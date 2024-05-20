SON DAKİKA DEPREM Mİ OLDU? Kandilli ve AFAD son depremler güncel canlı liste! Son deprem nerede ne zaman kaç büyüklüğünde oldu?

AFAD ve Kandilli son depremler listesi deprem kuşağında yer alan ülkemizde hissedilen sarsıntılar sonrasında merak edilip araştırılıyor. Meydana gelen depremler, bütün detaylarıyla kurumların resmi internet sitesi üzerinden paylaşılıyor Peki, en son deprem ne zaman oldu? İşte AFAD ve Kandilli son depremler 20 Mayıs tablosu...