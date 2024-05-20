SON DAKİKA DEPREM Mİ OLDU? Kandilli ve AFAD son depremler güncel canlı liste! Son deprem nerede ne zaman kaç büyüklüğünde oldu?

Güncelleme Tarihi:
|2024-05-20 07:26:00
|36.59611
|36.41028
|7.0
|ML
|1.9
|Kırıkhan (Hatay)
|2024-05-20 07:10:51
|38.91222
|25.93361
|9.32
|ML
|1.5
|Ege Denizi - [49.88 km] Karaburun (İzmir)
|2024-05-20 06:46:20
|38.10028
|38.20833
|7.0
|ML
|2.0
|Çelikhan (Adıyaman)
|2024-05-20 06:38:24
|35.42444
|26.6025
|7.59
|ML
|1.7
|Ege Denizi - [160.15 km] Datça (Muğla)
|2024-05-20 06:06:30
|39.64528
|27.83917
|13.86
|ML
|1.3
|Altıeylül (Balıkesir)
|2024-05-20 06:03:14
|39.59306
|34.30944
|8.89
|ML
|1.0
|Çiçekdağı (Kırşehir)
|2024-05-20 05:56:45
|38.21667
|38.65528
|7.0
|ML
|1.0
|Pütürge (Malatya)
|2024-05-20 05:34:13
|38.52194
|37.41333
|6.78
|ML
|1.4
|Darende (Malatya)
|2024-05-20 05:34:12
|38.43056
|37.31222
|6.99
|ML
|1.5
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|2024-05-20 05:33:03
|38.20722
|38.12583
|7.0
|ML
|1.0
|Yeşilyurt (Malatya)
|2024-05-20 05:26:45
|38.35028
|37.34861
|6.18
|ML
|1.1
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|2024-05-20 05:17:11
|40.44389
|34.79778
|6.91
|ML
|1.2
|Merkez (Çorum)
|2024-05-20 05:16:05
|39.64611
|27.83361
|11.55
|ML
|2.1
|Altıeylül (Balıkesir)
|2024-05-20 05:14:54
|38.37222
|30.64833
|7.03
|ML
|1.5
|Şuhut (Afyonkarahisar)
|2024-05-20 05:13:48
|36.25583
|36.17778
|7.05
|ML
|1.3
|Antakya (Hatay)
|2024-05-20 05:10:57
|40.40278
|27.03139
|7.0
|ML
|1.2
|Marmara Denizi - [03.46 km] Biga (Çanakkale)
|2024-05-20 04:59:52
|36.50361
|41.56639
|6.0
|ML
|1.6
|Sinjar, Ninova (Irak) - [64.13 km] Nusaybin (Mardin)
|2024-05-20 04:54:58
|40.02417
|38.63889
|13.71
|ML
|2.1
|Gölova (Sivas)
|2024-05-20 04:52:08
|38.22444
|38.13361
|7.0
|ML
|1.0
|Yeşilyurt (Malatya)
|2024-05-20 04:49:49
|38.31306
|37.58861
|5.75
|ML
|1.3
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|2024-05-20 04:38:51
|39.66472
|27.785
|7.0
|ML
|1.4
|Karesi (Balıkesir)
|2024-05-20 04:33:32
|37.9325
|36.23722
|7.0
|ML
|2.6
|Saimbeyli (Adana)
|2024-05-20 04:24:19
|38.45861
|39.28583
|7.0
|ML
|1.7
|Sivrice (Elazığ)
|2024-05-20 04:17:08
|38.05889
|37.1075
|7.0
|ML
|1.2
|Ekinözü (Kahramanmaraş)
|2024-05-20 04:16:10
|34.77639
|24.94306
|7.02
|ML
|2.1
|Akdeniz
|2024-05-20 04:10:27
|40.0725
|36.03778
|7.0
|ML
|1.1
|Sulusaray (Tokat)
|2024-05-20 03:56:17
|38.11111
|37.20167
|7.0
|ML
|1.6
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|2024-05-20 03:45:57
|38.26222
|38.78944
|7.0
|ML
|1.6
|Pütürge (Malatya)
|2024-05-20 03:38:31
|38.12611
|38.36
|7.0
|ML
|1.3
|Çelikhan (Adıyaman)
|2024-05-20 03:35:59
|38.40611
|37.48417
|7.08
|ML
|2.1
|Darende (Malatya)
|2024-05-20 03:26:40
|38.71917
|31.75806
|7.0
|ML
|1.0
|Yunak (Konya)
|2024-05-20 03:19:10
|39.21472
|41.40472
|18.12
|ML
|1.6
|Varto (Muş)
|2024-05-20 03:18:23
|38.26389
|38.79333
|6.94
|ML
|1.9
|Pütürge (Malatya)
|2024-05-20 03:08:59
|40.64028
|33.42806
|9.34
|ML
|1.4
|Korgun (Çankırı)
|2024-05-20 03:03:17
|38.07194
|38.3875
|7.0
|ML
|2.2
|Çelikhan (Adıyaman)
|2024-05-20 02:52:34
|38.0675
|38.37389
|7.0
|ML
|1.7
|Çelikhan (Adıyaman)
|2024-05-20 02:15:01
|38.51944
|38.06944
|7.46
|ML
|1.0
|Yazıhan (Malatya)
|2024-05-20 02:05:52
|36.47278
|29.41611
|7.0
|ML
|0.8
|Seydikemer (Muğla)
|2024-05-20 02:02:55
|37.86889
|36.23417
|7.0
|ML
|1.3
|Saimbeyli (Adana)
|2024-05-20 01:52:50
|37.87
|36.25917
|7.0
|ML
|2.3
|Saimbeyli (Adana)
|2024-05-20 01:34:53
|40.75333
|27.42583
|7.0
|ML
|1.1
|Marmara Denizi - [07.15 km] Şarköy (Tekirdağ)
|2024-05-20 01:28:35
|38.0125
|36.54111
|7.0
|ML
|0.9
|Göksun (Kahramanmaraş)
|2024-05-20 01:22:48
|38.13694
|37.35667
|7.0
|ML
|1.9
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|2024-05-20 00:34:48
|37.92222
|36.22861
|7.51
|ML
|1.4
|Saimbeyli (Adana)
|2024-05-20 00:33:56
|37.7925
|36.58806
|7.0
|ML
|1.6
|Onikişubat (Kahramanmaraş)
|2024-05-20 00:23:07
|39.04556
|40.38528
|6.75
|ML
|1.5
|Merkez (Bingöl)