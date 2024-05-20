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SON DAKİKA DEPREM Mİ OLDU? Kandilli ve AFAD son depremler güncel canlı liste! Son deprem nerede ne zaman kaç büyüklüğünde oldu?

Güncelleme Tarihi:

#Deprem#Son Depremler#Kandilli
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 20, 2024 08:19

Son dakika depremler 20 Mayıs güncel tablosu günün ilk ışıklarıyla birlikte hissedilen sarsıntılar sonrasında en çok merak edilip araştırılanlar arasında ilk sırlarda yer alıyor. Özellikle "Deprem mi oldu?" ve "Son deprem nerede ne zaman oldu?" sorularının cevabı en çok araştırılanlar arasında ilk sıralarda yer alıyor. Peki, bugün son deprem nerede ne zaman oldu? Hemen belirtelim ki Adana Saimbeyli ve Adıyaman Çelikhan'da peş peşe depremler meydana gelmeye davam ediyor. Ancak depremler 3.0 büyüklüğünün altında seyrediyor. İşte AFAD ve Kandilli son deprem20 Mayıs tablosu...

1/4SON DAKİKA DEPREM Mİ OLDU Kandilli ve AFAD son depremler güncel canlı liste Son deprem nerede ne zaman kaç büyüklüğünde oldu

AFAD ve Kandilli son depremler listesi deprem kuşağında yer alan ülkemizde hissedilen sarsıntılar sonrasında merak edilip araştırılıyor. Meydana gelen depremler, bütün detaylarıyla kurumların resmi internet sitesi üzerinden paylaşılıyor Peki, en son deprem ne zaman oldu? İşte AFAD ve Kandilli son depremler 20 Mayıs tablosu...

2/4AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ - 13 MAYIS

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ - 13 MAYIS

2024-05-20 07:26:0036.5961136.410287.0ML1.9Kırıkhan (Hatay)
2024-05-20 07:10:5138.9122225.933619.32ML1.5Ege Denizi - [49.88 km] Karaburun (İzmir)
2024-05-20 06:46:2038.1002838.208337.0ML2.0Çelikhan (Adıyaman)
2024-05-20 06:38:2435.4244426.60257.59ML1.7Ege Denizi - [160.15 km] Datça (Muğla)
2024-05-20 06:06:3039.6452827.8391713.86ML1.3Altıeylül (Balıkesir)
2024-05-20 06:03:1439.5930634.309448.89ML1.0Çiçekdağı (Kırşehir)
2024-05-20 05:56:4538.2166738.655287.0ML1.0Pütürge (Malatya)
2024-05-20 05:34:1338.5219437.413336.78ML1.4Darende (Malatya)
2024-05-20 05:34:1238.4305637.312226.99ML1.5Elbistan (Kahramanmaraş)
2024-05-20 05:33:0338.2072238.125837.0ML1.0Yeşilyurt (Malatya)
2024-05-20 05:26:4538.3502837.348616.18ML1.1Elbistan (Kahramanmaraş)
2024-05-20 05:17:1140.4438934.797786.91ML1.2Merkez (Çorum)
2024-05-20 05:16:0539.6461127.8336111.55ML2.1Altıeylül (Balıkesir)
2024-05-20 05:14:5438.3722230.648337.03ML1.5Şuhut (Afyonkarahisar)
2024-05-20 05:13:4836.2558336.177787.05ML1.3Antakya (Hatay)
2024-05-20 05:10:5740.4027827.031397.0ML1.2Marmara Denizi - [03.46 km] Biga (Çanakkale)
2024-05-20 04:59:5236.5036141.566396.0ML1.6Sinjar, Ninova (Irak) - [64.13 km] Nusaybin (Mardin)
2024-05-20 04:54:5840.0241738.6388913.71ML2.1Gölova (Sivas)
2024-05-20 04:52:0838.2244438.133617.0ML1.0Yeşilyurt (Malatya)
2024-05-20 04:49:4938.3130637.588615.75ML1.3Elbistan (Kahramanmaraş)
2024-05-20 04:38:5139.6647227.7857.0ML1.4Karesi (Balıkesir)
2024-05-20 04:33:3237.932536.237227.0ML2.6Saimbeyli (Adana)
2024-05-20 04:24:1938.4586139.285837.0ML1.7Sivrice (Elazığ)
2024-05-20 04:17:0838.0588937.10757.0ML1.2Ekinözü (Kahramanmaraş)
2024-05-20 04:16:1034.7763924.943067.02ML2.1Akdeniz
2024-05-20 04:10:2740.072536.037787.0ML1.1Sulusaray (Tokat)
2024-05-20 03:56:1738.1111137.201677.0ML1.6Elbistan (Kahramanmaraş)
2024-05-20 03:45:5738.2622238.789447.0ML1.6Pütürge (Malatya)
2024-05-20 03:38:3138.1261138.367.0ML1.3Çelikhan (Adıyaman)
2024-05-20 03:35:5938.4061137.484177.08ML2.1Darende (Malatya)
2024-05-20 03:26:4038.7191731.758067.0ML1.0Yunak (Konya)
2024-05-20 03:19:1039.2147241.4047218.12ML1.6Varto (Muş)
2024-05-20 03:18:2338.2638938.793336.94ML1.9Pütürge (Malatya)
2024-05-20 03:08:5940.6402833.428069.34ML1.4Korgun (Çankırı)
2024-05-20 03:03:1738.0719438.38757.0ML2.2Çelikhan (Adıyaman)
2024-05-20 02:52:3438.067538.373897.0ML1.7Çelikhan (Adıyaman)
2024-05-20 02:15:0138.5194438.069447.46ML1.0Yazıhan (Malatya)
2024-05-20 02:05:5236.4727829.416117.0ML0.8Seydikemer (Muğla)
2024-05-20 02:02:5537.8688936.234177.0ML1.3Saimbeyli (Adana)
2024-05-20 01:52:5037.8736.259177.0ML2.3Saimbeyli (Adana)
2024-05-20 01:34:5340.7533327.425837.0ML1.1Marmara Denizi - [07.15 km] Şarköy (Tekirdağ)
2024-05-20 01:28:3538.012536.541117.0ML0.9Göksun (Kahramanmaraş)
2024-05-20 01:22:4838.1369437.356677.0ML1.9Elbistan (Kahramanmaraş)
2024-05-20 00:34:4837.9222236.228617.51ML1.4Saimbeyli (Adana)
2024-05-20 00:33:5637.792536.588067.0ML1.6Onikişubat (Kahramanmaraş)
2024-05-20 00:23:0739.0455640.385286.75ML1.5Merkez (Bingöl)

