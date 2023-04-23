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Şevval orucu ne zaman tutulur? Şevval ayı altı gün orucu Ramazandan kaç gün sonra başlıyor, nasıl niyet edilir? İşte Diyanet bilgisi ile Şevval orucunun hükmü

Güncelleme Tarihi:

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Oluşturulma Tarihi: Nisan 23, 2023 16:37

Şevval orucu ne zaman tutulur, Şevval ayı ne zaman başlıyor, soruları mübarek Ramazan ayının ardından gündeme geldi. Şevval orucu, 6 gün boyunca tutulur. Hz. Peygamber (s.a.s.), “Kim Ramazan orucunu tutar ve ona Şevval ayından altı gün ilave ederse, sanki yılın bütününde oruç tutmuş gibi olur.” buyurmuştur. Ayrıca Şevval ayında oruç tutulurken, Ramazan ayında tutulamayan oruçların kazasına niyet edilirse kaza orucu olur. Peki Şevval orucu ne zaman tutulur? Şevval ayı altı gün orucu Ramazandan kaç gün sonra başlıyor, nasıl niyet edilir? İşte Diyanet bilgisi...

1/4Şevval orucu ne zaman tutulur Şevval ayı altı gün orucu Ramazandan kaç gün sonra başlıyor, nasıl niyet edilir İşte Diyanet bilgisi ile Şevval orucunun hükmü

Şevval ayı 6 gün orucu ne zaman? Şevval ayı Ramazan Bayramı'nın ilk günü olan 21 Nisan 2023 Cuma günü başladı. Bu ay içerisinde tutulan Şevval orucu zamanı da vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Şevval orucu peş peşe tutulabileceği gibi ara verilerek de tutulabiliyor.

2/4ŞEVVAL ORUCU NE ZAMAN TUTULUR

ŞEVVAL ORUCU NE ZAMAN TUTULUR?

Şevval orucu, Ramazan'ın ardından tutulması tavsiye edilen bir oruçtur. Farz olmayan bir ibadet olan Şevval orucu, Ramazan ayından sonra tutulmaktadır.

Ramazan ayının ardından gelen mübarek Şevval ayı 21 Nisan'da başlayacak ve 20 Mayıs'ta sona erecek. Şevval ayı orucu tutmak isteyen vatandaşlar 30 günlük Şevval ayı içerisinde herhangi bir 6 gün oruç tutabilir.

3/4ŞEVVAL ORUCUNA NASIL NİYET EDİLİR

ŞEVVAL ORUCUNA NASIL NİYET EDİLİR?

Kaza, keffaret ve bir zamana bağlı olmaksızın adanan oruçlar için gün batımından itibaren en geç imsak vaktine kadar niyet edilmiş olmalıdır. Bu tür oruçlara niyet edilirken, “falanca kaza, keffaret veya adak orucuna” şeklinde belirtilmesi gerekir.

Şevval ayında hem kaza hem de nafile yerine niyet edilmesi geçerli olmadığından Şevval ayında tutulan oruçta da bunlardan yalnız birine niyet etmek gerekir. Yani Şevval ayında oruç tutulurken, Ramazan’da tutulamayan oruçların kazasına niyet edilirse bu oruçlar kaza orucu olur.

4/4ŞEVVAL AYI ORUCUNUN HÜKMÜ VE FAZİLETİ

ŞEVVAL AYI ORUCUNUN HÜKMÜ VE FAZİLETİ

Ramazan’dan sonra Şevval ayında altı gün oruç tutmak müstehaptır. Hz. Peygamber (s.a.s.), “Kim Ramazan orucunu tutar ve ona Şevval ayından altı gün ilave ederse, sanki yılın bütününde oruç tutmuş gibi olur.” (Müslim, Sıyâm, 204; Tirmizî, Savm, 53; Ebû Dâvûd, Savm, 59) buyurmuştur. Bu oruç peş peşe tutulabileceği gibi ara verilerek de tutulabilir (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, III, 421, 422).

Şevval ayında nafile olarak tutulan oruç, Ramazan’da tutulmayan oruçların yerine geçmez; yani Ramazan’da tutulmayan oruçların ayrıca kaza edilmesi farzdır. Bir oruçta hem kaza hem de nafile yerine niyet edilmesi geçerli olmadığından Şevval ayında tutulan oruçta da bunlardan yalnız birine niyet etmek gerekir. Şevval ayında oruç tutulurken, Ramazan’da tutulamayan oruçların kazasına niyet edilirse bu oruçlar kaza orucu olur.

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