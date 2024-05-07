Refah nerede, hangi bölgede? Refah sınır kapısı harita 2024

REFAH NEREDE, HANGİ BÖLGEDE?

Refah Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan bir Filistin şehridir ancak Mısır'daki Sina Yarımadasında da devam etmektedir. Gazze'nin 30 kilometre güneyinde yer alan Refah şehrinin nüfusu neredeyse tamamı Filistinli mültecilerden olmak üzere 71,000 kişidir. Refah ilinin idari merkezidir. Gazze Şeridi'nin tek hava alanı olan; 1998 - 2001 tarihleri arasında çalışan Yaser Arafat Uluslararası Havaalanı şehrin hemen güneyindedir. Refah'ta ayrıca Filistin'in Gazze Şeridi bölgesi ile Mısır arasındaki tek sınır kapısı olan Refah Sınır Kapısı bulunmaktadır.