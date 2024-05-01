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Sağlık Bakanlığı 36 bin sözleşmeli sağlık personeli alımı başvuruları ne zaman 2024? Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı ÖSYM tercih kılavuzu ne zaman yayınlanacak, başvuru şartları neler?

Güncelleme Tarihi:

#Sağlık Bakanlığı Personel Alımı#Sağlık Bakanlığı Sözleşmeli Personel#Resmi Gazete
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 02, 2024 08:46

Adayların merakla beklediği Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları için geri sayım sona erdi. Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı 2024 Resmi Gazete'de yayımlandı. Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru şartları yapılan duyurunun ardından binlerce kişi tarafından merak ediliyor. 26 Nisan Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı başvuru duyurusu son dakika yayınlandı. 36 bin sözleşmeli sağlık personeli istihdam edecek olan Sağlık Bakanlığı kontenjan ve kadro sayılarını Resmi Gazete'de yayımlandı. Karar uyarınca 1 diyetisyen, 9 ebe, 2 hemşire, 25 sağlık memuru, 1 sağlık teknikeri, 3 bin 498 tabip, 32 bin 464 de uzman tabip istihdam edilecek. Başvurularını yapacak olan adaylar tercihlerini ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden yapması bekleniyor. Sağlık Bakanlığı personel alımı KPSS tercih kılavuzu ile beraber özel ve genel başvuru şartları ile tercih tarihleri netlik kazanıyor. Peki, SAĞLIK BAKANLIĞI 36 BİN PERSONEL ALIMI 2024 RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI (Kadro dağılımı) || Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman 2024? Sağlık Bakanlığı personel alımı kadro ve branş dağılımı açıklandı mı, kılavuz yayınlandı mı, şartları neler?

1/5Sağlık Bakanlığı 36 bin sözleşmeli sağlık personeli alımı başvuruları ne zaman 2024 Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı ÖSYM tercih kılavuzu ne zaman yayınlanacak, başvuru şartları neler

Sağlık Bakanlığı 36 bin sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. Sözleşmeli 36 bin personel alımı ilanı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Karara göre 1 diyetisyen, 9 ebe, 2 hemşire, 25 sağlık memuru, 1 sağlık teknikeri, 3 bin 498 tabip, 32 bin 464 de uzman tabip istidamı sağlanacak. KPSS puanına göre yapılması beklenen Sağlık Bakanlığı personel alımı tercihlerinin ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden gerçekleşmesi bekleniyor. Hemşire, ebe, sağlık teknikeri, diyetisyen, gibi kadrolardan yapılacak olan personel alımı başvuru tarihleri henüz açıklanmadı. İşte, Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı başvuruları ne zaman? sorusunun yanıtına yönelik bilgiler.

2/5SAĞLIK BAKANLIĞI 36 BİN SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI 2024 NE ZAMAN

SAĞLIK BAKANLIĞI 36 BİN SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI 2024 NE ZAMAN?

36 bin sözleşmeli sağlık personeli istihdamına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, yıl sonuna kadar uygulanmak üzere, eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek hizmet birimleri yeniden belirlendi.

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3/5SAĞLIK BAKANLIĞI 36 BİN PERSONEL ALIMI KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI

SAĞLIK BAKANLIĞI 36 BİN PERSONEL ALIMI KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI

Karar uyarınca 1 diyetisyen, 9 ebe, 2 hemşire, 25 sağlık memuru, 1 sağlık teknikeri, 3 bin 498 tabip, 32 bin 464 de uzman tabip istihdam edilecek.

İstihdam edilecek personelden 1'i acil sağlık hizmetlerinde, 7'si ilçe sağlık müdürlüğü/ toplum sağlığı merkezlerinde, 8'i sağlık evlerinde, 35 bin 984'ü ise yataklı tedavi birimlerinde görev alacak. Sağlık Bakanlığı personel alımı kadro ve branş dağılımı şöyle olacak;

4/5SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Sözleşmeli 36 bin sağlık personeli istihdamı kapsamındaki sağlık birimlerinin yeniden belirlenmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı başvuru tarihleri henüz belli olmadı. Konuyla ilgili açıklamanın önümüzdeki hafta yapılması bekleniyor.

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5/5Sağlık Bakanlığı 36 bin sözleşmeli sağlık personeli alımı başvuruları ne zaman 2024 Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı ÖSYM tercih kılavuzu ne zaman yayınlanacak, başvuru şartları neler
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