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3/4KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................
.....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....
......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir......
Büyüklük
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2024.05.20 07:25:57 36.5332 36.5467 15.1 -.- 1.8 -.- INCIRLI-KIRIKHAN (HATAY) İlksel
2024.05.20 06:46:57 38.4083 37.3357 2.4 -.- 1.9 -.- INCECIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.05.20 06:46:19 38.1333 38.2508 9.4 -.- 2.0 -.- ALTINTAS-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel
2024.05.20 06:38:06 37.1828 36.6907 5.4 -.- 1.6 -.- OLUCAK-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2024.05.20 05:34:12 38.5873 37.2760 4.6 -.- 1.5 -.- KURUDERE-DARENDE (MALATYA) İlksel
2024.05.20 05:16:05 39.6523 27.8230 7.3 -.- 2.2 -.- ORTAMANDIRA-(BALIKESIR) İlksel
2024.05.20 05:14:54 38.3490 30.6460 8.0 -.- 1.7 -.- UZUNPINAR-SUHUT (AFYONKARAHISAR) İlksel
2024.05.20 05:10:58 40.3748 27.0342 13.6 -.- 1.3 -.- AYITDERE-BIGA (CANAKKALE) İlksel
2024.05.20 04:54:57 40.0630 38.7055 3.4 -.- 2.0 -.- KARAYAKUP-GOLOVA (SIVAS) İlksel
2024.05.20 04:38:50 39.6802 27.8355 8.5 -.- 1.5 -.- KABAKDERE-(BALIKESIR) İlksel
2024.05.20 04:33:30 37.9668 36.2785 5.0 -.- 2.6 -.- KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.05.20 04:27:22 39.9120 42.9245 5.0 -.- 1.6 -.- SOGUTLU-(AGRI) İlksel
2024.05.20 04:24:19 38.4938 39.2913 5.0 -.- 1.5 -.- BEKCITEPE-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2024.05.20 04:17:07 38.0728 37.1472 7.9 -.- 1.2 -.- EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.05.20 04:10:27 40.0665 36.0527 10.0 -.- 1.6 -.- ARPACIKARACAY-SULUSARAY (TOKAT) İlksel
2024.05.20 03:56:15 38.0927 37.1468 9.2 -.- 1.7 -.- ORTAOREN-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.05.20 03:36:00 38.3822 37.5078 3.8 -.- 2.0 -.- YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) İlksel
2024.05.20 03:19:10 39.2668 41.3947 7.5 -.- 1.7 -.- SAGLICAK-VARTO (MUS) İlksel
2024.05.20 03:18:21 38.3045 38.7587 5.0 -.- 1.4 -.- SARIOT-KALE (MALATYA) İlksel
2024.05.20 03:08:59 40.5982 33.3695 13.3 -.- 1.7 -.- KAMISKOY-SABANOZU (CANKIRI) İlksel
2024.05.20 03:03:15 38.1323 38.3942 5.0 -.- 2.0 -.- SALKONAK-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2024.05.20 02:52:33 38.0928 38.3528 8.0 -.- 1.6 -.- TASDAMLAR-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel
2024.05.20 02:02:54 37.8775 36.2952 13.3 -.- 1.2 -.- PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.05.20 01:34:54 40.7310 27.4548 9.2 -.- 1.2 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) İlksel
2024.05.20 01:22:47 38.1900 37.2785 2.8 -.- 1.9 -.- CICEKKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.05.20 00:34:58 39.9108 25.4458 6.8 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel
2024.05.20 00:23:06 39.1943 40.3718 5.1 -.- 1.8 -.- HASBAGLAR-ADAKLI (BINGOL) İlksel
2024.05.20 00:13:25 37.5967 29.3978 3.1 -.- 1.2 -.- YESILYUVA-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel

4/4SON DAKİKA DEPREM Mİ OLDU Kandilli ve AFAD son depremler güncel canlı liste Son deprem nerede ne zaman kaç büyüklüğünde oldu

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