KALBEN NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Derya EVREN - İSTANBUL DHA 

ŞARKICI Kalben Sağdıç, Beyoğlu'nda yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Beyoğlu'nda şarkıcı Kalben Sağdıç'ın evine baskın yaptı.

Operasyonda 3 parça halinde toplamda ağırlığı 15 gram gelen uyuşturucu skunk ele geçirildi.

Evde 2 bin Avro, 730 dolar ve 1500 lirada bulunurken Kalben Sağdıç gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne götürüldü.

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3/3KALBEN SAĞDIÇ KİMDİR

KALBEN SAĞDIÇ KİMDİR ?

Kalben Sağdıç, 17 Ocak 1986, İskenderun,Hatay'da dünyaya geldi. Türk müzisyen, söz yazarı ve kadın hakları savunucusu kimlikleri ile tanınmaktadır.

Müzik ile ilgilenmeye 8 yaşında annesinin aldığı klavye ile başlayan Kalben, ilk gitarına 14 yaşında sahip oldu. Bu gitar ikinci el bir Santana idi. 17 yaşında burslu olarak girdiği Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden 2007'de mezun oldu. Çeşitli alanlarda çalışmayı denedikten sonra 2008'de, aynı üniversitenin Grafik Tasarım Bölümünde, Medya ve Kültürel Çalışmalar üzerine yüksek lisans yapmaya başladı ve 2011'de mezun oldu. Anı saklamanın yolları ve yadigarlar üzerine tez verdikten sonra iş bulmak için İstanbul'a taşındı. Universal Pictures bünyesinde marka müdürü olarak çalışmaya başladı. Sonrasında senaryo yazarlığı, editörlük, proje yöneticiliği, reklam yazarlığı, çevirmenlik gibi çeşitli işlerle meşgul oldu. Ankara'da ve İstanbul'da nadiren müzik yapmaya, konser vermeye devam etti. 18 Ekim 2014'te Sofar Sounds kapsamında Galata'da bir evde sadece gitarıyla verdiği konserden yayınlanan 'Sadece' videosu kısa zamanda Sofar videoları arasında en çok izlenen oldu.

Çıkardığı Lulu adlı çocuk romanı serisi sonrası müzik hayatına başladı. Aşk Kaç Beden Giyer? dizisinde temizlikçi rolünü canlandırdı. Sahne adını taşıyan ilk albümü Kalben, Şubat 2016'da Doğan Music Company etiketi ile çıktı.

Kalben üçüncü stüdyo albümü Kalp Hanım'ı Garaj Müzik etiketiyle 20 Mart'ta tüm dijital müzik platformlarda yayımladı.

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