Sandık görevlisi ücreti yattı mı? 2024 seçim paraları YSK tarafından ne zaman yatırılacak?

Seçim parası ne zaman yatacak, sorusu son gelişmeler ile takip ediliyor. Yerel seçimlerin tamamlanmasının ardından gözler seçim görevlisi ücreti ödeme tarihine çevrildi. 61 milyon 441 bin 882 seçmenin oy kullandığı belediye seçimlerinde, 81 il, 973 ilçe ve 390 belde belediye başkanı ile 50 bin 336 muhtarın yanı sıra il genel meclisi ve belediye meclisi üyeleri belirlendi. Sandık oy sayımı ve oy kullanım anında görevli olanlar, YSK tarafından seçim paralarını alabilecekler. Ancak henüz sandık görevli ücreti ödemeleri ile ilgili bir açıklama gelmedi. Peki, Peki, YSK sandık görevlisi ücreti ne zaman yatacak? Sandık görevlisi ücreti sorgulama nasıl yapılır? İşte, seçim sandık görevlisi ücreti ödeme takviminde son durum bilgisi.