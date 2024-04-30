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Şevval Ayı ne zaman bitiyor? Diyanet takviminden Şevval Ayı bilgileri

Güncelleme Tarihi:

#Şevval Ayı#Şevval Orucu#Şevval Orucu Kaç Gün
Oluşturulma Tarihi: Nisan 30, 2024 14:42

Şevval ayı ne zaman bitiyor sorusu ile araştırılıyor. Ayrıca Ramazan'da tutulamayan oruçları kaza etmek isteyenler, şevval orucuyla ilgili bilgileri de merak ediyor. Şevval ayında oruç tutulurken, Ramazan ayında tutulamayan oruçların kazasına niyet edilirse kaza orucu olur. Peki Şevval ayı ne zaman bitecek? Şevval orucu kaç gün tutulur, nasıl niyet edilir? İşte konu hakkında bilgiler...

1/4Şevval Ayı ne zaman bitiyor Diyanet takviminden Şevval Ayı bilgileri

Şevval ayı Ramazan Bayramı'nın ilk günü olan 10 Nisan 2024 Çarşamba günü başladı. Şevval orucu için Hz. Peygamber (s.a.s), “Kim Ramazan orucunu tutar ve ona Şevval ayından altı gün ilave ederse, sanki yılın bütününde oruç tutmuş gibi olur.” buyurmuştur. Bu ayda hangi günler oruç tutulacağı araştırılıyor. Peki Şevval orucu ne zaman bitiyor ve bu ay içerisinde kaç gün tutulur? İşte yanıtı...

2/4ŞEVVAL AYI NE ZAMAN BİTİYOR

ŞEVVAL AYI NE ZAMAN BİTİYOR?

Ramazan ayının ardından gelen mübarek Şevval ayı 10 Nisan'da başladı ve 8 Mayıs'ta sona erecek.

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3/4ŞEVVAL ORUCU NE ZAMAN, KAÇ GÜN TUTULUR

ŞEVVAL ORUCU NE ZAMAN, KAÇ GÜN TUTULUR?

Şevval ayı orucu tutmak isteyen vatandaşlar 30 günlük Şevval ayı içerisinde herhangi bir 6 gün oruç tutabilir.

4/4ŞEVVAL ORUCUNA NASIL NİYET EDİLİR

ŞEVVAL ORUCUNA NASIL NİYET EDİLİR?

Kaza, keffaret ve bir zamana bağlı olmaksızın adanan oruçlar için gün batımından itibaren en geç imsak vaktine kadar niyet edilmiş olmalıdır. Bu tür oruçlara niyet edilirken, “falanca kaza, keffaret veya adak orucuna” şeklinde belirtilmesi gerekir.

Şevval ayında hem kaza hem de nafile yerine niyet edilmesi geçerli olmadığından Şevval ayında tutulan oruçta da bunlardan yalnız birine niyet etmek gerekir. Yani Şevval ayında oruç tutulurken, Ramazan’da tutulamayan oruçların kazasına niyet edilirse bu oruçlar kaza orucu olur.

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