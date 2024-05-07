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Refah nerede, hangi bölgede? Refah sınır kapısı harita 2024

Güncelleme Tarihi:

#Refah Nerede#Refah Haritası 2024#Refah Sınır Kapısı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 07, 2024 15:30

İsrail, 1.5 milyon Filistinlinin sığındığı Gazze Şeridi’nin güneyindeki Refah kentinin doğusundaki 100 bin kişiye verdiği tahliye emrinin ardından saldırılarına başladı. Bu gelişmeyi kamuoyunda takip eden kişiler de “Refah sınır kapısı nerede, hangi bölgede?” sorusunun cevabını merak ediyor. Refah Sınır Kapısı, Mısır ile Gazze Şeridi arasındaki tek kara sınır geçiş noktasıdır ve Gazze'nin güney ucunda yer alır. Bu sınır kapısı, Gazze Şeridi'nin dış dünya ile olan temel bağlantı noktalarından biri olup, hem insani yardımın hem de ticaretin ana arterlerinden biri olarak işlev görür. İşte Refah sınır kapısı haritası!

1/3Refah nerede, hangi bölgede Refah sınır kapısı harita 2024

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’ndeki Refah kentinin doğusuna saldırı başlattığını duyurdu. İsrail, 1.5 milyon Filistinlinin sığındığı Gazze Şeridi’nin güneyindeki Refah kentinin doğusundaki 100 bin kişiye verdiği tahliye emrinin ardından saldırılarına başladı. İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, Refah kentinin doğusuna “hedefli bir şekilde” saldırı başlatıldığı duyurularak, operasyonla ilgili daha fazla bilginini yakında verileceği aktarıldı. Refah’a yönelik kara saldırısının başlatılıp başlatılmadığı henüz bilinmiyor.

2/3REFAH NEREDE, HANGİ BÖLGEDE

REFAH NEREDE, HANGİ BÖLGEDE?

Refah Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan bir Filistin şehridir ancak Mısır'daki Sina Yarımadasında da devam etmektedir. Gazze'nin 30 kilometre güneyinde yer alan Refah şehrinin nüfusu neredeyse tamamı Filistinli mültecilerden olmak üzere 71,000 kişidir. Refah ilinin idari merkezidir. Gazze Şeridi'nin tek hava alanı olan; 1998 - 2001 tarihleri arasında çalışan Yaser Arafat Uluslararası Havaalanı şehrin hemen güneyindedir. Refah'ta ayrıca Filistin'in Gazze Şeridi bölgesi ile Mısır arasındaki tek sınır kapısı olan Refah Sınır Kapısı bulunmaktadır.

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3/3REFAH SINIR KAPISI HARİTA 2024

REFAH SINIR KAPISI HARİTA 2024

İsrail, 1.5 milyon Filistinlinin sığındığı Gazze Şeridi’nin güneyindeki Refah kentinin doğusundaki 100 bin kişiye verdiği tahliye emrinin ardından saldırılarına başladı. İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, Refah kentinin doğusuna “hedefli bir şekilde” saldırı başlatıldığı duyurularak, operasyonla ilgili daha fazla bilginini yakında verileceği aktarıldı. Refah’a yönelik kara saldırısının başlatılıp başlatılmadığı henüz bilinmiyor.

 

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#Refah Nerede#Refah Haritası 2024#Refah Sınır Kapısı

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