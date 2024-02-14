Bugün Şanlıurfa'da okullar tatil mi? 15 Şubat Perşembe Şanlıurfa'da okullar tatil mi? Vali Şıldak açıkladı

ŞANLIURFA'DA OKULLAR TATİL OLDU MU?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Şanlıurfa için şiddetli yağış uyarısında bulunmasının ardından il genelinde okullar tatil edildi.



Sağanak nedeniyle Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, il genelindeki kırsal mahallelerde eğitime 15 Şubat Perşembe günü için ara verildiğini bildirdi. Şıldak, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "İlimizde meydana gelen aşırı yağış nedeniyle il genelinde kırsal mahallelerimizde bulunan bütün okullarımızda 15 Şubat Perşembe günü eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca kırsal mahallelerden ilçe merkezlerindeki okullarımıza taşınan öğrencilerimiz de bir gün izinli sayılacaktır" ifadesini kullandı.



Meteoroloji Genel Müdürlüğü, aralarında Şanlıurfa’nın da olduğu Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki bazı illerde şiddetli sağanak ve beraberinde sel ve su baskını uyarısında bulundu. Şanlıurfa Valiliği ise bu ihtimali göz önünde bulundurarak tüm okulları tatil etti. Valilikten yapılan açıklamada, “Bugün ilimizde görülecek aşırı yağış nedeniyle il genelindeki özel ve diğer eğitim kurumları da dahil olmak üzere ilk, orta ve lise dereceli bütün okullarımızda eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir” denilirken vatandaşlar da yağış nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyarıldı.