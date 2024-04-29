Sağlık Bakanlığı sözleşmeli sağlık personeli alımı başvuruları ne zaman? 2024 Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı ÖSYM tercih kılavuzu ne zaman yayınlanacak?

Sağlık Bakanlığı 36 bin sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. Sözleşmeli 36 bin personel alımı ilanı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Karara göre 1 diyetisyen, 9 ebe, 2 hemşire, 25 sağlık memuru, 1 sağlık teknikeri, 3 bin 498 tabip, 32 bin 464 de uzman tabip istidamı sağlanacak. KPSS puanına göre yapılması beklenen Sağlık Bakanlığı personel alımı tercihlerinin ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden gerçekleşmesi bekleniyor. Hemşire, ebe, sağlık teknikeri, diyetisyen, gibi kadrolardan yapılacak olan personel alımı başvuru tarihleri henüz açıklanmadı. İşte, Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı başvuruları ne zaman? sorusunun yanıtına yönelik bilgiler.