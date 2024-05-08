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ŞOK 8 Mayıs 2024 kataloğu SATIŞTA! || ŞOK'ta bu hafta Anneler Günü hediyesi ünlü marka çantalar var!

Güncelleme Tarihi:

#ŞOK 8 Mayıs 2024 Kataloğu#ŞOK#Şok'ta Bu Hafta
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 08, 2024 11:07

Şok 8 Mayıs 2024 kataloğu satışa sunuldu. Şok'ta bu hafta Anneler Günü hediyesi almak isteyenlere mutfak eşyalarından, ünlü marka çantalara pek çok ürün alternatif sunuyor. ŞOK aktüel ürünler kataloğu içerisinde; Homend Grilliant Tost Makinesi 1.599 TL, Arzum Okka Minio Jet Türk Kahvesi Makinesi 1.199 TL, Guess Narina Small Noel Tote Çanta 2.799 TL, Michael Kors Jet Set Charm Çanta 3.299 TL, Stilgo Omuz Çantası 279 TL'den satışta olacak. Peki, ŞOK'da bu hafta neler var? İşte , ŞOK aktüel 8 Mayıs 2024 kataloğu tamamı...

1/10ŞOK 8 Mayıs 2024 kataloğu SATIŞTA || ŞOKta bu hafta Anneler Günü hediyesi ünlü marka çantalar var

Şok aktüel ürünler kataloğu 8 Mayıs 2024 kataloğu alışveriş severler tarafından merak ediliyor. ŞOK aktüel her hafta geniş ürün yelpazesiyle dikkat çekiyor. Şok'ta bu hafta; Arzum Bonjour Filtre Kahve Makinesi 1.599 TL , 3'lü Bambum Piramit Döküm Sahan Set 599 TL, Bambum Lara Sea / Golf Fincan Takımı 599 TL , Cambu LilAmor Bambu Kapaklı Cam Demlik 199 TL'den satışa sunuldu. İşte, Şok 8 Mayıs 2024 kataloğu

2/10ŞOK 8 Mayıs 2024 kataloğu SATIŞTA || ŞOKta bu hafta Anneler Günü hediyesi ünlü marka çantalar var

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3/10ŞOK 8 Mayıs 2024 kataloğu SATIŞTA || ŞOKta bu hafta Anneler Günü hediyesi ünlü marka çantalar var
4/10ŞOK 8 MAYIS 2024 KATALOĞU

ŞOK 8 MAYIS 2024 KATALOĞU

Vip Ahmet Yoğurt Süzme Aparatı 399 TL

Homend Royaltea Plastik Antrasit Çay Makinesi 1.099 TL

Homend Grilliant Tost Makinesi 1.599 TL

Arzum Okka Minio Jet Türk Kahvesi Makinesi 1.199 TL

Arzum Bonjour Filtre Kahve Makinesi 1.599 TL

3'lü Bambum Piramit Döküm Sahan Set 599 TL

Bambum Lara Sea / Golf Fincan Takımı 599 TL

Cambu LilAmor Bambu Kapaklı Cam Demlik 199 TL

Cambu LilAmor Line Serisi Cam Tencere 399 TL

3'lü Bambum Kesim Sunum Tahtası 299 TL

200 ml Cambu Bambu Sunum Tabaklı Çift Cidarlı Cam Kupa 99,95 TL

Döküm Kek Kalıbı 299 TL

Kapaklı Cam Şekerlik 59,95 TL

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5/10ŞOK 8 Mayıs 2024 kataloğu SATIŞTA || ŞOKta bu hafta Anneler Günü hediyesi ünlü marka çantalar var

Kadın Düğmeli Pijama Takımı 350 TL

Kadın Pijama Takımı 229 TL

Kız Çocuk Pijama Takım 199 TL

Kadın Ribanalı Tek Alt 89,95 TL

Kadın Ribanalı Atlet 99,95 TL

Braun Silk-Epil 5 Sensosmart Epilasyon Cihazı 1.499 TL

Sinbo Dikey Şarjlı Süpürge 3.499 TL

Minimizer Sütyen 159 TL

Ribanalı Straplez Sütyen 199 TL

Polaris Kadın Ayakkabı 449 TL

6/10ŞOK 8 Mayıs 2024 kataloğu SATIŞTA || ŞOKta bu hafta Anneler Günü hediyesi ünlü marka çantalar var

Pafu Beta Bahçe Takımı 12.999 TL

Pafu Nella Bahçe Takımı 9.999 TL

Pafu Fındık Rattan Salıncak 5.799 TL

Pafu Omma Yer Minderi 599 TL

Pafupet Kedi Çadırı Minder 449 TL

Pafu Peti Kalorifer Minderi 499 TL

Pafepet Bonno Kedi Minderi 549 TL

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7/10ŞOK 8 Mayıs 2024 kataloğu SATIŞTA || ŞOKta bu hafta Anneler Günü hediyesi ünlü marka çantalar var

Guess Ginevra Logo Society Tote Çanta 2.999 TL

Guess Noelle Elite Tote Çanta 2.799 TL

Guess Narina Small Noel Tote Çanta 2.799 TL

Michael Kors Jet Set Charm Çanta 3.299 TL

Stilgo Omuz Çantası 279 TL

Michael Kors Eva Çanta 4.999 TL

 

8/10ŞOK 8 Mayıs 2024 kataloğu SATIŞTA || ŞOKta bu hafta Anneler Günü hediyesi ünlü marka çantalar var

iPhone 13 128 GB Midnight Cep Telefonu 37.999 TL

Tefal Easy Grill Deluxe EY505D15 Yağsız Fritöz 4.499 TL

Alcatel 1 2021 16 GB Volcano Black 1.699 TL

Kochler 6 L Airfryer Sıcak Hava Fritözü 2.099 TL

ui Xv15 Spin Spor Koşu Egzersiz Kondisyon Bisikleti 150 Kg Taşıma 8 Kg Disk 4.999 TL

Wiami Airfryer 7L Akıllı Yağsız Hava Fritözü 3.199 TL

Yui A2 Pro Koşu ve Yürüyüş Bandı 8.399 TL

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9/10ŞOK 8 Mayıs 2024 kataloğu SATIŞTA || ŞOKta bu hafta Anneler Günü hediyesi ünlü marka çantalar var
10/10ŞOK 8 Mayıs 2024 kataloğu SATIŞTA || ŞOKta bu hafta Anneler Günü hediyesi ünlü marka çantalar var
Gözden KaçmasınA101 aktüel - indirimli ürünler 9 Mayıs 2024 kataloğu (YENİ) || A101de bu hafta Perşembe neler var Anneler Günü Hediyeleri, Hamur Makinesi A101 online ve marketlerde...A101 aktüel - indirimli ürünler 9 Mayıs 2024 kataloğu (YENİ) || A101'de bu hafta Perşembe neler var? Anneler Günü Hediyeleri, Hamur Makinesi A101 online ve marketlerde...Haberi görüntüle
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