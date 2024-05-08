ŞOK 8 Mayıs 2024 kataloğu SATIŞTA! || ŞOK'ta bu hafta Anneler Günü hediyesi ünlü marka çantalar var!

ŞOK 8 MAYIS 2024 KATALOĞU
Vip Ahmet Yoğurt Süzme Aparatı 399 TL
Homend Royaltea Plastik Antrasit Çay Makinesi 1.099 TL
Homend Grilliant Tost Makinesi 1.599 TL
Arzum Okka Minio Jet Türk Kahvesi Makinesi 1.199 TL
Arzum Bonjour Filtre Kahve Makinesi 1.599 TL
3'lü Bambum Piramit Döküm Sahan Set 599 TL
Bambum Lara Sea / Golf Fincan Takımı 599 TL
Cambu LilAmor Bambu Kapaklı Cam Demlik 199 TL
Cambu LilAmor Line Serisi Cam Tencere 399 TL
3'lü Bambum Kesim Sunum Tahtası 299 TL
200 ml Cambu Bambu Sunum Tabaklı Çift Cidarlı Cam Kupa 99,95 TL
Döküm Kek Kalıbı 299 TL
Kapaklı Cam Şekerlik 59,95 TL