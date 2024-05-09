Seçim görevli ücretleri ne zaman yatacak? YSK'dan konuyla ilgili resmi tarih açıklaması geldi mi? Seçim parası için önemli detaylar

Sandık görevlisi ödeme tarihi, 9 Mayıs Perşembe günü henüz paralarını almayan görevliler tarafından yakından takip ediliyor. Yerel seçimlerin üzerinden bir aydan fazla süre geçmesiyle beraber, 31 Mart seçim sandık görevlisi ücreti ödemeleri için beklentiler arttı. Seçim parası ödeme tarihi 2024 son durum, Mayıs ayının ikinci haftasına girilirken merak konusu oldu. YSK yerel seçim sandık görevlisi ücreti ödeme tarihi, seçimlerde görev alan vatandaşlar tarafından bekleniyor. Türkiye 31 Mart tarihinde yerel yöneticilerini seçmek için sandık başına gitti. 81 ilde yapılan seçimlerde görev alanlar, seçimlerin üzerinden bir ay geçmesiyle beraber ödeme tarihleri için beklentilerini artırdı. YSK tarafından belirlenen seçim paraları, il ve ilçe seçim kurulu başkanlıkları adına açılacak hesap aracılığıyla ödeniyor. YSK sandık görevlisi ücreti sorgulama ekranı ise bulunmuyor. Gözler şimdi 31 Mart YSK seçim parası ödeme takviminde. Peki, sandık görevlisi ücreti ne kadar, kaç TL? Seçim parası ne zaman ve kaç lira yatacak? İşte, YSK seçim ücretleri hakkında önemli ayrıntılar.